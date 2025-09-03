Política

Elecciones Buenos Aires 2025: confirmaron que las escuelas abrirán el lunes tras los comicios

El Gobierno bonaerenses adelantó que todos los centros educativos afectados con la votación tendrán una jornada normal. Los auxiliares recibirán un bono por realizar tareas de limpieza y desinfección

Guardar
Las escuelas bonaerenses abrirán con
Las escuelas bonaerenses abrirán con normalidad después de las elecciones provinciales y nacionales de 2025

Después de las elecciones provinciales de este domingo y las nacionales del 26 de octubre, todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires —tanto estatales como privadas y municipales— que estén afectadas al proceso electoral abrirán sus puertas con normalidad y cumplirán su jornada habitual. La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) confirmó que, al día siguiente de cada votaci, habrá clases en los establecimientos afectados como centros de votación.

La decisión forma parte de una política provincial que busca “garantizar el efectivo dictado de clases en todos los establecimientos educativos” tras los actos electorales, según se establece en la Resolución 3915/2025, firmada por la cartera educativa y enviada a los equipos de conducción, consejos escolares y jefaturas distritales y regionales.

Para cumplir con ese objetivo, el gobierno pondrá en marcha un operativo de limpieza y desinfección en todos los edificios escolares utilizados durante los comicios.

Según estimaciones técnicas, la limpieza posterior a la votación demandará unas seis horas de trabajo por cada cuatro mesas electorales instaladas. Los auxiliares que realicen esta labor recibirán un suplemento no remunerativo y no bonificable de $46.900 por jornada.

El monto, autorizado por la resolución, se abonará al personal auxiliar de los establecimientos de gestión estatal provincial donde funcionen mesas electorales. En total, la medida alcanza a 4.920 escuelas bonaerenses y supone una inversión de $862 millones, con impacto directo en 1,87 millones de estudiantes.

Cómo será el operativo de limpieza

El operativo de limpieza en
El operativo de limpieza en escuelas se desarrollará entre las 18 y las 24 horas del día de votación (REUTERS/Cristina Sille)

El procedimiento comenzará una vez cerradas las votaciones y finalizado el escrutinio, entre las 18:00 y las 24:00 del mismo domingo. Las tareas estarán a cargo del personal auxiliar de educación, que deberá “ordenar, limpiar y desinfectar todos los espacios del edificio escolar que se hayan visto afectados por la realización de los comicios (aulas, sanitarios, espacios comunes de circulación, etc.), incluyendo el mobiliario”, detalla el comunicado oficial.

Para organizar el operativo, cada equipo institucional deberá consultar previamente a las y los auxiliares del establecimiento si desean realizar la tarea. En caso afirmativo, deberán respetar un orden de prioridades establecido por el artículo 2 del anexo II de la Resolución 3915/2025.

El primer criterio es que la persona vote en el mismo establecimiento. Luego se prioriza la situación de revista: primero los titulares, luego los temporarios mensualizados, seguidos por quienes revistan bajo el artículo 13 de la Resolución 293/18, y finalmente los suplentes. Dentro de cada categoría, se tomará en cuenta la mayor antigüedad.

Los auxiliares que se encuentren de licencia o con tareas livianas no podrán ser convocados.

El bono para auxiliares de
El bono para auxiliares de escuelas con comicios será de 46900 pesos por jornada electoral (REUTERS/Cristina Sille)

En caso de no cubrirse todos los suplementos necesarios con el personal del establecimiento, el Consejo Escolar deberá convocar personal auxiliar de escuelas cercanas y, si aún quedarán vacantes, podrá recurrir a un Acto Público para completar la nómina.

Cada equipo de conducción deberá informar al Consejo Escolar hasta el jueves previo a cada elección si logró cubrir todos los suplementos, parte de ellos o ninguno. Para las elecciones del 7 de septiembre, la fecha límite es mañana (4 de septiembre); para las nacionales del 26 de octubre, el jueves 23 de octubre.

Los Consejos Escolares, a su vez, tendrán tiempo hasta el viernes anterior a los comicios para comunicar a la Dirección Provincial de Consejos Escolares cuál es la situación del distrito, detallando los establecimientos sin cobertura total y la cantidad de suplementos faltantes.

