Axel Kicillof habló de las presuntas coimas en ANDIS: “Esto requiere celeridad por parte de la Justicia porque es de enorme gravedad”

Axel Kicillof aseguró que el caso de las presuntas coimas en ANDIS es "un escándalo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que el caso coimas que investiga la Justicia en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es “escabroso” y lo consideró de “enorme gravedad” por lo que pidió que la Justicia investigue con “celeridad”.

“Si el audio es verdad, si se prueba su pertenencia, cosa que parece convalidada porque lo echaron a este hombre, lo que describe es tremendo, un escándalo de una magnitud que yo no recuerdo con tanta precisión, con tanta cercanía, un tipo que no se puede negar su vínculo directo con el presidente Milei. Creo que es el que más veces fue a la Casa Rosada y a Olivos. Es carne y uña”, opinó el mandatario provincial en una entrevista en la tarde de este domingo concedida a Radio 10.

Se refiere al audio difundido en el que el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, relata un mecanismo de retornos de parte del Estado con la droguería Suizo Argentina, cuyos titulares están siendo investigados y a quienes se les secuestraron más de 200 mil dólares y siete millones de pesos mientras intentaban huir.

Kicillof detalló sus impresiones sobre el caso y lo emparentó con la presunta estafa cripto de $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei. “No sé cómo se continúa después de algo tan escabroso. Yo seguí bastante de cerca la cuestión de la criptoestafa, sé cómo es la operatoria, la estudié bastante. Y yo el 14 de febrero pesqué ese tuit de Milei, estaba despierto y me caí de la cama, más o menos. Estaba promocionando una cuestión vinculada con la especulación. Estaba promocionando una moneda trucha como si fuera algo en beneficio de la industria. Fue la única vez que Milei mencionó las palabras Pyme y producción. Me sorprendió”, ironizó.

Diego Spagnuolo, involucrado en el caso ANDIS

El gobernador contó que “venía siguiendo” a Diego Spagnuolo en sus apariciones públicas “por las declaraciones que él tuvo cuando fue lo de Ian Moche”, en referencia al niño que padece autismo que denunció al ex titular de ANDIS por decirle que no entendía por qué él tenía que pagar los peajes y los discapacitados no.

“Una persona capaz de decirle eso al niño es capaz de cualquier cosa, te habla de una persona que no tiene escrúpulos, que está en el Estado para otra cosa, no está para cumplir una función en un organismo para discapacitados”, remarcó y, en ese sentido, consideró que el caso “requiere por parte de la Justicia celeridad porque es de enorme gravedad”.

“Espero que sea una investigación seria, pero bueno, encuentran a uno huyendo en un auto con un montón de guita, a otro que dejó la caja fuerte abierta...”, comentó el dirigente y economista peronista que conduce el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Para él, el hecho de que el presidente Milei haya echado a Spagnuolo de su cargo en ANDIS apenas se divulgaron los audios lo compromete. “Si esto fuera trucho no lo hubieran echado”, supuso y apuntó al presidente de la Nación: “Me imagino también que los que depositaron la confianza en Milei con el voto, ya les pasó que lo votaron y les cayó la motosierra encima, que les dijo que venía con un grupo nuevo y ahora ven que el gobierno de Milei está lleno de macrismo y de sectores del poder económico. Es otro fraude, otra estafa”.

"Es otro fraude, otra estafa", dijo Kicillof sobre el caso ANDIS

Si bien se realizaron 14 allanamientos y se secuestró documentación vinculada a la compra y licitaciones de medicamentos, teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, de momento no hay ningún detenido en la causa, sobre la que pesa secreto de sumario y que tiene involucrados, además de Spagnuolo, a los empresarios Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker y propietarios de la droguería Suizo Argentina; y a Daniel Garbellini, ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

El hecho se conoció a través del programa Data Clave, en el canal de streaming Carnaval. Allí se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "defalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamentos y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos). Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.

El desafío de las elecciones del 7S

Respecto de las elecciones legislativas provinciales del próximo 7 de septiembre, Kicillof aseguró que “Milei evidentemente está esperando es una convalidación, un respaldo, un apoyo a lo que está haciendo y piensa hacer. Está el que no lo votó a Milei, que en PBA es mayoría, que tiene que usar esta instancia electoral para ponerle un freno. El desafío es explicar la importancia del voto".

"Hay que transformar el enojo en voto", dijo el gobernador

En ese sentido, llamó a “los que no lo votaron a Milei” y remarcó que “hay que dejarles en claro lo importante de ir a votar, transformar el enojo en voto, no nos podemos quedar en la queja o la denuncia y hay que terminar con esta etapa”.

“El desafío que tenemos es que el descontento, el enojo de sectores que se han desilusionado observen que esto no va más y acompañen la boleta de Fuerza Patria”, explicó y detalló que el objetivo es “evitar que Milei saque de esto un cheque en blanco y apoyar lo que se está haciendo en la provincia, donde hay un esfuerzo enorme para defender la salud, la educación, la obra pública, a pesar del desastre que está haciendo Milei”.

“Todos comprendemos la gravedad que tiene esto, si Milei gana en septiembre nos espera una distopía. Ya avanzó contra el Conicet, contra el INTA, contra la Anmat. Como ves en ANDIS, el ajuste es compatible con estas modalidades. Se puede ajustar y al mismo tiempo sostener algún tipo de prebenda”, indicó Kicillof en la entrevista y cerró con una ironía dedicada al presidente: “Muchos ya se dieron cuenta qué es lo que trajo Milei a la Argentina. ¿Qué trajo a Pergamino? Nada. Es mucho más lo que se llevó. O a Tandil, a Berisso, a Ensenada, a Mar Chiquita, nada, ni debe saber dónde quedan“.