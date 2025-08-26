Francos se prepara para responder por las presuntas coimas y el Gobierno busca resolver sus internas

Guillermo Francos, jefe de Gabinete

En medio de la cautela con la que se está tratando el asunto en el Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará el miércoles en el Congreso y responderá preguntas sobre el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sospechada de haber llevado adelante un esquema de corrupción junto a la droguería Suizo Argentina, que habría pagado coimas para quedarse con contratos con el Estado.

El funcionario lo hará en el marco de un nuevo informe de gestión que ese día brindará, esta vez, en la Cámara de Diputados, donde la oposición ya tiene decidido consultarle sobre el caso que derivó en la intervención del organismo y el inicio de una auditoría interna.

El tema no está entre las preguntas que los legisladores ya le enviaron al ministro coordinador, debido a que cuando se llevó adelante ese proceso todavía no se habían difundido los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en el que reconoce la existencia de dádivas en la compra de medicamentos.

El ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo

No obstante, el bloque de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, va a hablar sobre esta causa cuando sea el momento de las exposiciones: “El tema sin dudas va a estar”, aseguró una fuente cercana al líder de esa bancada.

Por su parte, Francos no hará mención alguna a la situación de la agencia durante su discurso, pero se quedará en el recinto para el momento de las repreguntas y sabe que los diputados van a indagar sobre esta cuestión.

“Mientras no le falten el respeto y no lo insulten, como ocurrió en el Senado la última vez, no se va a ir y va a contestar todo sin problema”, aseguró a Infobae una fuente cercana al jefe de Gabinete.

Sin embargo, al respecto, advierten que el funcionario “no tiene todos los números y datos en la cabeza”, por lo que hay algunas preguntas que podría no responder en el momento, ya que “tiene hasta cinco días para mandar la información solicitada”.

Recientemente, Unión por la Patria presentó un pedido formal para que Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, comparezca en el Congreso y responda sobre su supuesta participación en el escándalo de coimas.

La oposición pide en el Congreso la interpelación de funcionarios por el caso de las supuestas coimas (Gustavo Gavotti)

El proyecto fue impulsado por el diputado Eduardo Valdés y exige que Sturzenegger aclare si hubo órdenes para dar de baja masiva a pensiones por discapacidad y si desde su cartera se promovió el debilitamiento de los equipos de auditoría interna.

Por otra parte, el informe de gestión de Francos se da en medio de un fuerte respaldo del ministro de Salud, Mario Lugones, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo y de quien dependía la ANDIS.

De hecho, el sector de las Fuerzas del Cielo, que responde al consultor político, desliga al funcionario de los hechos y confía en que la responsabilidad no va a terminar cayendo sobre él.

“El problema no es Lugones, son los musulmanes (en referencia a Martín y Eduardo ”Lule” Menem, involucrados en el caso). Ellos son los que le están haciendo daño al Gobierno”, consideró uno de los máximos referentes de esta agrupación.

En esta línea, el dirigente opinó que tanto el titular de la Cámara de Diputados como el subsecretario de Gestión Institucional “deberían haber presentado sus renuncias de forma preventiva, mientras sigue la investigación”.

Lule Menem fue mencionado en los audios de Spagnuolo (Aglaplata)

“¿Cuál sería el problema de que lo hicieran? Nadie es indispensable, se eligen a otras personas para sus cargos y listo. Alguien se tiene que hacer responsable de esto, el punto es quién", agregó.

El lunes, el ministro de Salud visitó en las últimas horas la Casa Rosada para explicarles a las autoridades nacionales cómo será el proceso de auditoría interna que se llevará adelante en el organismo desde este martes.

El titular de la cartera estuvo reunido primero con Caputo y luego con Francos, a quienes les detalló que el trabajo tendrá su foco en las licitaciones que se hicieron a través del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a los titulares de pensiones no contributivas.

Por el momento, el presidente Javier Milei no se refirió a la polémica y solamente compartió en su cuenta de X el mensaje de “Lule” Menem en el que rechaza cualquier acusación en su contra por los presuntos hechos de corrupción.

“No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero sí puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido. Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del ANDIS. Ni de manera formal ni de manera informal”, escribió el riojano.

A su vez, en un acto en Junín en el que presentó a los candidatos nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, el jefe de Estado agregó que la oposición “se dedica a sembrar el caos de manera descarada”.

“Les quiero decir que nada nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, qué nos va a hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente”, cerró.