Política

Senado: presentaron sugerencias para aliviar el dictamen que modificaría la ley que regula los DNU

El despacho que pretende aprobar la oposición este jueves representa un giro de 180 grados en cuanto a restricciones. La limitación para que el Gobierno actual no abuse de este mecanismo se convertiría en una traba para futuras gestiones

Mariano Casal

Por Mariano Casal

Guardar
El pleno del Senado durante
El pleno del Senado durante la última sesión, ocurrida en agosto pasado (Maximilano Luna)

Tras casi dos décadas de uso y abuso de los Ejecutivos en relación con los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la oposición senatorial se prepara para modificar este jueves la ley que regula dicho mecanismo, impulsada en su momento por la entonces legisladora y hoy condenada Cristina Kirchner: las próximas 48 horas serán clave para el dictamen en cuestión, ya que aparecen sugerencias sobre potenciales restricciones y un giro de 180 grados que no sólo limitará al Gobierno actual, sino también a los futuros administradores del poder central.

“Está claro que varios presidentes se sobrepasaron con este tema y que el objetivo inicial del kirchnerismo siempre estuvo claro, en el sentido de que nunca fuese rechazado un DNU. Ahora, si sale la ley, pasaríamos de un sistema muy benévolo a uno híper encorsetado. No se entiende desde lo político, si uno mira el Congreso actual y el de los próximos años, que no tendría mayorías claras en ambas Cámaras. Es decir, el objetivo es exprés y en contra de Javier Milei, pero también complicaría demasiado ante un eventual cambio de gestión”, deslizaron desde un despacho de peso a Infobae.

Para tener una idea de lo que implica todo esto, los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días para ser aprobados sin excepción por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo rechazan -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el despacho incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían. El peor escenario para la Casa Rosada. De yapa: cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una ensalada de temas en un solo texto.

“La ley 26.122 ha resultado en la práctica una dificultad para el rol de control que la Constitución asigna al Congreso, en particular con el sistema previsto en su artículo 1°, violentando así las ideas de división de poderes, sistema republicano y control que lo inspiraron”, fundamentaron senadores del PRO, el kirchnerismo, la UCR y el peronismo disidente que firmaron el dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales, que lidera la cordobesa Alejandra Vigo. Estos espacios comandaron el país desde la crisis de 2001 y hasta el 10 de diciembre de 2023.

La legisladora del peronismo disidente
La legisladora del peronismo disidente y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Alejandra Vigo (Prensa Senado)

Por otra parte, los legisladores opinaron que “la fórmula erróneamente adoptada por la Ley 26.122 consagra la aprobación tácita o ficta de los decretos de necesidad y urgencia por la mera inacción del Congreso”. En esa línea, detallaron: “La experiencia parlamentaria nos enseña que es más fácil dilatar el pronunciamiento de las Cámaras que obtener una sanción expresa sobre un tema determinado”. Este punto es uno de los más sólidos a la hora de observar el tema.

Otro argumento utilizado: “No resulta conveniente, por otra parte, que el mero silencio de las Cámaras implique una vigencia sin límite de la norma, la que además podría generar una numerosa cantidad de reclamos judiciales, con sentencias contradictorias que pueden terminar generando una conflictividad aún mayor”.

Previo a última sesión que dejó abollado al oficialismo en la Cámara alta, un sector quiso empujar esto sobre tablas. Gracias a una intervención racional se evitó el desmadre, aunque la oposición se muestra proclive a avanzar pasado mañana. Una eventual aprobación de la ley luego pasará a Diputados y, ante una sanción, el Ejecutivo vetará. Después, habrá que insistir en ambas Cámaras con dos tercios. Todo esto debería ocurrir antes del 10 de diciembre, cuando será el recambio legislativo post elecciones.

