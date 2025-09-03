Wado de Pedro recorrió fábricas y le respondió al “nunca más” libertario: “Kirchnerismo más que nunca”

Wado de Pedro le respondió al "nunca más" libertario: "kirchnerismo más que nunca"

En el marco del Día de la Industria, Wado de Pedro visitó el municipio de Merlo, donde expuso su postura frente a la consigna de sectores libertarios que promueven el lema “Kirchnerismo, nunca más”. El senador nacional eligió un escenario fabril para contestar y enfatizó: "Kirchnerismo más que nunca“.

El referente peronista participó de la Expo “Hecho en Merlo” y apuntó contra la consigna libertaria de campaña, asociando el deterioro industrial al actual programa económico de Javier Milei. En ese sentido, aseguró que “los tipos que dicen ‘kirchnerismo nunca más’ están destruyendo la Argentina”.

Y replicó, de manera enfática: “¡Las pelotas! ¡Kirchnerismo más que nunca!”. El senador dirigió sus argumentos hacia la necesidad de discutir públicamente el futuro industrial argentino, reivindicando las políticas aplicadas en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Durante su discurso, De Pedro detalló lo que considera las principales consecuencias del ajuste implementado en los últimos meses, con “15.500 fábricas cerradas y la destrucción de 220 mil puestos de trabajo registrados”.

“Tarifas que aumentaron más de 1.500%, salarios y jubilaciones a la baja, caída del consumo en supermercados, mayoristas y minoristas, el 90% de la obra pública paralizada, apertura indiscriminada de importaciones...”, enumeró ante empresarios, funcionarios y medios presentes.

El referente kirchnerista amplió su perspectiva sobre esos datos y denunció: “Hicieron un blanqueo por 20 mil millones y se los fugaron, fueron al Fondo Monetario a pedir 20 mil millones más, ajustaron hospitales y universidades, les sacaron los medicamentos a los jubilados y a los pacientes oncológicos, y aun así no les cierran los números”.

Wado de Pedro visitó una fábrica en Lomas de Zamora junto al intendente Federico Otermín

En el eje argumental del discurso, De Pedro subrayó su postura como productor rural y defendió el desarrollo de un modelo industrialista: “Yo soy productor agropecuario, quinta generación de productores, pero quiero que lo que produzco se industrialice en la Argentina”.

Contrastando con la idea de una economía orientada únicamente a la agroexportación, planteó: “Algunos quieren una Argentina agroexportadora y de timba financiera, pero está demostrado que con 47 millones de habitantes la única forma de que haya oportunidades para todos y que las familias argentinas puedan vivir cada vez mejor es industrializando el país”.

El papel de la industria fue reivindicado por De Pedro en términos de empleo, tecnología y estructura social. “Los salarios industriales son un 20% más altos. Cuando crece la industria, crece todo. La industria multiplica: genera empleo masivo, demanda tecnología, genera que nazcan más PyMEs como proveedoras de otras industrias. La industria es federalismo y es soberanía, porque genera fortaleza y autonomía para no depender de los vaivenes internacionales de la economía”, sostuvo en su exposición pública.

La recorrida de De Pedro incluyó además una visita a la fábrica Evergreen, en Lomas de Zamora. Allí, escuchó al dueño de la empresa, quien relató que “con el gobierno de Milei pasaron de producir 40.000 pares de suelas y zuecos al mes a apenas 5.000, y de sostener 40 empleos a quedar con solo 12”. Este testimonio fue presentado como ejemplo de los efectos inmediatos de las políticas actuales en el sector industrial.

De Pedro contrapuso la situación actual con la etapa anterior de gestión kirchnerista: “Con decisión política y coraje se crearon más de 200.000 pymes nuevas, se generaron 5 millones de puestos de trabajo, de los cuales 2,4 millones eran empleos industriales, y se impulsó un mercado interno que permitió a los jubilados y a las familias comprarse un aire, una moto, ampliar su casa”.

En el marco de las distintas actividades, De Pedro también compartió escenario con el dirigente Guillermo Moreno y recorrió junto a intendentes y candidatos zonas industriales de Hurlingham y Pilar, abordando la preocupación por la caída del empleo y el rol de la industria en el desarrollo nacional.

“El presidente de la Nación ya fracasó. Ese genio que venía a dolarizar, ese genio que les prometía a los chicos y a las chicas tener su sueldo en dólares, fracasó. Tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional a pedir guita. Pidió y fracasó. Estos tipos que nos vienen a decir kirchnerismo nunca más bajó la producción industrial, bajó el diez por ciento. Las pymes argentinas bajaron entre un quince y un veinticinco por ciento. Más de doscientos veinte mil argentinos y argentinas perdieron su trabajo formal. Nuestros queridísimos abuelos y abuelas perdieron los medicamentos. Entonces, dejémonos de joder”, arengó el senador.

Y concluyó: "¿Quiénes son los que dicen kirchnerismo nunca más? Son los que están destruyendo la Argentina. El bolsillo de los trabajadores tiene que alcanzar para vivir bien. El 7 de octubre, un mensaje contundente: ‘Kirchnerismo nunca más’, las pelotas. ¡Kirchnerismo más que nunca! Fuerza”.