Guillermo Montenegro desafió al gobierno bonaerense por los boletos de colectivo gratuitos para las elecciones del domingo

El intendente de General Pueyrredón y primer candidato de La Libertad Avanza a senador provincial por la quinta sección aseguró que Mar del Plata no está en condiciones de hacerse cargo de los 300 millones de pesos que le costaría al municipio

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, cruzó este viernes al gobierno bonaerense por un fallo judicial que obliga a la Municipalidad de Mar del Plata a hacerse cargo del costo que conllevará que los pasajes de colectivo sean gratuitos el próximo domingo en la ciudad balnearia, con motivo de las elecciones que se llevarán a cabo en la provincia de Buenos Aires.

La reacción de quien además es primer candidato de La Libertad Avanza a senador provincial por la quinta sección llegó a raíz de un fallo de la jueza Mariana Haydee Irianni, del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2 de Mar del Plata, quien hizo lugar este viernes a una acción de amparo presentada por un vecino de Batán y resolvió que la Municipalidad de General Pueyrredón deberá garantizar transporte público gratuito.

“Hoy, una jueza penal de menores que debería estar ocupada en no soltar delincuentes, decidió que en Mar de Plata, el día domingo de las elecciones, el transporte público lo paguen los vecinos de la ciudad de Mar de Plata. Esta decisión, que nos obliga a adherir a una resolución de Kicillof, nos va a costar a los vecinos de Mar de Plata trescientos millones de pesos. Es muy fácil decidir desde la comodidad de un sillón que los colectivos sean gratis el día domingo. Los argentinos ya lo aprendimos: cuando algo es gratis, alguien lo termina pagando”, comenzó su descargo en redes sociales Montenegro.

El inicio del conflicto se dio porque al desdoblar las elecciones en la Provincia, se modificaron los lugares de votación habituales y la administración encabezada por Axel Kicillof resolvió que los municipios se tengan que hacer cargo de los costos del transporte, algo que antes era potestad del gobierno nacional.

El gobernador impulsó la Resolución 231/2025, que exige por primera vez a los municipios encargarse de la gratuidad del servicio de colectivos y transporte fluvial durante el próximo domingo, algo que, al menos en el caso de Mar del Plata, Montenegro considera “de cumplimiento imposible”, por lo que le exije a Kicillof que sea la Provincia la que se haga cargo del pago del servicio.

Guillermo Montenegro exige que sea
Guillermo Montenegro exige que sea la Provincia la que pague los boletos (Foto: Jaime Olivos)

“Por supuesto que queremos que este domingo todos vayan a votar, pero nunca en la historia el municipio se hizo cargo de un gasto de estas características. Y yo tengo la obligación de cuidar la plata de los vecinos”, advirtió Montenegro, visiblemente molesto por el fallo judicial adverso.

La Municipalidad de General Pueyrredón había anunciado a través de un comunicado que no se iba a adherir a la resolución y advirtió que, al ser el responsable de desdoblar las elecciones, es el gobierno de Kicillof el encargado de “asignar los recursos necesarios para cubrir los costos” que implica la gratuidad del transporte público.

Ahora, ya con el fallo de la jueza Irianni en contra, Montenegro le anunció a la comunidad: “Considerando que el fallo es de cumplimiento imposible, he decidido notificar tal resolución al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires para que sea la propia provincia la que decida cuáles son los pasos a seguir“.

“En esta elección hay que ponerle un freno al kirchnerismo”

Montenegro es el primer candidato
Montenegro es el primer candidato de La Libertad Avanza a senador provincial por la quinta sección (Foto: Jaime Olivos)

El pasado domingo, Montenegro dialogó con Infobae sobre la importancia de los comicios del próximo 7 de septiembre, el primer test de peso que tendrán tanto el gobierno libertario como el kirchnerismo.

Tengo claro qué es lo que tengo enfrente, y lo que tengo enfrente es el tren fantasma”, señaló el jefe comunal, que ratificó en más de una oportunidad que no será candidato testimonial y dejará la intendencia cuando le toque asumir su banca en la legislatura bonaerense.

Consultado sobre si no pierde poder de influencia al bajarse de la intendencia para ser legislador provincial, indicó: “Hay que tener en cuenta la importancia que tiene esta elección. Esta elección es kirchnerismo nunca más. Hay que poner un freno a todo este disparate que hay hoy en la provincia, con lo cual hay que ponerle el cuerpo. Así sea lo último que haga“.

