Política

Wado de Pedro recorrió fábricas y le respondió al “nunca más” libertario: “Kirchnerismo más que nunca”

En el marco del Día de la Industria, el senador nacional pasó por Lomas de Zamora y Merlo y criticó la política económica del gobierno de Javier Milei

Guardar
Wado de Pedro le respondió al "nunca más" libertario: "kirchnerismo más que nunca"

En el marco del Día de la Industria, Wado de Pedro visitó el municipio de Merlo, donde expuso su postura frente a la consigna de sectores libertarios que promueven el lema “Kirchnerismo, nunca más”. El senador nacional eligió un escenario fabril para contestar y enfatizó: "Kirchnerismo más que nunca“.

El referente peronista participó de la Expo “Hecho en Merlo” y apuntó contra la consigna libertaria de campaña, asociando el deterioro industrial al actual programa económico de Javier Milei. En ese sentido, aseguró que “los tipos que dicen ‘kirchnerismo nunca más’ están destruyendo la Argentina”.

Y replicó, de manera enfática: “¡Las pelotas! ¡Kirchnerismo más que nunca!”. El senador dirigió sus argumentos hacia la necesidad de discutir públicamente el futuro industrial argentino, reivindicando las políticas aplicadas en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Durante su discurso, De Pedro detalló lo que considera las principales consecuencias del ajuste implementado en los últimos meses, con “15.500 fábricas cerradas y la destrucción de 220 mil puestos de trabajo registrados”.

“Tarifas que aumentaron más de 1.500%, salarios y jubilaciones a la baja, caída del consumo en supermercados, mayoristas y minoristas, el 90% de la obra pública paralizada, apertura indiscriminada de importaciones...”, enumeró ante empresarios, funcionarios y medios presentes.

El referente kirchnerista amplió su perspectiva sobre esos datos y denunció: “Hicieron un blanqueo por 20 mil millones y se los fugaron, fueron al Fondo Monetario a pedir 20 mil millones más, ajustaron hospitales y universidades, les sacaron los medicamentos a los jubilados y a los pacientes oncológicos, y aun así no les cierran los números”.

Wado de Pedro visitó una
Wado de Pedro visitó una fábrica en Lomas de Zamora junto al intendente Federico Otermín

En el eje argumental del discurso, De Pedro subrayó su postura como productor rural y defendió el desarrollo de un modelo industrialista: “Yo soy productor agropecuario, quinta generación de productores, pero quiero que lo que produzco se industrialice en la Argentina”.

Contrastando con la idea de una economía orientada únicamente a la agroexportación, planteó: “Algunos quieren una Argentina agroexportadora y de timba financiera, pero está demostrado que con 47 millones de habitantes la única forma de que haya oportunidades para todos y que las familias argentinas puedan vivir cada vez mejor es industrializando el país”.

El papel de la industria fue reivindicado por De Pedro en términos de empleo, tecnología y estructura social. “Los salarios industriales son un 20% más altos. Cuando crece la industria, crece todo. La industria multiplica: genera empleo masivo, demanda tecnología, genera que nazcan más PyMEs como proveedoras de otras industrias. La industria es federalismo y es soberanía, porque genera fortaleza y autonomía para no depender de los vaivenes internacionales de la economía”, sostuvo en su exposición pública.

La recorrida de De Pedro incluyó además una visita a la fábrica Evergreen, en Lomas de Zamora. Allí, escuchó al dueño de la empresa, quien relató que “con el gobierno de Milei pasaron de producir 40.000 pares de suelas y zuecos al mes a apenas 5.000, y de sostener 40 empleos a quedar con solo 12”. Este testimonio fue presentado como ejemplo de los efectos inmediatos de las políticas actuales en el sector industrial.

De Pedro contrapuso la situación actual con la etapa anterior de gestión kirchnerista: “Con decisión política y coraje se crearon más de 200.000 pymes nuevas, se generaron 5 millones de puestos de trabajo, de los cuales 2,4 millones eran empleos industriales, y se impulsó un mercado interno que permitió a los jubilados y a las familias comprarse un aire, una moto, ampliar su casa”.

En el marco de las distintas actividades, De Pedro también compartió escenario con el dirigente Guillermo Moreno y recorrió junto a intendentes y candidatos zonas industriales de Hurlingham y Pilar, abordando la preocupación por la caída del empleo y el rol de la industria en el desarrollo nacional.

