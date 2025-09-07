Política

Elecciones en PBA: la web para consultar el padrón estuvo caída y desde La Libertad Avanza apuntaron contra el gobierno bonaerense

Desde el entorno del gobernador Axel Kicillof explicaron que se debió a que “hubo cientos de miles de consultas simultáneas” y que colapsó el sistema

Las autoridades provinciales aseguraron que
Las autoridades provinciales aseguraron que se debió a un ingreso de cientos de miles de personas simultáneamente (REUTERS/Tomas Cuesta)

La página web para consultar el padrón electoral en provincia de Buenos Aires estuvo caída durante varias horas y este mediodía ya había recuperado su funcionalidad. Sin embargo, desde La Libertad Avanza apuntaron contra el gobierno bonaerense, al que acusaron de buscar que la gente no vaya a votar. Pero fuentes cercanas a Kicillof explicaron que se trató de una congestión por la alta demanda de consultas.

“La página estuvo caída desde las nueve de la mañana y el motivo que se informó es que hubo cientos de miles de consultas simultáneas que la hicieron caer”, detallaron desde ámbitos oficiales.

A través de su cuenta en la red social X, el diputado nacional por el PRO aprovechó y responsabilizó a la administración del gobernador Kicillof por la caída del sitio web de la Justicia Electoral.

“De los creadores de ‘se cortó la luz justo cuando se cerraban las listas’ llega ‘se cayó la página para consultar el padrón en el día de la elección’. Las casualidades NO EXISTEN“, posteó, en referencia irónica a los dos cortes de luz que ocurrieron horas antes de que finalizara el plazo para la presentación de candidatos, y que le dieron a Fuerza Patria 38 horas más para llegar a un acuerdo.

En ese sentido, Ritondo aseguró que desde el kirchnerismo “no quieren que vayas a votar porque tienen miedo de perder” y concluyó: “Exigimos a Axel Kicillof que brinde las condiciones para que los bonaerenses puedan ir a ejercer su derecho al voto”.

El sitio web para conocer dónde votan los bonaerenses está disponible desde julio pasado, sin embargo, según lo que informan desde el gobierno, mucha gente entró a último momento.

Últimas Noticias

Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: está caída la web para consultar el padrón y desde LLA apuntaron contra el Gobierno bonaerense

Los bonaerenses votan hoy la renovación de la Legislatura local, además de los concejos deliberantes de cada municipio. Los comicios definirán el equilibrio de poder de Axel Kicillof a nivel local y la proyección de la gestión de Javier Milei antes de las elecciones de octubre

Elecciones Buenos Aires 2025, en

Perlitas de las elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: un joven salió corriendo para no ser presidente de mesa, pero la Policía lo persiguió y lo obligó a cumplir con esa función

Más de 14 millones de bonaerense concurren hoy a las urnas para la renovación de la Legislatura y de los concejos deliberantes de los 135 municipios. Los hechos curiosos de una jornada clave

Perlitas de las elecciones Buenos

Axel Kicillof votó en La Plata, habló de una elección “muy importante” y dijo que ganará “quien tuvo más votos”

El gobernador se emocionó al contar que su hijo mayor, León, vota por primera vez y aseguró que “17 millones de bonaerenses se juegan hoy cómo sigue la historia”

Axel Kicillof votó en La

Qué se vota hoy, 7 de septiembre, en las elecciones de la provincia de Buenos Aires

El contexto político y la renovación de cargos generan expectativas sobre el futuro institucional bonaerense, mientras figuras reconocidas encabezan listas en una jornada clave para la representación local

Qué se vota hoy, 7

Tras votar en Tolosa, Máximo Kirchner criticó a Luis “Toto” Caputo y contó que por la tarde visitará a CFK

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense emitió su sufragio cerca de las 9 en la capital de la provincia y llamó a la ciudadanía a ir a las urnas. “La sociedad va a validar o no una manera de conducir el país”, aseguró e ironizó obre una obra pública de Kicillof en La Plata

Tras votar en Tolosa, Máximo
Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: pasado el mediodía, la participación electoral no llegaba al 30% del padrón

Uno por uno: cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV más baratos del mercado

