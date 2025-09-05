Detuvieron a un ex presidente comunal de Santa Fe por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta

La causa fue impulsada tras denuncias de productores que cuestionaron el destino de la tasa por hectárea en Villa Saralegui

Una investigación judicial por enriquecimiento ilícito derivó en la detención de W. S., ex presidente comunal de Villa Saralegui, localidad ubicada en el departamento San Cristóbal, provincia de Santa Fe. En la misma causa también quedó detenido su hijo, N. S..

La medida fue ordenada por la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Bárbara Ilera, quien lleva adelante la causa bajo la calificación de administración fraudulenta.

Los arrestos se concretaron en simultáneo durante la tarde de ayer con una serie de allanamientos realizados en la ciudad de San Justo, situada a unos 33 kilómetros de Villa Saralegui, sobre la ruta provincial N° 2.

En total, se llevaron a cabo diez operativos que involucraron viviendas particulares, una mutual, un hotel, un estudio contable y varios comercios. Las diligencias fueron encabezadas por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) con apoyo de efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), pertenecientes a distintas unidades regionales.

Durante los operativos se secuestraron vehículos oficiales, una camioneta, una caja fuerte y documentación vinculada a la causa

Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad incautaron una camioneta, dos vehículos oficiales que estaban en un taller mecánico, una caja fuerte y documentación considerada de interés para la causa. Así lo informó el MPA a través de su oficina de prensa, que confirmó las detenciones: “En relación con una serie de allanamientos llevados a cabo hoy en la ciudad de San Justo, informamos que dos personas fueron detenidas. Se trata de un hombre de iniciales W. S., y de su hijo de iniciales N. S.”, indicaron desde el organismo.

La causa que motivó los operativos tiene origen en una denuncia presentada en 2023 por productores rurales de la zona, quienes cuestionaron el manejo de los fondos comunales vinculados a la tasa por hectárea, una contribución que, según indicaron, tuvo aumentos de hasta el 400% desde el inicio de la gestión de W. S.

En ese contexto, los productores protagonizaron lo que denominaron una “rebelión fiscal”, negándose a abonar los montos establecidos y visibilizando la situación a nivel nacional.

El conflicto entre los dirigentes comunales y los productores locales ya tenía un antecedente relevante. Según informó el medio local El Ciudadano, en octubre de 2022, Padre e hijo fueron denunciados por agredir físicamente al productor Leonardo González Kees, vecino de Villa Saralegui y cuñado del diputado nacional José Luis Espert. A raíz de ese episodio, ambos deberán afrontar un juicio oral por los delitos de lesiones, daños y amenazas, que estaba inicialmente programado para agosto, pero que fue reprogramado para el 17 de octubre próximo.

Los allanamientos se realizaron en San Justo, en viviendas, comercios, una mutual, un hotel y un estudio contable (Fotos: El Litoral)

Pero no fue el único hecho violento que salpicó a la familia en los últimos años. El 7 de marzo de 2024, el titular de la comuna volvió a quedar en el centro de la escena luego de ser acusado de instigar una tentativa de homicidio.

Según consta en la investigación, R. N. B., señalado como un allegado de W. S., habría disparado contra M. G., dirigente que lo enfrentó en las últimas elecciones comunales y que resultó electo como primera minoría. Basigaluppo permanece detenido por ese hecho.

El hombre estuvo al frente de Villa Saralegui durante una década, enfrenta ahora un frente judicial cada vez más amplio. Las investigaciones en su contra, iniciadas por el manejo de los fondos públicos comunales, se superponen con causas por violencia y hechos que involucraron armas de fuego. Todo esto ocurre mientras la fiscal Ilera avanza en la recolección de pruebas y en el análisis de los elementos incautados en los recientes allanamientos.