“El presidente de la Nación ya fracasó. Ese genio que venía a dolarizar, ese genio que les prometía a los chicos y a las chicas tener su sueldo en dólares, fracasó. Tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional a pedir guita. Pidió y fracasó. Estos tipos que nos vienen a decir kirchnerismo nunca más bajó la producción industrial, bajó el diez por ciento. Las pymes argentinas bajaron entre un quince y un veinticinco por ciento. Más de doscientos veinte mil argentinos y argentinas perdieron su trabajo formal. Nuestros queridísimos abuelos y abuelas perdieron los medicamentos. Entonces, dejémonos de joder”, arengó el senador.

Y concluyó: "¿Quiénes son los que dicen kirchnerismo nunca más? Son los que están destruyendo la Argentina. El bolsillo de los trabajadores tiene que alcanzar para vivir bien. El 7 de octubre, un mensaje contundente: ‘Kirchnerismo nunca más’, las pelotas. ¡Kirchnerismo más que nunca! Fuerza”.

Temas Relacionados

Wado de PedroMerloElecciones bonaerensesElecciones 2025Día de la IndustriaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuánto durarán los mandatos de las autoridades ejecutivas en Santa Fe tras los cambios en la constitución provincial

En la octava sesión de la Convención Constituyente se definió que los intendentes de la provincia tendrán períodos de cuatro años con posibilidad de una sola reelección consecutiva y que los electos en 2029 ejercerán por seis años

Cuánto durarán los mandatos de

Visa para argentinos: el portal de EEUU que dio la información sobre la pausa en el acuerdo le respondió a Homeland Security

El periodista Marc Caputo, corresponsal de la Casa Blanca, afirmó que el departamento de seguridad norteamericano modificó su respuesta tras la nota de Axios, que reveló la suspensión de un acuerdo clave con Argentina

Visa para argentinos: el portal

Con elogios a Sergio Massa, Axel Kicillof cerró la campaña de la primera sección en Tigre y volvió a criticar a Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires le agradeció al ex candidato presidencial por la unidad dentro de Fuerza Patria. También estuvieron presentes Malena Galmarini, Gabriel Katopodis y Sebastián Galmarini

Con elogios a Sergio Massa,

Cuándo se conocerán los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

La Junta Electoral bonaerense difundió la resolución que establece el horario y las condiciones que se deberán cumplir para difundir los datos

Cuándo se conocerán los primeros

Ricardo Lorenzetti: “La Argentina necesita un cambio profundo en sus instituciones”

El juez de la Corte Suprema habló en “Diálogos”, un ciclo organizado por la Fundación Mediterránea. También se refirió a la institucionalidad, la libertad de expresión y la actualidad de la justicia

Ricardo Lorenzetti: “La Argentina necesita
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto durarán los mandatos de

Cuánto durarán los mandatos de las autoridades ejecutivas en Santa Fe tras los cambios en la constitución provincial

La línea H del Subte extenderá su horario debido a un concierto: qué estaciones estarán habilitadas

La reina de la reventa ”The American Girl”: la detuvieron por comercializar entradas del partido de Argentina

Visa para argentinos: el portal de EEUU que dio la información sobre la pausa en el acuerdo le respondió a Homeland Security

Receta de salsa de ajo con perejil, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Cómo las palabras y los

Cómo las palabras y los gestos de los padres potencian la atención de los bebés, según la ciencia

Asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador: dictaron prisión preventiva para un ex legislador correísta y un empresario

Detuvieron en Chile a ocho funcionarios públicos por diversos delitos de corrupción y asociación ilícita

Merz intenta evitar que la pelea por el presupuesto detone el Gobierno en Alemania

Macron anunció que Europa está dispuesta a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania en caso de un acuerdo de paz

TELESHOW
Marta Fort mostró los avances

Marta Fort mostró los avances de su flamante departamento de soltera: “Lo primero que instalé”

Camilota fulminó a Charlotte Caniggia y la dejó expuesta en vivo: “Pensé que era copada”

Gladys Florimonte recordó su mala experiencia con Javier Mascherano: “El tipo estaba agrandado”

Julieta Ortega contó cómo fue la mejor noche de sexo de su vida: “Un experto ese hombre”

Juana Repetto contó sin filtros cómo lleva adelante su tercer embarazo: “Me siento horrible”