Una vez finalizado el operativo, la carga de datos en el sistema SUNA deberá realizarse en las siguientes fechas:

  • Del lunes 8 al jueves 11 de septiembre, para las elecciones provinciales.
  • Del lunes 27 al viernes 31 de octubre, para las elecciones nacionales.

El suplemento será liquidado junto con los haberes del mes correspondiente: septiembre o noviembre, según el caso.

Las autoridades escolares deberán notificar
Las autoridades escolares deberán notificar con antelación a las familias que habrá clases el lunes posterior a votar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la Dirección General de Cultura y Educación solicitó a las autoridades escolares que notifiquen con anticipación a estudiantes y familias que el lunes posterior a cada elección habrá clases normalmente.

La recomendación busca reducir el ausentismo escolar habitual que suele registrarse tras los comicios, especialmente en las escuelas que funcionaron como sede de votación.

“Es importante que el personal designado arribe al establecimiento unos minutos antes de las 18:00, para poder ingresar sin inconvenientes”, aclara la resolución en su parte operativa

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaEscuelasClasesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Ricardo Lorenzetti: “La Argentina necesita un cambio profundo en sus instituciones”

El juez de la Corte Suprema habló en “Diálogos”, un ciclo organizado por la Fundación Mediterránea. También se refirió a la institucionalidad, la libertad de expresión y la actualidad de la justicia

Ricardo Lorenzetti: “La Argentina necesita

La violencia política en la recta final de la campaña y una advertencia: “Si nos tiran piedras, vamos a contestar”

El aumento de incidentes y las acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición marcan un punto crítico que podría incidir en la participación ciudadana en las elecciones del próximo domingo

La violencia política en la

Un video hecho con IA mostró a Javier Milei y Diego Valenzuela en su juventud: la historia que los une hace 30 años

El Presidente y el candidato a senador bonaerense por LLA se conocen desde el principio de los años 90, cuando fueron compañeros en la Universidad de Belgrano

Un video hecho con IA

Qué dijo Homeland Security sobre el acuerdo para que los argentinos puedan viajar a EEUU sin visa

Según informaron desde Estados Unidos, el Departamento de Estado habría pausado el acuerdo de exención de visas. La versión que dieron desde la cartera que dirige Patricia Bullrich

Qué dijo Homeland Security sobre

Escándalo en la Convención Reformadora de Santa Fe: el presidente amenazó con golpear a otro constituyente

Sobre el final de una sesión, Felipe Michlig no advirtió que su micrófono seguía abierto y le aseguró a quien estaba a su lado que atacaría a “trompadas” al libertario Nicolás Mayoraz

Escándalo en la Convención Reformadora
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ricardo Lorenzetti: “La Argentina necesita

Ricardo Lorenzetti: “La Argentina necesita un cambio profundo en sus instituciones”

Mendoza: un camión se accidentó, cayó al vacío y tuvieron que cerrar el paso Cristo Redentor por 13 horas

“Retrato de una dama”: entregaron a la Justicia la obra robada por los nazis tras reconocer que lo habían escondido

La desregulación del mercado eléctrico que impulsa el Gobierno podría ser positiva para las generadoras, según Fitch

Científicos prueban una estrategia pionera para evitar la reaparición del cáncer de mama

INFOBAE AMÉRICA
Protestas en Estambul: miles de

Protestas en Estambul: miles de personas se manifestaron contra la destitución de un referente de la oposición a Erdogan

Trump pidió a Hamas la liberación de todos los rehenes con vida para un alto el fuego en Gaza

Radiohead anuncia su regreso a los escenarios con una gira europea de 20 conciertos

Por qué no funciona la emulsión de Trump

Luchar junto a Taiwán para la paz y la prosperidad global

TELESHOW
Mirtha Legrand recordó a Antonio

Mirtha Legrand recordó a Antonio Gasalla a casi seis meses de su muerte con un emotivo video de La Abuela

Las increíbles imágenes de las vacaciones de Ángel de Brito en Europa: “Ahora, Londres”

Fede Bal confirmó que está iniciando una relación con Evelyn Botto: “Tenemos que romper con la palabra novio”

El emotivo mensaje de Nico Vázquez a Lionel Messi por ir a ver Rocky: “Nos regaló una noche que jamás voy a olvidar”

Peter Lanzani sorprendió con un rotundo cambio de look: el motivo