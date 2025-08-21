Jorge Porcel Jr confirmó que se bajó de la candidatura a diputado porteño: las razones

Jorge Porcel Jr confirmó que se bajó como candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires

Jorge Porcel Jr, hijo del reconocido humorista, confirmó que dio de baja su decisión de ir como tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires con el partido Movimiento Plural, liderado por el sindicalista y farmacéutico Marcelo Peretta.

Jorge Porcel de Peralta -su nombre real- tenía intenciones de lograr su lugar en el Congreso de la Nación. Sin embargo, en diálogo con el programa A dos voces, transmitido por TN, confirmó que por “discrepancias de organización” no estará entre los nombres para las elecciones 2025.

“Ya no soy más candidato, me bajé. Debut y despedida”, aseveró al comienzo de su entrevista. Agregó: “Fue como un samba. Con subidas, bajadas, una cosa muy frenética”. Asimismo, también contó que recibió otras ofertas para continuar con su carrera política, aunque no dio mayores precisiones.

El hijo del humorista explicó que su decisión se debió a discrepancias de organización con el partido Movimiento Plural

El hijo del popular humorista con el mismo nombre explicó que cuando se le presentó la oportunidad de ocupar una banca creyó que era un buen momento para ayudar a quienes lo necesitan.

“Tengo amigos, gente conocida que está sufriendo. Vos vas a Zona Norte, a Belgrano, a lugares que son teóricamente de gente pudiente y la mitad de los negocios están cerrados, uno ve el sufrimiento concreto”, analizó sobre la situación del país. “Entonces dije ‘vamos a ayudar en lo poco que yo pueda hacer’”, soltó.

Luego, Porcel amplió un poco las explicaciones de por qué desistió de la oportunidad y creyó que lo mejor era no ser más candidato. “Todo bien con Marcelo Pereta, que me llamó y le agradezco esta oportunidad que me dio, pero los que no somos casta sabemos que también hay casta y las prácticas de la casta son las prácticas de la casta”, explicó.

Por último, agregó sobre su decisión que prefirió preservar amistades antes de que se generen conflictos. “Para salvar la amistad, dije ‘bajamos la persiana acá y quedamos como amigos’. Porque creo que en momentos como los actuales, creo que el mejor valor y el mejor capital que vos podés tener es mantener a los amigos”, contó.

Porcel Jr agradeció la oportunidad a Marcelo Peretta y priorizó preservar amistades antes que continuar en la política

Qué candidatos famosos están en las elecciones 2025

El caso de Jorge Porcel Jr no era el único. Hay más personajes mediáticos o relacionados con la televisión, redes y hasta deportes que dieron un cambio en su vida para inclinarse a la política.

Entre los anuncios que generaron mayor sorpresa figuró el protagonizado por Virginia Gallardo. Referentes de La Libertad Avanza señalaron que la actual panelista de Mujeres argentinas de El Trece integra la nómina del partido en Corrientes y tendría posibilidades de asumir una banca como diputada nacional.

“Ella es una persona que viene militando las ideas de Javier Milei y está entre las posibilidades, dependerá de las partes. Es una figura interesante”, manifestó Lisandro Almirón, diputado provincial y referente del espacio liderado por el presidente, durante una entrevista en Radio Sudamericana.

Virginia Gallardo, panelista de televisión, figura entre los candidatos a diputada nacional por Corrientes en 2025

En tanto, Karen Reichardt, quien actualmente se desempeña como conductora en la Televisión Pública, periodista y conocida como “exchica Playboy”, será candidata a diputada nacional por Buenos Aires, representando también a La Libertad Avanza.

La presentadora de Amores perros, espacio enfocado en el proteccionismo animal, forma parte de la lista encabezada por José Luis Espert.

Por otra parte, Claudio “El Turco” García anunció su postulación como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, representando al Partido Integrar.

El exfutbolista y exparticipante de MasterChef Celebrity lidera la lista que hasta hace poco encabezaba Daniel Amoroso, exlegislador porteño del Pro y Unión Federal y extitular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA), quien ahora figura en tercer lugar.

La confirmación de la candidatura se realizó mediante un video producido por el propio Amoroso y difundido en X, acompañado del eslogan: “La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido”. En el video, García, con pasado en la selección argentina, Racing y Vélez, entre otros equipos, expuso sus motivos para sumarse al Congreso.

“Lo conozco a Daniel Amoroso hace más de 40 años. Sé con la persona que estoy. Si no, no me hubiera metido. Hoy la realidad es que hay mucha gente durmiendo en la calle. La capital está muy parecida a la Provincia”, manifestó.

Claudio 'El Turco' García, exfutbolista y ex MasterChef, lidera la lista del Partido Integrar para diputado nacional en CABA

El empresario de medios, Marcelo González, dueño del Teatro Tronador de Mar del Plata y socio y productor de Abel Pintos, desembarca en la política marplatense como candidato a concejal por la lista 1003 Construyendo Porvenir.

Laura Soldano, conocida en el mundo del entrenamiento, el modelaje y las redes sociales, se sumó a La Libertad Avanza en Córdoba. Es campeona nacional e internacional de “Bikini Fitness”, compitiendo en escenarios de Las Vegas y Nueva York.

Los últimos días se confirmó que ocupará el segundo lugar en la lista de candidatos a diputada nacional, gracias a su perfil de outsider.