Política

La otra sospecha sobre Spagnuolo: el Gobierno revisa las bajas de pensiones por discapacidad y admite errores

Se anularon más de 111 mil beneficios, pero creen que hubo trámites mal realizados. Son datos que se conocen en medio del escándalo de los audios de supuestas coimas en la compra de medicamentos

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

Guardar
La Agencia Nacional de Discapacidad
La Agencia Nacional de Discapacidad está en el centro de la polémica

Sobre llovido, mojado. Al escándalo por las supuestas coimas en la compra de medicamentos durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno puso bajo análisis los procedimientos aplicados para la baja de más de 111 mil pensiones por invalidez laboral. Y en las primeras indagaciones, detectó errores.

Tras la difusión de los audios, el Ejecutivo puso en marcha una auditoría integral sobre la labor de Diego Spagnuolo, extendiendo el análisis más allá de los contratos con la droguería Suizo Argentina, para abarcar la metodología empleada en la suspensión de estos beneficios.

Diego Spagnuolo está en el
Diego Spagnuolo está en el epicentro de una tormenta política

El funcionario desplazado después del escándalo había sido designado con la misión de ordenar el funcionamiento de la ANDIS y depurar el padrón de más de 1.250.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral, que creció exponencialmente durante los cuatro gobiernos kirchneristas. La sospecha es que se utilizaron como plan social, desvirtuando su objetivo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su informe del miércoles pasado ante la Cámara de Diputados transmitió que la Administración Nacional de Discapacidad había dado de baja 111.463 pensiones no contributivas por invalidez laboral. Fue el resultado de la auditoría que el propio Spagnuolo inició en enero, con un procedimiento basado en citaciones dirigidas por carta documento al domicilio que figuraban en los trámites originales.

De acuerdo con la información enviada a los diputados por la Jefatura de Gabinete, del casi millón de citaciones, la mitad no respondió o no llegó siquiera a destino. Las cifras oficiales muestran que el proceso de citación presenta dificultades significativas. De las 997.654 citaciones emitidas, 504.802 no fueron entregadas, lo que representa un 50,59 % del total.

El desglose provincial revela disparidades notables: en Chaco, el 79,08 % de las citaciones no llegó a destino, mientras que en Buenos Aires el porcentaje fue del 38,26%. Otras provincias, como Formosa y Misiones, también registraron tasas elevadas de notificaciones fallidas, con 73,91% y 73,57% respectivamente.

Esta semana, junto con el escándalo por los audios sobre supuestas coimas en la compra de medicamentos, las oficinas de ANDIS fueron epicentro de reclamos de beneficiarios que reclamaban porque dejaron de cobrar los 280 mil pesos mensuales.

“Hubo errores y lo estamos investigando. La revisión de las pensiones por discapacidad va a continuar, pero es cierto que algunas fueron dadas de baja de manera incorrecta”, admitieron fuentes oficiales.

Después de las filtraciones de los audios, el Gobierno echó a Spagnuolo, intervino ANDIS y nombró a Alejandro Vilches para revisar toda la actuación de quien fuera abogado personal de Javier Milei y una persona de su círculo más íntimo. La designación formal ocurrió el lunes y el jueves se firmó la orden de auditar con apoyo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) las cuentas y los procedimientos.

Gestiones opacas

En las primeras indagaciones -con el telón de fondo del escándalo político que puso en zozobra al Gobierno- se detectaron procedimientos discrecionales para la compra de medicamentos, que se hacían mediante correos electrónicos y por fuera del sistema Compr.Ar, que tiene la administración pública central.

En casi 20 meses de gestión, Spagnuolo no modificó esos procedimientos opacos de contratación, que tenía al programa Incluir Salud, que dependía de ANDIS, como responsable de adquirir los medicamentos y tratamientos para las personas con discapacidad.

Allí es donde se habrían producido las irregularidades que se ventilaron por los audios grabados de manera clandestina y en los que el ex funcionario salpica a Eduardo “Lule” Menem. “Están todas las empresas calientes. Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar”, se lo escuchó decir a Spagnuolo.

“A ver, nosotros ya tenemos todos repartido. Vos sabés que vendés 10. Yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30. Esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo. ¿Hoy qué pasa? La Suizo vende 60 y ustedes venden 10, 10 y 20. Y venden poronga. Lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad y cobro siempre primero, y todo. Esta que tenía el 40%, hoy tiene el 20 y lo mean. Obviamente está recaliente. Esta tiene más guita que esta. Son desprolijos. Todo eso es Lule. Todo eso es Lule", se lo escuchó en otro audio.

De todos modos, esas revelaciones, que son investigados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, se superpusieron con el drama cotidiano de muchos beneficiarios que fueron despojados de sus pensiones de manera incorrecta.

