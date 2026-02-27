Más de 6.500 artículos infantiles vendidos en Amazon son retirados por riesgo de muerte

La CPSC retira tres productos infantiles vendidos en Amazon por incumplir normas federales de seguridad y presentar riesgo de lesiones graves para menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 26 de febrero de 2026, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) anunció el retiro nacional de tres productos infantiles vendidos por Amazon tras detectar riesgos graves de lesiones y muerte para menores. Los artículos afectados, que incluyen asientos de baño Trankerloop, piscinas elevadas Evajoy y sillas altas Bicystar, fueron comprados por familias en todo el país a través de la plataforma digital entre 2023 y 2025.

Según los comunicados oficiales de la CPSC, la medida fue tomada luego de comprobar que estos productos incumplen normas federales de seguridad, exponiendo a los usuarios más vulnerables a peligros como ahogamiento, caídas y atrapamientos. De acuerdo con el organismo, aunque no se han reportado incidentes o lesiones, la decisión busca prevenir daños potenciales antes de que ocurran accidentes.

La CPSC, agencia federal encargada de proteger a los consumidores, basa sus acciones en la Ley de Seguridad de Productos del Consumidor, que establece la obligación de retirar del mercado artículos que no cumplen con los estándares exigidos. Los retiros de productos infantiles se consideran prioritarios, ya que en el periodo 2020-2022 se registraron en Estados Unidos un promedio anual de 357 muertes de menores por incidentes relacionados con piscinas o spas, cifra reflejada en informes recientes del organismo.

¿Qué productos infantiles retira la CPSC en 2026?

El retiro de productos anunciado por la CPSC abarca tres tipos de artículos comercializados en Amazon.com:

Asientos de baño Trankerloop para bebés

Modelo: YD-1958

Colores: azul, gris, rosa y amarillo

Características: dos brazos desmontables y cuatro ventosas en la base, incluye taza y esponja

Unidades afectadas: alrededor de 2.380

Precio aproximado: 36 dólares

Periodo de venta: agosto a octubre de 2025

Riesgo: incumplimiento de la norma federal para asientos de baño, posibilidad de volcaduras y riesgo de ahogamiento

Medida recomendada: dejar de usar el producto y contactar a Trankerloop para obtener un reembolso

Piscinas elevadas Evajoy de 1,22 metros o más de altura

Modelos: EJ-HF032, EJ-HF044, EJ-HF045

Dimensiones: desde 1,22 por 4,88 metros hasta 1,32 por 7,32 metros

Unidades afectadas: cerca de 4.000

Precio aproximado: entre 550 y 1.050 dólares

Periodo de venta: marzo de 2023 a junio de 2024

Riesgo: la correa exterior de compresión puede servir de escalón, facilitando el acceso de menores al agua y aumentando el riesgo de ahogamiento

Medida recomendada: solicitar un kit de reparación gratuito a Evajoy, restringir el acceso de menores o vaciar la piscina hasta la instalación de la reparación

Sillas altas Bicystar

Modelo: TB-HC6900

Color: estructura de metal gris, bandeja y asiento acolchado

Unidades afectadas: unas 150

Precio aproximado: 76 dólares

Periodo de venta: septiembre de 2025

Riesgo: ausencia de cinturón de entrepierna obligatorio, posibilidad de caídas graves y atrapamiento de la cabeza del menor entre el asiento y el lateral

Medida recomendada: suspender su uso y contactar a Bicystar para reembolso

¿Por qué la CPSC retira estos productos de Amazon?

Según la CPSC, los tres productos presentan defectos que violan los estándares federales de seguridad infantil. El asiento para baño Trankerloop puede volcarse fácilmente, exponiendo a los bebés a un riesgo directo de ahogamiento. En el caso de las piscinas Evajoy, la correa exterior se convierte en un punto de apoyo que facilita el acceso de los niños al agua, aumentando la exposición a situaciones de peligro.

Respecto a las sillas altas Bicystar, la CPSC explica que la falta del cinturón de entrepierna obligatorio permite que el menor se deslice, sufra caídas o quede atrapado entre el asiento y el lateral, con riesgo potencial de asfixia. “La normativa exige que todas las sillas altas incluyan un cinturón de entrepierna para evitar incidentes graves”, detalla el organismo en su aviso oficial.

