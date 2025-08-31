Política

El Senado reactivará la emergencia en discapacidad, pero se abrió una puja entre los bloques por el temario

Tras el veto del Ejecutivo, la insistencia en Diputados obtuvo los dos tercios y la Cámara alta avanzará en el mismo sentido. Se sumaría la modificación de la norma que regula los DNU. Sin embargo, hay proyectos dictaminados que podrían complejizar el escenario

Mariano Casal

Por Mariano Casal

Guardar
El pleno del Senado durante
El pleno del Senado durante su última sesión (Maximiliano Luna)

Que el Senado sesionará en los próximos días, sea la semana a punto de iniciarse o la siguiente, es un asunto casi confirmado y el mismo tendrá, como punto de partida, la insistencia de la ley que vetó el Ejecutivo sobre la emergencia en discapacidad -ya avanzó en Diputados-, y la modificación de la norma vigente que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta trascendental sobre la que el Gobierno -como todos los últimos- hizo uso y abuso. A pesar de esto, será clave una inminente reunión de Labor Parlamentaria -en principio, el martes-, donde algunos bloques ya observan la oleada opositora y sugieren no olvidar temas que esperan desde hace meses en la Cámara alta, algo que podría complejizar el aterrizaje al recinto.

Tampoco podemos pretender que el kirchnerismo y un puñado de radicales ahora enojados quieran manejarnos la agenda. Tenemos que meter lo que va saliendo también de acá. Si no, ¿para qué vamos a las comisiones a dictaminar?”, comentó un senador de peso a Infobae. Desde otra bancada sentenciaron: “En Diputados tan mal no se manejaron, ya que el quorum fue obtenido gracias a guiños para acelerar otras cuestiones. ¿Por qué no hacerlo acá?”.

Lo cierto es que las sugerencias para sumar iniciativas están direccionadas a un viejo pedido para sesionar de la radical -pero que tributa en Provincias Unidas- Edith Terenzi (Chubut) y del peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta). El enojo principal contra la senadora es que “se cortó sola” con la jugada e incorporó una bandeja amplia de proyectos con despacho que, según las gafas con las que se la mire, tiene objeciones.

El texto que implosionaría el recinto es el que aumenta penas para las falsas denuncias, que estuvo en el foco mediático tras el caso de un médico que padeció una situación de este tipo. “Puede convertirse en un desastre”, advirtió a este medio un experimentado senador en junio, cuando se conoció el primer reclamo para sesionar y votar la norma propuesta por una legisladora radical como cruzada personal, situación que genera desconfianza, incluso, en su propio espacio.

La legisladora radical -aunque tributa
La legisladora radical -aunque tributa en el interbloque Provincias Unidas- Edith Terenzi (Prensa Senado)

La Casa Rosada dio la orden tiempo atrás de no validar ningún proyecto relacionado con cuestiones sanitarias que impliquen gasto. En los últimos días habría quedado fuera de este lote la denominada “ley Nicolás”, que fue aprobada por Diputados a fines de 2023. El objetivo es evitar diagnósticos errados y mala praxis, tras la muerte de Nicolás Deanna -a los 24 años- por una meningitis bacteriana no detectada a tiempo.

Por otra parte, la iniciativa plantea, en su artículo 18, que “a fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación de la aptitud profesional del equipo de salud”. En tanto, en el 19 se especifica que para las que requieran “la valoración de una destreza técnica” se tendrán que “incorporar mecanismos de simulación”.

Veamos el resto de los textos: creación por ley del sistema de Alerta Rápida Sofía -es de Romero-; modificación de la norma sobre Trasplante de Órganos, tejidos y Células; la institución de la historia clínica ambiental; el Parto Humanizado; cambios al régimen de Manejo del Fuego; y retoques en el Código Penal sobre delitos por siniestros viales.