“De mínima, yo pondría un plazo mayor. Imaginemos un flamante gobierno que arranca y emite un puñado de DNU. Te obliga a abrir el Congreso todo el verano para validar por Diputados y el Senado. Si no tiene las mayorías en una Cámara, se te caen algunos o todos. ¿Cómo seguís después de eso? Quedan dos días para reflexionar", deslizaron desde el oficialismo a este medio.

Temas Relacionados

SenadoDNUDiputadosCongresoJavier MileiAsuntos ConstitucionalesOposiciónAlejandra VigoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los nombres que suenan para suceder a Luis Petri en el Ministerio de Defensa cuando asuma como diputado

Se trata de uno de los ocho cargos relevantes que hay en el Gabinete y que quedará vacante si el funcionario asume su banca en el Congreso. Los desafíos inmediatos que deberá enfrentar su reemplazo

Los nombres que suenan para

El sprint final menos deseado y un escenario muy incierto para el Gobierno en el cierre de la campaña bonaerense

La Libertad Avanza llega al 7S sumergida en una crisis imprevisible que no figuraba en los planes. El contraataque para tratar de cambiar la agenda. La clave de la primera sección y el día después

El sprint final menos deseado

El Gobierno monitorea los nuevos acuerdos salariales, mientras hay gremios que siguen desafiando la pauta oficial

La reciente paritaria del Sindicato de Sanidad pone a prueba los topes puestos por el Ministerio de Economía, aunque ahora en los despachos oficiales se hace una evaluación “artesanal” de los aumentos

El Gobierno monitorea los nuevos

Los gobernadores del centro se entusiasman con el triunfo de Valdés y ya piensan en un armado nacional

El correntino se sumó a Provincias Unidas, el espacio que nuclea a cinco mandatarios y al ex gobernador cordobés Juan Schiaretti. La apuesta de octubre y la opción de ampliarse a fin de año

Los gobernadores del centro se

Alerta internacional por el fentanilo mortal: la OMS exige retirar de circulación 6 lotes fabricados por el laboratorio de García Furfaro

La Organización Mundial de la Salud advirtió que el anestésico de HLB Pharma debe retirarse del mercado. En la causa judicial el magistrado toma las últimas declaraciones indagatorias. Hay 17 imputados. Seis están detenidos

Alerta internacional por el fentanilo
ÚLTIMAS NOTICIAS
El peronismo enfoca el cierre

El peronismo enfoca el cierre de campaña en PBA con Kicillof como protagonista y sin un acto unificado

Los nombres que suenan para suceder a Luis Petri en el Ministerio de Defensa cuando asuma como diputado

Cambios en el mercado de los 0km: un segmento recupera terreno y le saca ventas a los modelos de moda que todos quieren tener

El Gobierno monitorea los nuevos acuerdos salariales, mientras hay gremios que siguen desafiando la pauta oficial

El misterio de la libélula que volaba entre dinosaurios y reescribe parte de la historia evolutiva

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Sur estima que

Corea del Sur estima que 2.000 soldados norcoreanos murieron en Ucrania tras unirse al combate junto a las tropas rusas

La Justicia de Guatemala revocó la prisión domiciliaria del periodista José Rubén Zamora y mantiene su detención preventiva

Crisis en Indonesia: seis muertos y más de 20 desaparecidos tras la represión a las movilizaciones contra el Congreso

Por fin sabemos por qué Emma Stone se afeitó la cabeza

“Los dilemas de las mujeres trabajadoras”, el libro japonés que pone sobre la mesa la crisis de identidad laboral

TELESHOW
El encuentro de Lionel Messi

El encuentro de Lionel Messi con Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero: “Sueño cumplido”

Quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina en Los Rounds

Alan Lez cantó un clásico de Queen en La Voz Argentina y conmovió a todos: “Esto va a dar vueltas en el mundo”

El emotivo homenaje de Verónica Llinás a su marido a 10 años de su muerte: “Quiero recordarte así”

La Voz Argentina estrenó Los Rounds: cómo es la dinámica que debutó en nuestro país