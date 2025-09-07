Candidaturas testimoniales, aparato y tracción “desde abajo”: el rol de los intendentes en la elección bonaerense

Mayra Mendoza, Jorge Ferraresi, Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro

La provincia de Buenos Aires tendrá por primera vez desde el retorno de la democracia una elección desdoblada y los intendentes serán los principales responsables de empujar las boletas “desde abajo” en una jornada que -según advierten todos los sondeos- estará marcada por un alto nivel de ausentismo.

En total, 21 jefes municipales compiten como candidatos y muchos reconocieron abiertamente que lo hacen de forma “testimonial”, es decir, ya saben que en caso de ganar no asumirán en el cargo. Se trata de un fenómeno que no es nuevo y cíclicamente desencadena polémica. De hecho, desde el PRO impulsaron sin éxito proyectos de ley y hasta presentaciones judiciales para impedir las candidaturas testimoniales porque aseguran que representan un “fraude” al principio de representación.

El dilema incluso atravesó al peronismo ya que Cristina Kirchner ordenó que todos los candidatos que le responden políticamente asuman en sus bancas. “Como militantes políticas, sabemos que no hay lugares menores: hay responsabilidades que asumir. A partir del 10 de diciembre próximo, estaré cuidando de los quilmeños y las quilmeñas desde la legislatura provincial”, aclaró en sus redes sociales Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y una de las principales referentes de La Cámpora en territorio bonaerense.

Por el contrario, la mayoría de los intendentes peronistas que competirán de forma testimonial integran el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio referenciado en Axel Kicillof. Los 40 intendentes que apuntalan el proyecto político de Kicillof fueron los principales impulsores del desdoblamiento de la elección, como una herramienta para evitar la nacionalización de la campaña y para cortar el arrastre de las figuras nacionales. Fue un intento de contrarrestar el poder del camporismo que durante los últimos años tuvo un poder preponderante a la hora de armar las listas, ya que contaba con la figura nacional con mayor tracción de votos (Cristina Kirchner).

Kicillof, desde el atril: detrás suyo, decenas de dirigentes, entre los que se destacan en la primera fila Julio Alak (intendente de La Plata), Jorge Ferraresi (intendente de Avellaneda) y Cristina Álvarez Rodríguez (jefa de asesores del Gobernador)

Con la elección desdoblada, los líderes municipales tienen más chances de hacer valer sus estructuras territoriales y su alto nivel de conocimiento a nivel distrital, especialmente en una campaña que fue corta y quedó eclipsada en el tramo final por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires se seguirá utilizando la tradicional boleta partidaria (la Boleta Única se usará en octubre) y esto también aumenta el poder de los intendentes, que la utilizarán como herramienta de militancia para ir casa por casa. Lo mismo ocurre con el clima generalizado de apatía que ya marcó niveles récord de ausentismo en otras elecciones provinciales: los intendentes son los mejores posicionados para movilizar apoyos en los territorios ya que conocen mejor que nadie las realidades locales.

Los jefes municipales no solo se juegan sus alineamientos políticos a futuro sino la gobernabilidad en los próximos dos años de gestión con la renovación de los Concejos de Deliberantes, donde se sancionan las ordenanzas municipales que rigen la vida local.

21 intendentes integrarán listas: 15 están enrolados en Fuerza Patria, 4 en Somos Buenos Aires y 2 en La Libertad Avanza.

El armador libertario Sebastián Pareja, junto al ex comisario Maximiliano Bondarenko y los intendentes Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro (Jaime Olivos)

El peronismo aportará la mayor cantidad de candidatos testimoniales: Mario Secco (Ensenada), Juan José Mussi (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Fernando Espinoza (La Matanza), Pablo Zurro (Pehuajó), Fabian Cagliardi (Berisso) y Jorge Ferraresi (Avellaneda). Todos ocupan el primer lugar como candidatos a concejales en sus respectivos distritos y probablemente no asuman en caso de ser electos.

También competirán Mayra Mendoza (Quilmes) como 3º candidata a diputada provincial en su sección, Mariano Cascallares (Almirante Brown) como 4º candidato a diputado provincial, Diego Nanni (Exaltación de la Cruz) como 1º candidato a diputado provincial y Alejandro Acerbo (Daireaux) como 3º candidato a diputado provincial.

En tanto, Mario Ishii (José C, Paz) será 3º candidato a senador provincial, al igual que Germán Lago (Alberti), y Marcos Pisano (Bolívar) ocupará el segundo lugar en la lista a senador provincial.

Con la boleta violeta competirán los intendentes Diego Valenzuela (Tres de Febrero) como 1° candidato a senador por la Primera sección electoral y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) que encabezará la boleta a la Cámara alta provincial en la Quinta sección.

Mayra Mendoza junto a Máximo Kirchner (@JorgeTaiana)

Por último, Julio Zamora (Tigre) será el primer candidato a senador de la lista de Somos en la Primera sección electoral. En tanto Pablo Petrecca (Junín) y Maximiliano Suescun (Rauch) harán lo propio en la Cuarta y la Quinta sección. Finalmente, Guillermo Britos (Chivilcoy) irá como 3º candidato a senador provincial en la Cuarta.

Entre los intendentes que planean asumir sus bancas, algunos ya piensan en dejar a un reemplazante de su riñón que pueda afianzarse como figura de continuidad de cara a las elecciones de 2027.

En esta elección el peso territorial se inclina a favor del peronismo que enrola a 83 de los 135 intendentes bonaerenses. La nueva fuerza de centro, Somos Buenos Aires, que aglutina a la UCR, al peronismo no kirchnerista, la Coalición Cívica y otros espacios tiene 30 jefes municipales. Por su parte, los libertarios y el PRO suman 12 municipios “violetas”. Tres jefes comunales se alinearon con Hechos, el espacio de los hermanos Passaglia, de San Nicolás; uno juega con Potencia, el espacio de la abogada y ex segunda de la UIF María Eugenia Talerico; y 6 intendentes compiten con lista corta.