Otros apuntan a declaraciones como “Capital Nacional de la Ballena Franca” a la ciudad chubutense de Puerto Pirámides; monumento natural al venado de La Pampa o ciervo pampeano; a San Miguel de Tucumán, como “capital simbólica de la República Argentina”; o el interés por el proyecto de investigación Subacuática “Eslabón Perdido”; y la adhesión a la “Semana Internacional de la Ciencia y la Paz”.

Temas Relacionados

SenadoSesiónDNUEmergencia en discapacidadLey NicolásFalsas denunciasEdith TerenziJuan Carlos RomeroUCRProvincias UnidasÚltimas noticias

Últimas Noticias

El abogado de los hermanos Kovalivker cuestionó el operativo judicial y la prueba en la causa por presuntas coimas en la Andis

Martín Magram advirtió que el procedimiento judicial en Suizo Argentina podría afectar el suministro de medicamentos y criticó la incorporación de grabaciones cuya autenticidad aún no ha sido verificada en la causa

El abogado de los hermanos

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: ya votaron los principales candidatos y, hasta el mediodía, la participación rondaba el 30%

Alrededor de 950 mil correntinos están habilitados para elegir este domingo al próximo gobernador, junto a cargos legislativos locales. Tras 25 años de continuidad de radicalismo, Gustavo Valdés, a través de su hermano Juan Pablo, busca retener el control político de la provincia frente a otros seis competidores

Elecciones Corrientes 2025, en vivo:

Los candidatos nacionales del peronismo se suman a la campaña bonaerense para robustecer la unidad

El resultado de los comicios provinciales del próximo domingo será clave para la proyección de Fuerza Patria. “Sin septiembre, no hay octubre”, repiten cerca de Kicillof. El pleno que se juega el gobernador

Los candidatos nacionales del peronismo

En medio del escándalo de la ANDIS y a días de las elecciones en PBA, Milei viajará a EEUU para reunirse con empresarios

El Presidente llegará a ese país el próximo jueves y visitará las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas. Karina no formará parte de la comitiva. Volverá el sábado, antes de los comicios bonaerenses

En medio del escándalo de

El laboratorio del fentanilo mortal tuvo una orden de clausura en 2019, pero nunca se ejecutó

Una inspección en mayo de ese año detectó graves fallas en la fabricación de medicamentos. Era el gobierno de Macri y la disposición no se cumplió. En el kirchnerismo, la empresa de García Furfaro se expandió

El laboratorio del fentanilo mortal
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta global por la prevalencia

Alerta global por la prevalencia de la anemia en mujeres: cuáles son los síntomas clave

El misterioso posteo del acusado del crimen de la chofer en La Matanza y una inquietante hipótesis

Científicos alertaron por un problema de salud que afecta a los astronautas en el espacio

El abogado de los hermanos Kovalivker cuestionó el operativo judicial y la prueba en la causa por presuntas coimas en la Andis

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: ya votaron los principales candidatos y, hasta el mediodía, la participación rondaba el 30%

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán reconoció

El régimen de Irán reconoció que debe modernizar sus sistemas de defensa aérea tras la guerra de los 12 días con Israel

El preso político nicaragüense Carlos Cárdenas murió bajo custodia de la dictadura de Ortega: es el segundo en menos de una semana

La increíble histora de la pintura robada por los nazis que apareció en Argentina y volvió a desaparecer

Científicos británicos afirman que podrían haber descubierto cómo se originó la vida en la Tierra

La huella de van Gogh en el arte moderno: el diálogo entre Matisse y la vanguardia del siglo XX

TELESHOW
La increíble fiesta sorpresa que

La increíble fiesta sorpresa que le organizó Nico Occhiato a Flor Jazmín por su cumpleaños: “No podía reaccionar”

Juana Repetto reveló quién está a su lado durante su reciente embarazo: “No puedo más de amor”

El rotundo cambio estético de Furia Scaglione tras su cirugía de nariz: las fotos del resultado final

Noche de baile y amigos en la casa de Wanda Nara: al cuidado de Zaira y con los hijos de Evangelina Anderson

Gustavo Conti recordó con tristeza a Silvina Luna a dos años de su muerte: “Siento que el tiempo se detuvo”