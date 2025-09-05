Política

El resultado de las elecciones bonaerenses determinará con qué velocidad se debatirá la nueva ley de DNU en Diputados

El proyecto endurece la posibilidad del uso de la herramienta para “esquivar” al Congreso. El oficialismo quiere llegar a diciembre sin cambios, hay tensión en el bloque del PRO y la oposición confía en tener los votos para sancionarla

Por David Cayón

Guardar
El presidente de Argentina, Javier
El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al resto de miembros de su Gobierni, anuncia el DNU 70/2023

El avance de un proyecto que busca modificar el régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en Argentina ha generado un escenario de incertidumbre en la Cámara de Diputados, donde la votación podría redefinir el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, propone limitar la discrecionalidad presidencial para dictar DNU y endurecer los requisitos para su aprobación, lo que representa un cambio sustancial respecto al sistema vigente.

El texto aprobado establece que los DNU deberán ser ratificados en un plazo de 90 días corridos por ambas cámaras y exige una mayoría absoluta para su validación. Actualmente, ambas cámaras deben rechazar expresamente un DNU para que pierda vigencia.

Además, la reforma introduce la novedad de que el rechazo por parte de una sola cámara bastará para anular el decreto, aunque se preservarán los derechos adquiridos durante su breve vigencia. Esta modificación representa un desafío considerable para la Casa Rosada, especialmente en relación con el DNU 70/23, que impulsa la desburocratización del Estado.

El proyecto también incorpora una cláusula que obliga a que cada decreto se refiera exclusivamente a un área temática, con el objetivo de evitar la acumulación de asuntos diversos en un solo texto. De obtener la sanción definitiva en Diputados, se prevé que el Ejecutivo recurra al veto, lo que pondría fin a la ley impulsada en 2006 por Cristina Kirchner cuando era senadora, una norma que hoy es cuestionada por el mismo sector político que entonces la promovió.

Mauricio Macri anuncia que Alfredo
Mauricio Macri anuncia que Alfredo Angelini asume la presidencia del bloque del PRO en el Senado

La votación en el Senado reflejó alineamientos partidarios que anticipan posibles escenarios en Diputados. Solo los 7 senadores de La Libertad Avanza y la senadora del PRO-Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, cercana a Patricia Bullrich, se opusieron a la reforma. Las abstenciones correspondieron a los senadores de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Entre los ausentes figuraron los radicales Carolina Losada, Mariana Juri y Rodolfo Suarez, vinculados al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, así como Victor Zimmermann, alineado con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero. Por el PRO, no estuvo presente Luis Juez, y por Unión por la Patria, Alfredo Rodas se ausentó por motivos de salud.

En la antesala de la sesión, el presidente del bloque PRO, Alfredo de Angeli, y el senador Enrique Goerling Lara mantuvieron una reunión con el titular del partido, Mauricio Macri. Según fuentes parlamentarias, Macri insistió en que el bloque votara en sintonía con sus pares de Diputados, aunque finalmente otorgó libertad de acción en el caso de la Ley de Discapacidad, otro tema en agenda. No obstante, respecto a la reforma de los DNU, Macri instruyó un voto favorable, lo que se tradujo en el respaldo de De Angeli, Goerling y casi todo el bloque a la modificación normativa.

Una fuente parlamentaria consultada por Infobae precisó: “Como votó Alfredo -De Angeli- es cómo pidió Macri”. La misma fuente advirtió sobre la complejidad que podría presentarse en Diputados, donde “dos tercios del bloque es ‘violeta’ y tienen que hacer campaña juntos para octubre”.

El bloque del PRO en
El bloque del PRO en Diputados

En la Cámara Baja, integrantes del bloque PRO reconocen que el debate interno se ha tornado problemático, ya que, aunque la reforma responde a una demanda histórica del partido, el contexto de acuerdos y la creciente influencia de diputados libertarios dificultan su avance.

Un legislador del PRO, identificado como “amarillo cada vez más violeta”, admitió: “Hay que fingir demencia y seguir para adelante”. Y agregó: “En este momento, con estas mayorías en donde el presidente no tiene otra forma porque el Congreso le declaró una guerra total, hay que mantenerlo como sea”.

