Diputados: Martín Menem activa un retiro voluntario general “con un tope de 200 vacantes”

El diputado libertario y presidente de la Cámara baja, Martín Menem (Jaime Olivos)

El presidente de Diputados, Martín Menem, activó un retiro voluntario general “con un tope de 200 vacantes o disponibilidad presupuestaria”. El régimen, que se iniciará el lunes próximo -1 de septiembre-, tendrá un tope de bonificación de hasta 20 años y se pagará entre tres y 10 cuotas, y permite adherir a la planta permanente y temporal -en estructuras orgánicas estables- con 24 meses de trabajo acreditado.

“Se percibirá una compensación indemnizatoria que consistirá en una suma no remunerativa que tendrá como base de cálculo a la remuneración bruta mensual, normal, habitual y permanente, por año de prestación efectiva de servicios (no incluye adicionales variables como viáticos, riesgos, comidas y aguinaldo)”, se indica en la información obtenida por Infobae.

Además, la “compensación” se abonará “en cuotas mensuales” que se “determinarán por la mitad de años de prestación de servicios” en la Cámara baja. En caso “de años impares se sumará un año a la cantidad de años de efectiva prestación para establecer la cantidad de cuotas”.

Para calificar no se computarán las licencias sin goce de haberes; las adscripciones o agentes “en comisión de servicios en otro organismo o dependencia”; y quienes se encuentren “en usufructo de licencia con goce de haberes para realizar estudios o investigaciones científicas, técnicas o culturales en el país o en el extranjero”.

¿Cómo será la base de cálculo? De dos a 12 años de servicio, el 50% del pago será inicial y el restante, en cuotas mensuales. En tanto, de 13 a 20 años, las cifras pasarán a 30% y 70%, respectivamente. En el documento se destaca que “inclusive se pagará hasta 20 sueldos brutos a aquellas personas que posean entre 21 y 25 años de servicio efectivo de trabajo”.

Fachada principal del Congreso (Prensa Senado)

Por otra parte, en el documento se advierte que “al renunciar a la HCDN” se percibe “la liquidación final”, que “consiste en la parte proporcional del sueldo anual complementario (SAC) devengado a la fecha, las vacaciones no gozadas (licencia ordinaria pendiente) y otros conceptos que pudieran corresponder según la normativa vigente”.

Entre “otros beneficios” aparecen: “mantener la cobertura de salud (DAS), a cargo del agente durante todo el período de retiro (mientras tenga cuotas pendientes de pago)”; y, como opcional, “mantener las cuotas sindicales, también a cargo del agente durante todo el período de retiro (mientras tenga cuotas pendientes de pago)”.

No podrán incorporarse: “personal con sumario administrativo con posibles sanciones de cesantía o exoneración; ¡quienes tengan ausencias injustificadas pasibles de cesantía”; “quienes tengan reclamos o demandas contra la HCDN (salvo Riesgos del Trabajo)”; “personal procesado por delitos contra la administración pública”; “quienes hayan presentado renuncia o iniciado trámite de jubilación antes del 01/09/2025”; “personal que hubiera podido adherirse al Retiro Previo a la Jubilación”; y “personal que tuviera pendiente de aprobación su adhesión al Retiro Previo a la Jubilación”.

Sobre el final del documento se deja en claro que “la solicitud debe completarse dentro de los 30 días corridos desde el 1º de septiembre de 2025” y que, “pasado ese plazo, no habrá prórrogas”. Además, “la adhesión implica la renuncia irrevocable al empleo”. Más allá de todo esto, las autoridades enfatizan que “la concesión no es automática: es una facultad exclusiva de la HCDN, que podrá aprobar o rechazar según razones de servicio, presupuesto u oportunidad”.

El mecanismo en cuestión está basado en la resolución presidencial 505/25 y otra normativa interna. El problema histórico que arrastran Menem y sus antecesores es la oscuridad de la web oficial de Diputados, que se quedó en el siglo anterior a la hora de compararla con la del Senado. Ayer, varios integrantes de la Cámara alta, preocupados por nimiedades recientes en el recinto, festejaron cuando registraron el circo que regaló horas atrás la Cámara baja. Eso también parece estar a años luz, aunque temen por el 10 de diciembre.