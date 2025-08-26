A días de las elecciones, Kicillof se aleja del ruido de la interna tras el reclamo de Máximo Kirchner

Kicillof y Máximo Kirchner

Las declaraciones que realizó Máximo Kirchner la semana pasada al inaugurar el Polideportivo Diego Armando Maradona en el municipio de Quilmes, no cayeron bien en la gobernación bonaerense. En ese acto, el presidente del Partido Justicialista bonaerense y líder de La Cámpora venía describiendo cómo llevaba adelante la gestión local, la intendenta Mayra Mendoza. En un momento de su discurso planteó: “Hace un año, en un acto que hacía en la ciudad de La Plata me decían ‘qué linda está la ciudad de La Plata’. Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata”. Cerca de Kicillof esgrimen que el momento para el reclamo no era el indicado.

Incluso, este martes, la vicegobernadora, Verónica Magario, dijo que “todos tendríamos que estar mirando a quién destruye el país y no entrar en discusiones de inversiones o no inversiones”.

Magario también defendió la inversión hecha por el gobierno provincial en distintos municipios del conurbano bonaerense. “Creo que Quilmes también ha recibido muchísima inversión como Lanús, como ha recibido La Matanza, como recibe Avellaneda, como reciben todos los distritos de la Primera y de la Tercera sección electoral”, añadió en declaraciones Futurock.

Magario con Kicillof y Mayra Mendoza

Ante la consulta de Infobae, cerca de Kicillof, plantearon que no habrá respuesta formal ni comentario al respecto sobre el pedido de Kirchner y que los dichos de la vicegobernadora no es una respuesta oficial. Sí dejaron correr que fue una “excelente respuesta”, pero no a modo institucional ni por pedido de Kicillof. Lo particular fue que del acto en el que el diputado nacional planteó que la Provincia debía atender a las necesidades de Quilmes de la misma manera que sucede con la capital bonaerense, también participó el primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana. En el video viralizado del acto, el postulante del peronismo para el Congreso no aplaude cuando Kirchner hace el reclamo. Sí acompañan gestualmente a Kirchner la intendenta Mayra Mendoza y el diputado provincial y segundo candidato en la lista de la Tercera sección electoral del peronismo, Facundo Tignanelli.

En las últimas horas, quien también salió a relativizar el reclamo de Kirchner fue el intendente de Ensenada, Mario Secco. “Son obras que tiene que tener la capital de la provincia de Buenos Aires, no estamos hablando de cualquier ciudad y qué bueno que le den obras desde la gobernación; ¿qué preferís?, ¿qué no le den obras?, estamos todos locos?”, planteó el mandatario que reporta dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

El planteo hecho por Kirchner, exterioriza la forzada convivencia dentro de los distintos sectores que forjaron Fuerza Patria. A la par, las diferentes tribus siguen con sus campañas más o menos focalizadas y cada uno por su lado. De hecho, el día mismo día que Kirchner participó de la inauguración del Polideportivo, el gobernador también había estado en Quilmes más temprano, inaugurando una alcaidía del Servicio Penitenciario bonaerense, en una actividad que compartió con la intendenta Mayra Mendoza; el ministro de Justicia, Juan Martín Mena y la primera candidata a concejal del distrito y secretaria de Obras Públicas, Cecilia Soler.

Este martes, el gobernador estuvo al frente del cierre del primer Encuentro Multisectorial sobre Marina Mercante, Industria Naval y Vías Navegables: “Soberanía, trabajo digno y salarios justos”. Una actividad en Ensenada de la que además de su intendente, Mario Secco, también compartió el propio Taiana. Por el momento, el primer candidato a diputado nacional empieza a moverse con cierto sigilo en la campaña nacional. Es que por estos días hay una particularidad que tiene que ver con que ambas campañas —provincial y nacional— se dan a la par.

Jorge Taiana en el acto en Quilmes. Este martes se mostró con Kicillof

Por eso, el objetivo del gobierno provincial es enfocar todo en lo que será la elección del próximo 7 de septiembre, cuando en la provincia de Buenos Aires se elijan 23 senadores y 46 diputados provincial; además de la mitad de los concejos deliberantes en los 135 municipios. Ya sin posibilidades de hacer actos de gobierno, como inauguraciones o situaciones similares, el mandatario divide su tiempo en entrevistas en distintos formatos y su participación en charlas y paneles temáticos. A la actividad de este martes en Ensenada se le suma el homenaje “al mérito a 32 efectivos de la policía provincial por su participación en procedimientos de alto riesgo o de trascendencia durante 2025”, que se realizó ayer en el Salón Dorado de la gobernación o lo que hará este miércoles en Pilar.

Se espera que mañana esté a cargo del cierre del encuentro “La Fuerza de la Salud”, en Pilar. Desde el Camping de la UOM y junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, liderarán la clausura del acto, acompañados por más de un centenar de postulantes del sector salud pertenecientes a diferentes circunscripciones electorales. En el encuentro participarán trabajadores, autoridades y figuras destacadas del sistema de salud con el objetivo de manifestar su rechazo a las medidas de ajuste y de poner en evidencia la delicada situación que enfrenta el sector.