Algunos diputados de este sector evalúan la posibilidad de introducir modificaciones al proyecto durante su tratamiento en Diputados. Según explican, “si metés modificaciones con el argumento de lograr una ley mejor lo retrasás en Diputados y, además, obligas que la norma vuelva al Senado. Con eso ganas tiempo pensando en llegar a diciembre”.

En los bloques del centro, la atención se centra en las estrategias de los sectores más radicalizados. Un diputado con interlocución transversal señaló que el peronismo no puede avanzar solo, pero que, si los secretarios parlamentarios de los distintos bloques coordinan, el trámite podría acelerarse. “Todos nosotros tenemos proyectos en esa línea”, afirmó.

El desenlace en Diputados dependerá, en parte, del resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, lo que podría imprimir un nuevo impulso al debate.

Temas Relacionados

Decretos de Necesidad y UrgenciaArgentinaPROSenadoDiputadosCasa RosadaBuenos AiresReforma legislativaCristina KirchnerMauricio Macriúltimas noticias

Últimas Noticias

Elecciones bonaerenses: dónde votarán los principales candidatos

Más de 14 millones de bonaerenses irán a las urnas el próximo domingo. Buenos Aires se prepara para una jornada clave con más de 41.000 mesas habilitadas

Elecciones bonaerenses: dónde votarán los

Randazzo y Schiaretti respaldaron a candidatos de Somos Buenos Aires en una fábrica de La Matanza

Los referentes visitaron junto a Pablo Domenichini y Fernando Asencio la pyme Burbujas S.A., donde denunciaron la caída del consumo y propusieron fortalecer la producción y el trabajo en la provincia

Randazzo y Schiaretti respaldaron a

Elisa Carrió y la Coalición Cívica pidieron el juicio político del juez que censuró los audios de Karina Milei

Lo acusan de mal desempeño y posible comisión de delitos tras prohibir la difusión de conversaciones de la hermana del Presidente

Elisa Carrió y la Coalición

Fentanilo contaminado: el uso del medicamento aumentó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes

Así lo expusieron los peritos del Cuerpo Médico Forense que elevaron al juzgado su segundo informe. De 40 historias clínicas relevadas, al menos 24 están vinculadas al medicamento de HLB Pharma propiedad de Ariel García Furfaro

Fentanilo contaminado: el uso del

Rige la veda electoral por las elecciones Buenos Aires 2025: qué está prohibido y hasta cuándo dura

Desde este viernes rige la veda electoral en la provincia de Buenos Aires. Qué acciones están sancionadas y cómo se aplican las multas

Rige la veda electoral por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Procesaron con prisión preventiva a

Procesaron con prisión preventiva a “El Yiyi”, jefe de una célula del Tren de Aragua en Argentina

Nacional vs importado: qué eligen hoy los argentinos cuando compran ropa, según una encuesta del sector textil

Quién es el hombre detrás del boom de los Labubu, los muñecos que conquistan los looks de las celebridades

Un relevamiento privado mostró deflación en alimentos durante la última semana

Mercados: el riesgo país superó los 900 puntos antes de las elecciones bonaerenses

INFOBAE AMÉRICA
El oro alcanza un máximo

El oro alcanza un máximo histórico tras los datos de empleo en Estados Unidos

Qué leer esta semana: el libro de la vieja, secretos de Fangio y una “espía” en la Unión Soviética

Daniel Noboa vinculó el asesinato de Miguel Uribe Turbay con estructuras criminales regionales

Crisis de gobierno en el Reino Unido: Starmer remodelará su gabinete tras la renuncia de su viceprimera ministra

La Corte Constitucional aprobó parcialmente el referéndum impulsado por Noboa

TELESHOW
El sugestivo comentario de Flor

El sugestivo comentario de Flor Vigna contra Griselda Siciliani: “Ya tendrá algo para contar”

Euge Quevedo enfrentó las críticas tras cantar el himno en la despedida de Lionel Messi: “Es fácil desde tu casa”

La travesía mediterránea de Floppy Tesouro: “El verano mejor se vive en bikini y con sol”

Los homenajes familiares a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 51 años: “Te amamos siempre, mamita”

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”