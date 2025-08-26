Política

En plena investigación por los audios, Karina Milei y Martín Menem participarán del cierre de campaña en Corrientes

Acompañarán en una caminata a los candidatos que disputarán los comicios provinciales el domingo 31. Tienen buenas expectativas en la Capital y para la Gobernación

Juan A. Bracco

Juan A. Bracco

Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza y secretaria General de la Presidencia, y Martín Menem, vice de la fuerza y titular de la Cámara de Diputados de la Nación, estarán el jueves por la tarde en la ciudad de Corrientes.

Está previsto que encabecen la caminata y recorrida por la capital provincial. El objetivo es acompañar a Lisandro Almirón y Evelyn Karsten, candidatos a gobernador y vice, y a Any Pereyra, la postulante a intendenta de Corrientes.

El domingo 31, la provincia litoraleña renovará sus autoridades provinciales y municipales. Almirón irá en una alianza libertaria pura. Enfrentará al oficialismo dividido entre las propuestas de Juan Pablo Valdés (hermano del actual gobernador) de “Vamos Corrientes” y Ricardo Colombi de “Encuentro por Corrientes”. Colombi ya ocupó el sillón de Pedro Ferré en tres oportunidades. También al peronismo que, dejaron jirones en el camino, logró la unidad detrás de la candidatura de Martín “Tincho” Ascúa. El frente que encabeza se llama “Limpiá Corrientes”.

En el búnker de LLA estiman que la fórmula Almirón - Karsten puede tener un buen desempeño. Incluso dar pelea para entrar al balotaje si es que la fuerza ganadora no llega al 45% de los votos o al 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Estas son las pautas que marca la Constitución para ganar la elección provincial. Sin embargo, las principales expectativas están puestas en Pereyra. “Anda muy bien”, indicaron en el campamento libertario.

La actividad proselitista de Karina y Menem se da en un momento particular. La administración del presidente Javier Milei enfrenta tensiones por el caso de las denuncias de sobreprecios y presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El presidente de la Cámara de Diputados habló ayer al respecto. Dijo que pondría las manos en el fuego por Karina y su primo Eduardo “Lule” Menem. En paralelo, se conocieron más audios del ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, hablando de irregularidades en el manejo del organismo.

La columna libertaria se reunirá este jueves en la intersección de calle Córdoba y la peatonal Junín, pleno centro de la capital. En la convocatoria, los libertarios correntinos hablan de que la provincia vivirá un día “histórico”. “Hagamos temblar la casta”, desafía el flyer que comenzó a circular este mediodía por redes sociales. En la imagen, se muestran los perfiles de Almirón; Karsten; Karina Milei y Menem con el fondo del puente “Manuel Belgrano” que une la provincia con el Chaco.

Nuestra Alianza es con la gente” es la consigna que destaca en la convocatoria. Para las elecciones de este domingo, LLA cerró un frente con otros cuatro partidos: Eli-Encuentro en Libertad, Unión Celeste y Blanco, Partido Fe y Partido Federal. El dato es importante ya que, por el sistema de votación correntino, más fuerzas en el frente implica más presencia en el cuarto oscuro.

Es que la legislación electoral establece que las alianzas no van con una boleta común. Ponen tantas como partidos las integran. De allí que el oficialista Vamos Corrientes se haya asegurado una presencia dominante en el lugar de votación con 19 partidos, que representarán otras tantas papeletas.

LLA y el espacio que responde al gobernador Gustavo Valdés estuvieron cerca de cerrar un acuerdo para estas elecciones y de cara a las nacionales de octubre. Incluso el mandatario se fotografió con Karina Milei semanas antes del cierre de frentes y candidaturas. Finalmente, el proyecto no prosperó.

El próximo domingo, unos 950 mil correntinos estarán en condiciones de acercarse a sufragar en los centros habilitados. En caso de que en esta instancia no haya un ganador, la Junta Electoral Provincial ya estableció el día en que se hará la segunda vuelta. La jornada elegida es el 21 de septiembre, a un mes de los comicios nacionales donde Corrientes votará para renovar tres lugares en el Congreso de la Nación.

