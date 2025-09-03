Elecciones Buenos Aires 2025: confirmaron que las escuelas abrirán el lunes tras los comicios

Las escuelas bonaerenses abrirán con normalidad después de las elecciones provinciales y nacionales de 2025

Después de las elecciones provinciales de este domingo y las nacionales del 26 de octubre, todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires —tanto estatales como privadas y municipales— que estén afectadas al proceso electoral abrirán sus puertas con normalidad y cumplirán su jornada habitual. La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) confirmó que, al día siguiente de cada votaci, habrá clases en los establecimientos afectados como centros de votación.

La decisión forma parte de una política provincial que busca “garantizar el efectivo dictado de clases en todos los establecimientos educativos” tras los actos electorales, según se establece en la Resolución 3915/2025, firmada por la cartera educativa y enviada a los equipos de conducción, consejos escolares y jefaturas distritales y regionales.

Para cumplir con ese objetivo, el gobierno pondrá en marcha un operativo de limpieza y desinfección en todos los edificios escolares utilizados durante los comicios.

Según estimaciones técnicas, la limpieza posterior a la votación demandará unas seis horas de trabajo por cada cuatro mesas electorales instaladas. Los auxiliares que realicen esta labor recibirán un suplemento no remunerativo y no bonificable de $46.900 por jornada.

El monto, autorizado por la resolución, se abonará al personal auxiliar de los establecimientos de gestión estatal provincial donde funcionen mesas electorales. En total, la medida alcanza a 4.920 escuelas bonaerenses y supone una inversión de $862 millones, con impacto directo en 1,87 millones de estudiantes.

Cómo será el operativo de limpieza

El operativo de limpieza en escuelas se desarrollará entre las 18 y las 24 horas del día de votación (REUTERS/Cristina Sille)

El procedimiento comenzará una vez cerradas las votaciones y finalizado el escrutinio, entre las 18:00 y las 24:00 del mismo domingo. Las tareas estarán a cargo del personal auxiliar de educación, que deberá “ordenar, limpiar y desinfectar todos los espacios del edificio escolar que se hayan visto afectados por la realización de los comicios (aulas, sanitarios, espacios comunes de circulación, etc.), incluyendo el mobiliario”, detalla el comunicado oficial.

Para organizar el operativo, cada equipo institucional deberá consultar previamente a las y los auxiliares del establecimiento si desean realizar la tarea. En caso afirmativo, deberán respetar un orden de prioridades establecido por el artículo 2 del anexo II de la Resolución 3915/2025.

El primer criterio es que la persona vote en el mismo establecimiento. Luego se prioriza la situación de revista: primero los titulares, luego los temporarios mensualizados, seguidos por quienes revistan bajo el artículo 13 de la Resolución 293/18, y finalmente los suplentes. Dentro de cada categoría, se tomará en cuenta la mayor antigüedad.

Los auxiliares que se encuentren de licencia o con tareas livianas no podrán ser convocados.

El bono para auxiliares de escuelas con comicios será de 46900 pesos por jornada electoral (REUTERS/Cristina Sille)

En caso de no cubrirse todos los suplementos necesarios con el personal del establecimiento, el Consejo Escolar deberá convocar personal auxiliar de escuelas cercanas y, si aún quedarán vacantes, podrá recurrir a un Acto Público para completar la nómina.

Cada equipo de conducción deberá informar al Consejo Escolar hasta el jueves previo a cada elección si logró cubrir todos los suplementos, parte de ellos o ninguno. Para las elecciones del 7 de septiembre, la fecha límite es mañana (4 de septiembre); para las nacionales del 26 de octubre, el jueves 23 de octubre.

Los Consejos Escolares, a su vez, tendrán tiempo hasta el viernes anterior a los comicios para comunicar a la Dirección Provincial de Consejos Escolares cuál es la situación del distrito, detallando los establecimientos sin cobertura total y la cantidad de suplementos faltantes.

Una vez finalizado el operativo, la carga de datos en el sistema SUNA deberá realizarse en las siguientes fechas:

Del lunes 8 al jueves 11 de septiembre , para las elecciones provinciales.

Del lunes 27 al viernes 31 de octubre, para las elecciones nacionales.

El suplemento será liquidado junto con los haberes del mes correspondiente: septiembre o noviembre, según el caso.

Las autoridades escolares deberán notificar con antelación a las familias que habrá clases el lunes posterior a votar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la Dirección General de Cultura y Educación solicitó a las autoridades escolares que notifiquen con anticipación a estudiantes y familias que el lunes posterior a cada elección habrá clases normalmente.

La recomendación busca reducir el ausentismo escolar habitual que suele registrarse tras los comicios, especialmente en las escuelas que funcionaron como sede de votación.

“Es importante que el personal designado arribe al establecimiento unos minutos antes de las 18:00, para poder ingresar sin inconvenientes”, aclara la resolución en su parte operativa