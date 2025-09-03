Política

Senado: se define la sesión de mañana, con la insistencia de la emergencia en discapacidad como cuestión central

Los jefes de bloque cerrarán el temario para el jueves durante la reunión de Labor Parlamentaria, que se realizará desde las 11 de hoy. Estará también la modificación de la ley que regula los DNU. Ruido por un potencial intento exprés del kirchnerismo para habilitar ascensos diplomáticos

Mariano Casal

Por Mariano Casal

Guardar
El pleno del Senado durante
El pleno del Senado durante una sesión realizada este año (Gustavo Gavotti)

Los jefes de bloque del Senado se reunirán, desde las 11 de hoy, para definir la sesión de mañana en el recinto de la Cámara alta, donde una oposición consolidada se apresta a insistir con la ley que declaró la emergencia en discapacidad como punto central, luego del veto de la Casa Rosada. Esta situación no sólo sería la primera de la actual gestión, sino una casi inédita en más de 20 años.

El proyecto que buscan revivir kirchneristas, radicales, macristas y silvestres provinciales declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, pasado el final del Gobierno libertario, y reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones. En julio pasado logró 56 adhesiones y consiguió, con creces, los dos tercios de los votos. Es por ello que se estima que el veto del Ejecutivo quedaría desactivado mañana.

La bandeja de temas a debatir en el recinto además incluirá eventuales cambios a la ley vigente que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que tendrán que ser aprobados y girados a Diputados para su sanción definitiva. Un panorama que derivaría, llegado el caso y sin dudas, en un nuevo veto presidencial.

Para tener una idea de lo que implicaría todo esto, los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días para ser aprobados sin excepción por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo rechazan -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el dictamen incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían. El peor escenario para la Casa Rosada. De yapa: cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una ensalada de temas en un solo texto.

La última reunión de la
La última reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, donde la oposición avanzó con el dictamen para modificar la ley que regula los DNU (Prensa Senado)

“La ley 26.122 ha resultado en la práctica una dificultad para el rol de control que la Constitución asigna al Congreso, en particular con el sistema previsto en su artículo 1°, violentando así las ideas de división de poderes, sistema republicano y control que lo inspiraron”, fundamentaron senadores del PRO, el kirchnerismo, la UCR y el peronismo disidente que firmaron el dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales, que lidera la cordobesa Alejandra Vigo. Estos espacios comandaron el país desde la crisis de 2001 y hasta el 10 de diciembre de 2023.

Aún no queda claro, de cara al corto plazo, si el despacho opositor sufrirá algún cambio. Es que, con mucha discreción, algunos creen que la iniciativa es demasiado restrictiva en comparación al régimen actual, que fue impulsado en su momento por la entonces senadora Cristina Kirchner. ¿El objetivo principal? Que ningún DNU fuese rechazado. Al Gobierno libertario ya le pasó esto, con la normativa que giraba fondos a inteligencia.

Entre el lunes y ayer también hubo ruido por un potencial intento del kirchnerismo para empujar, de forma exprés, un puñado de ascensos diplomáticos que le interesan demasiado y que ingresaron recién en la última sesión, consumada en agosto pasado. “No la veo y necesitarían dos tercios. Sería muy desprolijo”, sentenció un experimentado legislador a Infobae.

Otro ítem a considerar sería, en caso de una unión opositora, la idea de meter por una ventana un eventual pedido de interpelación a algún integrante de la Casa Rosada. La desconfianza de algunos senadores “dialoguistas” -si es que se los puede calificar así aún- es que el Frente de Todos, que comanda José Mayans, utilice una vez más el recinto para cumplir con las órdenes -y relato- de la hoy condenada Cristina Kirchner. “No saben frenar y atropellan todo el tiempo. No tendríamos que someternos a la agenda exclusiva de su jefa”, reconoció un radical en las últimas horas. Otros, en tanto, se muestran cada vez más como un anexo del “renovado” peronismo.

Temas Relacionados

SenadoEmergencia en discapacidadVetoGobiernoOposiciónDNUAsuntos ConstitucionalesAlejandra VigoJosé MayansFrente de TodosCristina KirchnerÚltimas noticias

Últimas Noticias

En el PJ creen que el escándalo de los audios no impactará en la elección, pero anticipan mayor ausentismo

Estiman que no habrá un traspaso de votos hacia el peronismo por la conflictiva realidad que vive el gobierno de Milei. El posible crecimiento de las terceras fuerzas como opción anti K

En el PJ creen que

Kicillof repite fórmula y cierra la campaña de Fuerza Patria en La Plata

Será el jueves por la tarde con una “mateada con vecinos” en la plaza Islas Malvinas de la capital bonaerense. Antes, tendrá más actividades por el conurbano

Kicillof repite fórmula y cierra

El Gobierno se resigna a una derrota en el Senado y no negociará para frenar la emergencia en discapacidad

El kirchnerismo y algunos sectores del radicalismo y del PRO apoyarían el rechazo al veto presidencial

El Gobierno se resigna a

Pablo Domenichini, candidato de Somos Buenos Aires en la Tercera Sección: “Hay que ponerle racionalidad a tanto grito”

El dirigente radical busca romper la polarización entre La Libertad Avanza y el Frente Patria. En diálogo con Infobae, destacó la importancia de que el espacio de centro tenga representación en las elecciones legislativas

Pablo Domenichini, candidato de Somos

En medio de cruces por el operativo de seguridad, Javier Milei cerrará hoy la campaña bonaerense en Moreno

El Presidente será el orador principal en el evento que se realizará en un club del barrio de Trujuy y al que también asistirán los candidatos nacionales

En medio de cruces por
ÚLTIMAS NOTICIAS
La inteligencia artificial vino a

La inteligencia artificial vino a resaltar los buenos profesionales, a valorar su inteligencia real

La comunidad académica de América Latina, el Caribe y la Unión Europea ante la próxima Cumbre CELAC-UE

Inteligencia artificial en la educación: una oportunidad para transformar el aula

Un estudio reveló cómo los seres humanos influyeron en el tamaño de los animales domésticos y salvajes

Las exportaciones del agro aportarán USD 10.000 millones más en lo que resta del 2025

INFOBAE AMÉRICA
El regreso de Oasis estimula

El regreso de Oasis estimula el poder de la música como ritual colectivo de varias generaciones

Guzmán Paz, en un pequeño mundo caótico de voluntades perdidas

Todos los Camus posibles: novelista, romántico e ¿influencer?

El debut internacional de la hija de Kim Jong-un en China aviva las especulaciones sobre la línea sucesoria del régimen

China, Rusia y Corea del Norte sellaron su alianza autoritaria con un desfile militar en Beijing para desafiar a Occidente

TELESHOW
Natalia Oreiro presentó su película

Natalia Oreiro presentó su película La mujer de la fila: el deslumbrante look que eligió y la compañía de Ricardo Mollo

Un triple empate sorprendió en La Voz Argentina y dejó fuera a un participante del Team Luck Ra

La Tora Villar se quebró en llanto al hablar de su separación de Maxi Kilates: “No quiero llorar”

La respuesta de Carmen Barbieri ante los rumores de romance entre Fede Bal y Evelyn Botto

A pura cumbia y con guiños a la Selección Argentina, Dante Ortega, el nieto de Palito, lanzó un nuevo tema