¿Cuántos incidentes se han registrado y cuál es la magnitud del retiro?

De acuerdo con la CPSC, hasta el momento del retiro no se han reportado incidentes, lesiones ni muertes relacionadas con los productos mencionados. La decisión, según la entidad, se fundamenta en la detección de riesgos durante las evaluaciones de seguridad, en línea con los procedimientos preventivos establecidos por la Ley de Seguridad de Productos del Consumidor.

La retirada afecta a un volumen total de más de 6.500 unidades distribuidas en Estados Unidos, según los informes publicados por la CPSC. Los productos fueron vendidos exclusivamente a través de la plataforma Amazon, lo que facilita la identificación y notificación a los consumidores afectados.

¿Qué deben hacer los consumidores que compraron estos productos?

La CPSC insta a los usuarios a suspender el uso inmediato de los productos retirados y seguir las instrucciones para solicitar el reembolso o las reparaciones correspondientes. Para los asientos de baño Trankerloop y las sillas altas Bicystar, el procedimiento consiste en contactar directamente a los fabricantes para gestionar la devolución y el reembolso total del importe pagado.

En el caso de las piscinas elevadas Evajoy, los consumidores deben pedir un kit de reparación gratuito a la empresa y evitar que los menores tengan acceso al agua hasta que la modificación se haya realizado, o bien mantener la piscina vacía de agua como medida de precaución. La CPSC recomienda reportar cualquier incidente o preocupación relacionada en el portal oficial SaferProducts.gov o a la línea telefónica 800-638-2772.

¿Qué normas de seguridad están en juego y cuáles son las obligaciones para vendedores y fabricantes?

La Ley de Seguridad de Productos del Consumidor en Estados Unidos establece parámetros estrictos para productos dirigidos a la infancia. Los asientos de baño y las sillas altas se rigen por normas federales que especifican requisitos de estabilidad, sistemas de sujeción y pruebas de resistencia. Las piscinas para uso doméstico también deben cumplir con estándares que reduzcan los riesgos de acceso involuntario de menores.

De acuerdo con la CPSC, los fabricantes y distribuidores como Amazon tienen la obligación legal de cooperar en los retiros, notificar a los consumidores y corregir los defectos antes de volver a vender productos similares. “La seguridad de los menores depende del cumplimiento estricto de las normas federales”, afirma el organismo en su documentación pública.

¿Cuál es el contexto de los retiros de productos infantiles en Estados Unidos?

La CPSC monitorea de forma permanente los incidentes y reportes relacionados con productos infantiles. Entre 2020 y 2022, el organismo documentó un promedio de 357 muertes anuales de menores de 15 años por ahogamiento en piscinas o spas, el 68% de ellas en niños de 1 a 3 años. La mayoría de los casos ocurrieron en viviendas particulares, según datos oficiales.

Las investigaciones de la CPSC muestran que los meses de mayo, junio, julio y agosto concentran la mayor cantidad de incidentes fatales en piscinas, tanto privadas como públicas. La agencia mantiene campañas de prevención y refuerza el control sobre la comercialización de productos para evitar riesgos en el entorno doméstico.

¿Cómo impacta este retiro a los consumidores y al mercado?

Los consumidores que adquirieron estos productos por Amazon entre 2023 y 2025 se ven directamente afectados por el retiro nacional, ya que deberán dejar de utilizarlos y gestionar la devolución. El proceso implica la colaboración de los fabricantes y la plataforma para garantizar la seguridad y el resarcimiento económico.

Para el sector, la acción de la CPSC refuerza la importancia del cumplimiento normativo y la vigilancia sobre la oferta de artículos para menores en plataformas de venta masiva. El monitoreo y la respuesta rápida ante la detección de riesgos constituyen elementos centrales para la protección de los usuarios más vulnerables.

¿Qué pueden esperar los usuarios tras el retiro oficial?

Tras la alerta de la CPSC, los consumidores disponen de canales formales para consultas, devoluciones y reclamos. Los fabricantes deberán corregir los defectos y ajustar sus procesos de producción antes de reintroducir productos en el mercado. La vigilancia sobre la seguridad infantil en la distribución digital se mantendrá como prioridad para las autoridades regulatorias de Estados Unidos.