El Ministerio de Seguridad creó un organismo clave para la lucha contra las drogas sintéticas

A través de la Resolución 1038/2025, el Ministerio de Seguridad creó el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas

Patricia Bullrich impulsó la creación
Patricia Bullrich impulsó la creación de un organismo clave en la lucha contra las drogas sintéticas (RS Fotos)

Como parte del programa de lucha contra el narcotráfico, el Ministerio de Seguridad dispuso la creación del Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas.

La medida, publicada en el Boletín Oficial este viernes 5 de septiembre, responde a la creciente preocupación por el avance del narcotráfico y la aparición de nuevas drogas de síntesis en el país y la región.

El organismo que llevará el nombre de, Centro dependerá de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada y tendrá como misión principal la identificación temprana de tendencias y patrones vinculados al tráfico ilícito de drogas, con especial atención a las drogas sintéticas, las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) y el desvío de precursores químicos.

La decisión se apoya en un diagnóstico alarmante sobre la situación global y local del consumo y tráfico de drogas. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), publicado el 26 de junio, el consumo mundial de drogas alcanzó a 316 millones de personas, una cifra que creció por encima del aumento poblacional en la última década.

El mismo informe advierte sobre la rápida expansión del mercado de drogas sintéticas y el récord de incautaciones de estimulantes tipo anfetamínico en 2023, que representaron cerca de la mitad de todas las incautaciones de drogas sintéticas a nivel global. Además, los opioides sintéticos, en particular los nitazenos, continúan representando un desafío crítico por su letalidad y aparición en nuevos mercados.

La resolución subraya que las drogas sintéticas y las NSP constituyen una amenaza seria para la seguridad ciudadana y la salud pública, debido al desconocimiento de sus compuestos y su potencial letal en dosis mínimas. Por este motivo, el Gobierno enfatizó en la necesidad de “adoptar medidas específicas y focalizadas para controlar y reducir el tráfico ilícito de drogas sintéticas y NSP, con el fin de salvaguardar la salud pública y seguridad de la población”.

Entre sus funciones que le asignaron al Centro, se destacan la realización de análisis regulares sobre la situación del tráfico ilícito de drogas, la identificación y difusión de tendencias y modalidades delictivas emergentes, y el asesoramiento técnico para el desarrollo y actualización de marcos legales y regulatorios.

Además, brindará apoyo a las áreas forenses y científicas, y colaborará en la capacitación de recursos humanos en el marco del Plan Federal de Prevención de la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas.

A su vez, el Ejecutivo precisó que Centro estará compuesto por funcionarios civiles designados por la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, así como por miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales.

La coordinación operativa quedará a cargo de la Secretaría mencionada, que también podrá invitar a participar a ministerios provinciales, otras agencias nacionales y provinciales, organismos internacionales y agencias de otros Estados.

La resolución aclara que la creación del Centro no implicará erogación presupuestaria para la jurisdicción y que la medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Por otro lado, indicaron que el Centro facilitará el intercambio de información de carácter no sensible, que no afecte causas judiciales en curso, con otros actores de la administración pública nacional, organismos estatales e internacionales con competencia en la materia a nivel regional.

