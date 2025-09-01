Los saludos del arco político para Juan Pablo Valdés, el gobernador electo de Corrientes

Oscar Zago felicitó a Juan Pablo Valdés por el triunfo en las elecciones provinciales

Pese a los problemas con web oficial que muestra los datos, desde un primer momento, el oficialismo en Corrientes celebró el triunfo en las elecciones. Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador y candidato por Vamos Corrientes, se impuso en los comicios con más del 50% de los votos y ganó sin la necesidad de un balotaje, algo a lo que apostaba el peronista Martín Ascúa. Con tan solo el 18% de las mesas escrutadas, las principales figuras del arco político comenzaron a felicitar al gobernador electo por la amplia diferencia que sacó respecto a Ascúa.

Cuando tan solo habían pasado tres minutos de las 18:00, cuando se dio el cierre de las urnas, el espacio Vamos Corrientes, publicó una imagen con la frase “Ganamos”. Tras esto, Ascúa se adjudicó el segundo puesto y aseguró que la segunda vuelta estaba asegurada. Sin embargo, los primeros datos revelaron un escenario totalmente distinto. El candidato peronista, que encabezó la lista Limpiar Corrientes, se posicionó cerca de 30 puntos por debajo del primero.

Con la amplia diferencia, los primeros saludos para el nuevo gobernador electo no se hicieron esperar.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el par de Chaco, Leandro Zdero, se hicieron presentes en la provincias.

“Acá en Corrientes junto al gobernador electo Juan Pablo Valdés y al amigo Gustavo Valdés. Felicidades”, escribió Zdero.

El mensaje de Leandro Zdero por el triunfo de los hermanos Valdés en Corrientes

A las 21:30 horas, el ex gobernador y candidato de Encuentro por Corrientes, Ricardo Colombi, reconoció la derrota y felicitó al oficialismo, aunque todavía no haya datos oficiales completos.

“Nosotros felicitamos a todos los que nos han acompañado, a todos nuestros militantes, a nuestros dirigentes, nuestros punteros, aquellos que confiaron en nosotros. El ciudadano decidió. Hay que respetar esa decisión. Somos demócratas, nos criamos en la democracia y, por lo tanto, felicitaciones a todos los que han concurrido a emitir su voto y fundamentalmente a los que nos acompañaron a nosotros, a la otra fuerza política”, señaló.

Pasadas las 22 horas, el actual gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, celebró el resultado de las elecciones provinciales y habló con la prensa antes de la difusión oficial de los primeros cómputos: “Una gran alegría, una alegría contundente. Es un triunfo contundente, una gran alegría, así que un gusto”, afirmó.

El PRO se sumó a la ola de saludos con un comunicado publicado en su cuenta oficial del PRO en la red social X (ex Twitter), con un mensaje en el que destacaron que los votantes “ratificaron en las urnas el camino de desarrollo, modernización y transformación que inició Gustavo Valdés”.

El comunicado concluye con una señal de respaldo a la continuidad del proyecto político local: “Corrientes demuestra que con trabajo, convicción y equipo se puede construir una provincia que crece, se integra y lidera”.

Las primeras felicitaciones para Juan Pablo Valdés por el triunfo en las elecciones provinciales llegaron desde la cuenta oficial del PRO

Más tarde, el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, felicitó públicamente a Valdés por el resultado de las elecciones provinciales. También lo hizo a través de un mensaje publicado en la red social X.

“Felicitaciones a Juan Pablo Valdés por la contundente victoria que lo convierte en el próximo gobernador de Corrientes”, expresó Schiaretti, y agregó: “Es el fruto de su capacidad como dirigente y del trabajo exitoso del gobierno que encabeza Gustavo Valdés”.

Desde el espacio Provincias Unidas, al que también pertenece el actual gobernador correntino, Schiaretti remarcó: “Celebramos que crezca la fuerza del interior que valora la buena gestión, la visión federal y la producción”.

Juan Schiaretti, felicitó públicamente a Valdés por el resultado de las elecciones

Otro integrante Provincias Unidas que felicitó al gobernador electo fue Maximiliano Pullaro: “Desde la Provincia Invencible de Santa Fe celebro el gran triunfo de Juan Pablo Valdés y todo su equipo”, escribió en X (ex Twitter). El mandatario santafesino no pudo viajar producto de la tormenta que azota a gran parte del país.

En ese sentido, en su mensaje también destacó la gestión del actual mandatario: “Corrientes sigue de pie mostrando el camino con la enorme gestión del gobernador @gustavovaldesok”.

Finalmente, reafirmó el compromiso del bloque de mandatarios que integran Provincias Unidas: “Las provincias unidas vamos a hacer posible el desarrollo de Argentina en paz y con progreso para todos”.

Maximiliano Pullaro saludó a Juan Pablo Valdés: “Corrientes sigue de pie mostrando el camino”

A minutos de la medianoche, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se sumó a los saludos dirigidos al gobernador electo: “Felicitaciones a Juan Pablo Valdés, a Gustavo Valdés y a todo el equipo de Vamos Corrientes por el gran triunfo. A seguir transformando Corrientes con más fuerza que nunca”.

El mensaje del Jefe de Gobierno porteño en X

Oscar Zago, el líder del MID, uno de los partidos aliados de La Libertad Avanza durante el 2023, también estuvo presente en el búnker de Vamos Corrientes.

“Felicitaciones a Juan Pablo Valdés y al gobernador Gustavo Vales por la elección contundente en Corrientes. También a Antonio Barrios Perkins y su equipo por su gran trabajo representando al MID. Para los desarrollistas, es un orgullo haber sido parte de este camino”, aseguró Zago.