Los testimonios ante las cámaras de televisión y las largas filas en las oficinas que fueron allanadas dos veces por la Justicia obligaron a una revisión provisoria y urgente de las bajas y en muchos de esos reclamos se comprobaron errores.

Es la otra sospecha que se cierne sobre la gestión de Spagnuolo: ¿cuántas de esas 111.000 bajas podrán mantenerse en el futuro?

Las oficinas de ANDIS del
Las oficinas de ANDIS del centro porteño, donde hubo decenas de reclamos, fueron allanadas por la Justicia (fotos Maximiliano Luna)

Incluir Salud

Por último, hay otro dato que pasó inadvertido: la baja en el padrón de beneficiarios del programa Incluir Salud, el epicentro donde habrían ocurrido los supuestos negociados en la compra de medicamentos.

En el informe de gestión, la Jefatura de Gabinete compartió una planilla donde se revela que esa obra social para personas con discapacidad tuvo una reducción entre enero de 2024 y julio de 2025 de más del 25% en la cantidad de beneficiarios.

Más precisamente, el total nacional pasó de 997.842 a 730.765 beneficios, lo que implica una disminución de 267.077 personas, una variación negativa del 26,8 %. En Buenos Aires, la baja fue de 71.063 pensiones (-30,6 %), mientras que en Santa Cruz la reducción alcanzó el 39,1 %.

Sobre esa reducción, que supera largamente las bajas en la cantidad de pensiones, no hubo explicaciones oficiales. Y también están bajo análisis de la nueva intervención.

Temas Relacionados

Diego SpagnuoloANDISPensiones por discapacidadKarina Mileiúltimas noticias

Últimas Noticias

Sergio Massa acompañó a los candidatos del Frente Renovador y abogó por la unidad del peronismo en el tramo final de la campaña

El dirigente participó de encuentros con vecinos en los distritos donde el massismo compite con referentes propios. El mensaje que compartió para convocar a votar para derrotar a Milei

Sergio Massa acompañó a los

Un legislador porteño denunció publicidad ilegal de juego online en los subtes y reclamó sanciones

Facundo Del Gaiso señaló que los carteles vulneran la normativa vigente y exponen a los menores a riesgos de adicciones

Un legislador porteño denunció publicidad

Lorenzetti: “Las instituciones siguen hablando un lenguaje del pasado, dirigido a una realidad que no existe y a un público que no las escucha”

El juez de la Corte fue uno de los oradores en la gala por los 100 años del Colegio de Abogados de Córdoba que se realizó en el Teatro Libertador General San Martín

Lorenzetti: “Las instituciones siguen hablando

“Nos estábamos reseteando”: la respuesta de Axel Kicillof sobre la interna con La Cámpora y su relación con Cristina Kirchner

El gobernador bonaerense habló de su relación con la expresidenta, cuestionó la política económica de Javier Milei y relató anécdotas sobre empresarios y la apertura importadora

“Nos estábamos reseteando”: la respuesta

Elecciones en Corrientes: siete candidatos disputan la gobernación en un escenario abierto a segunda vuelta

La provincia elige este domingo, además, diputados, senadores e intendentes, en una elección marcada por la ruptura de alianzas. Las bancas en juego en la Legislatura provincial por cada espacio político

Elecciones en Corrientes: siete candidatos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenaron a 7 años de

Condenaron a 7 años de prisión al empleado judicial de Salta acusado de transportar más de 23 kilos de marihuana en su camioneta

Simplificación digital: ARBA reglamentó un nuevo procedimiento para emitir comprobantes de retenciones

Un legislador porteño denunció publicidad ilegal de juego online en los subtes y reclamó sanciones

Dólar, plazos fijos e inflación: qué le hizo ganar más dinero a los ahorristas en agosto

Murió la mujer que había sido prendida fuego por su ex delante de su nuevo novio en San Martín

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Sur contactará al

Corea del Sur contactará al régimen de Kim Jong-un para organizar un maratón interfronterizo

Nuevo enfrentamiento a tiros entre reclusos en una cárcel de Ecuador: al menos cuatro muertos

Zelensky afirmó que el asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano fue “cuidadosamente planeado”

Los rebeldes hutíes reportaron que su primer ministro fue abatido en un ataque de Israel en la capital de Yemen

Guillermo del Toro presenta en Venecia su versión “increíblemente emocional” de Frankenstein

TELESHOW
El “baby boom” de la

El “baby boom” de la farándula argentina: embarazos y nacimientos que alegran el 2025

Mirtha Legrand sorprendió a Raúl Lavié en el show por su cumpleaños número 88: “Estás más joven que nunca”

Wanda Nara prepara el nuevo Masterchef Celebrity: sus exparejas que podrían sumarse y la figura que dijo que no

Leandro Paredes visitó a Martín Bossi en el teatro: el divertido video del encuentro en camarines

La llamativa coincidencia de Juana Repetto con sus hijos luego de anunciar su embarazo: “Me parece un flash”