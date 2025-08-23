El Parque Nacional Iguazú alcanzó el millón de turistas anuales: 20% más de visitas respecto al 2024

El Parque Nacional Iguazú recibió a dos familias

El Parque Nacional Iguazú alcanzó hoy la cifra de un millón de turistas en lo que va del 2025. El registro se dio dos meses antes que en 2024 y significó un nuevo hito para el área protegida, ubicada en la provincia de Misiones y reconocida como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.

La jornada estuvo marcada por una celebración en la que participaron autoridades provinciales, locales y representantes del sector privado. El acto fue encabezado por el intendente del Parque Nacional, José María Hervás, quien estuvo acompañado por referentes de la administración del área protegida y por prestadores de servicios turísticos que operan dentro del Parque.

El visitante número un millón fue recibido en el ingreso junto a su familia. Al mismo tiempo, otra familia que coincidió en la entrada también fue reconocida por el equipo de organización. Ambas provenían de ciudades distintas: una de ellas de Buenos Aires y la otra de Madrid. En conjunto recibieron presentes institucionales entregados por el Parque Nacional Iguazú, además de invitaciones para disfrutar de servicios y actividades ofrecidas por concesionarios y prestadores que funcionan dentro del área.

La conmemoración incluyó la entrega de obsequios simbólicos y la participación de guardaparques, personal de la administración y operadores turísticos. El reconocimiento tuvo un carácter institucional y buscó resaltar la importancia de quienes eligen visitar el Parque, tanto desde distintos puntos de Argentina como desde el exterior.

En el marco del acto también se presentó oficialmente el October Big Day 2025, un evento global de observación de aves que se llevará a cabo el 11 de octubre. Este encuentro convoca a observadores de todo el mundo para registrar avistajes de manera simultánea en distintos países. Los Parques Nacionales argentinos serán nuevamente protagonistas de la jornada debido a la diversidad de especies que habitan en sus ambientes y al nivel de conservación de sus ecosistemas.

El Parque Nacional Iguazú

El anuncio del October Big Day sumó relevancia a la celebración, ya que Iguazú es considerado uno de los principales destinos de observación de aves en la región. La biodiversidad de la selva paranaense, con centenares de especies registradas, otorga al Parque Nacional un lugar destacado dentro del calendario de actividades de naturaleza.

El millón de visitantes alcanzado este año representó un incremento significativo en comparación con 2024. Según los datos oficiales, entre enero y julio de este año las visitas aumentaron más del 20% respecto al mismo período del año anterior. Este ritmo permitió superar la barrera de siete cifras antes de finalizar agosto, un logro que se produjo con dos meses de anticipación en relación al año pasado.

El crecimiento de la actividad turística fue interpretado como resultado del trabajo conjunto entre sectores públicos y privados, con foco en la promoción de la accesibilidad, la calidad de los servicios y el cuidado del patrimonio natural. En ese marco, el Parque Nacional Iguazú se consolidó como un área emblemática dentro del sistema nacional de áreas protegidas.

El contexto del aniversario permitió subrayar una vez más el valor internacional de las Cataratas del Iguazú, cuya belleza y singularidad motivaron su inclusión en el listado de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. Esa distinción colocó al Parque en una posición de privilegio dentro del turismo global y reforzó la importancia de su conservación.

Con la presentación del October Big Day y la cifra récord de visitantes, el Parque Nacional Iguazú inició la segunda parte del año con perspectivas de mantener el crecimiento en la afluencia turística. La agenda de actividades vinculadas a la naturaleza, junto con la infraestructura de servicios disponibles, ofreció un escenario propicio para que el flujo de visitantes continúe en alza durante los próximos meses.