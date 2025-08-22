Eduardo Feinmann habló sobre la agresión que sufrió por parte de Marcelo Peretta: “Me van a tener que matar para callarme”

Eduardo Feinman en Radio Mitre

El periodista Eduardo Feinman se refirió hoy a la agresión que sufrió ayer, en la puerta de Radio Mitre, por parte del sindicalista Marcelo Peretta. “Es parte de la estructura patotera, sindical, mafiosa y corrupta y violenta que hay en la argentina”, indicó, y aseguró: “A los Peretta de la vida, les digo: me van a tener que matar para callarme”.

A su vez, recordó que el dirigente sindical fue candidato a legislador porteño (terminó último, con 0,13%, entre los 17 partidos que presentaron listas), y ahora se postula para una banca nacional. “La misma política debería repudiarlo y sacarlo del tablero”, señaló.

Feinmann es el periodista más escuchado de la Argentina. Su programa “Alguien tiene que decirlo” supera el 40% de share en las mediciones de Ibope y se mantiene en el primer lugar desde su inicio, en 2022. En televisión también encabeza todas las tardes en A24 una de las emisiones periodísticas más importantes del país.

Según relataron testigos del incidente y quedó reflejado en un video publicado por el sitio Bardeo News, Peretta, gremialista del sector de Farmacéuticos y Bioquímicos, esperó al comunicador en la calle Mansilla para insultarlo y agredirlo. Le propinó una patada en la cadera y vandalizó su vehículo.

El dirigente sindical, según consignó en sus redes sociales, argumentó que buscó a Feinman, en plena calle, para cuestionar algunas críticas del periodista y pedirle que se disculpe. Sin embargo, en el video que acompaña esta nota se observa una actitud prepotente y violenta.

El incidente no pasó a mayores gracias a la intervención del economista Guillermo “Willy” Laborda, que participa del mismo programa radial, y de una oficial de la Policía de la Ciudad que se encontraba en la zona.

En 2022, el sindicalista Peretta había atacado a un abogado

El vocero presidencial Manuel Adorni expresó públicamente su apoyo al periodista: “Mi total solidaridad con Eduardo Feinmann, quien fue agredido a la salida de su programa de radio por algún energúmeno que seguramente sólo entiende las prácticas violentas como único método de expresión”.

No es la primera vez que Peretta es protagonista de un hecho violento en la calle. En marzo de 2022, fue filmado mientras insultaba y le pegaba a Gustavo Jorge Gallo, un abogado que trabajaba para la Asociación de Distribuidoras de Especialidades Medicinales (ADEM), quien, en la denuncia policial, afirmó que el agresor “le propinó diversas patatas en el cuerpo y en la cara, así como también golpes de puño, provocándole lesiones en la zona de la nariz” y que incluso fue empujado para que “ruede por las escaleras”.

“Hay un ataque a la liberta de expresión”

Feinman también se refirió a la agresión de Peretta, ayer, en A24. “No soy yo el protagonista. No me gusta hacerlo tampoco. Yo creo que el protagonista fue la violencia política, el ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, el ataque a las instituciones. Este tipo Peretta es parte de las estructuras sindicales que desde hace añares están en la República Argentina. Estructuras sindicales, patoteras, mafiosas, corruptas, violentas, que amenazan, agreden físicamente, dañan propiedad privada”, señaló.

Y amplió: “Este tipo es muy complicado. Responde a los Moyano, a los Baradel. Me cuentan que además es un apretador profesional, dicho por otros sindicalistas. Tiene una suerte de ejército de apretadores. Un tipo muy, pero muy, pero muy peligroso, que en cualquier democracia seria estaría preso”.

Sobre la agresión, Feinman sostuvo que se trató de un ataque “planificado, orquestado”. “Trajo un culata de él, que me esperaba a la izquierda de la salida de la radio. Él llegó corriendo desde la derecha de la radio. Vino con su hijo, con un teléfono celular, que venía por detrás mío. Terminó pegándome una patada en la cadera y pateando el auto y rompiéndome el auto”.

Tras este incidente, el abogado Gabriel Iezzi, que también participa del ciclo radial y televisivo, indicó que se abrió una causa penal por lesiones, daño, y resistencia a la autoridad, porque golpea a un oficial de la policía de la Ciudad, a cargo del fiscal Federico Batilana.