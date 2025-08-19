“Tronco” defendió su candidatura tras las críticas de Myriam Bregman: “Jamás prendí fuego un contenedor, tampoco di vuelta un auto ni escupí a un legislador”

El episodio cuestionado por Bregman ocurrió en 2024.

Un tenso intercambio tuvo lugar en las últimas horas entre la dirigente del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Sergio ‘Tronco’ Figliuolo, periodista de Neura y candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA).

“Tronco, el candidato de La Libertad Avanza cree que es gracioso pegandole ‘a Del Caño’, pero es violento. #Memoria", comenzó escribiendo Bregman este lunes, minutos antes del mediodía. El posteo incluía imágenes de un episodio ocurrido en 2024, cuando el panelista del streaming de Alejandro Fantino golpeó una figura que simulaba ser Nicolás del Caño.

Hoy, el candidato salió a responder de forma contundente: “Bregman, lo que hice fue un sketch/representación (o ‘instalación’, como les gusta decir a ustedes) del muteo al micrófono de Del Caño en una comisión: un simple tubo de PVC con bigote”.

Y añadió, señalando episodios protagonizados por la oposición: “Jamás corrí en ‘manada’ a un pibe de 20 años, jamás prendí fuego un contenedor, tampoco di vuelta un auto o escupí a un legislador. Que salgan con esto habla mucho más de ustedes que de mí”.

El polémico hecho ocurrió en enero del año pasado, cuando durante una simulación de un discurso del dirigente del PTS, Figliuolo le dio una patada a la figura que lo representaba. Todo comenzó cuando trajo un tubo hueco de PVC color naranja y, con un marcador, le dibujó la cara del dirigente de izquierda.

El intercambio ocurrido en las últimas horas en X.

Entre comentarios respecto de que los legisladores no respetaban el tiempo de exposición, “Tronco” señaló: “Ojo que es Nicolás del PVC, es hueco también, eso sí es igual”.

Luego pusieron al aire el tape de la discusión entre Del Caño y José Luis Espert, cuando el ahora candidato de LLA le apagó el micrófono. Más tarde dejaron el tubo sobre una silla del estudio, y fue entonces cuando Figliuolo le dio una fuerte patada, haciéndolo caer.

“Cinco minutos. Reglas, reglas, hay reglas que hay que cumplir. Son 100 tipos que tienen que hacer preguntas y vos lo único que querés hacer es gritar y discutir” cuestionó, para después arrojar el tubo con fuerza al piso.

En ese momento, el sketch fue repudiado por la Dirección Nacional del PTS, que escribió el siguiente comunicado: “La agresión de Figliuolo constituye una clara incitación a la violencia. Un comunicador como el mencionado no puede desconocer la repercusión de dichos y acciones de personas que tienen una audiencia de miles de personas. Deben hacerse responsables de sus dichos y eventuales consecuencias tanto él como Alejandro Fantino, responsable del canal, así como el canal mismo. Responsabilizamos a Figliuolo, Fantino, al sitio Neura y a sus autoridades de cualquier consecuencia de un ataque semejante y procederemos a actuar en la Justicia y por los medios que corresponda ante una agresión de esta magnitud”.

Una de las sorpresas de la lista de La Libertad Avanza para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre fue la inclusión de Sergio Figliuolo.

Quién es “Tronco”

Una de las sorpresas de la lista de La Libertad Avanza para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires fue la inclusión de Sergio Figliuolo, más conocido como “Tronco”, una de las caras del canal de streaming Neura, que dirige el periodista Alejandro Fantino.

El conductor abrió este lunes su programa Sanduber y contó cómo se gestó su postulación en la nómina que encabeza José Luis Espert. Allí comparte espacio también con otros referentes mediáticos que en los últimos meses consolidaron su apoyo público al oficialismo libertario.

“El viernes a la noche me contactó Manuel Adorni, me hizo unas preguntas medio raras. Hablo con él cada tanto sobre videojuegos. Luego hablé con Karina Milei. El sábado al mediodía fui a firmar la declaración jurada. No podía decir nada", comenzó en su relato el conductor que aparece en el lugar número 11 de la lista libertaria.

Y continuó: “Hablé con los dos. No le podía decir nada a nadie. Mi papá, mi hermana y mis sobrinos se enteraron a las 9 de la noche del domingo. Mi familia no entendía nada, pensaban que era una joda. No podía decir nada hasta que no se haga oficial”.

“Tronco” terminó de construir su perfil público en torno a los contenidos de Neura.

“Tronco” terminó de construir su perfil público en torno a los contenidos de Neura, el canal de streaming fundado por Alejandro Fantino, en el que se desempeña como conductor y, según sus propias palabras, como accionista.

Según lo que comentaron en la mesa de su programa, “hay que sacar arriba del 30%” para que su nombre ingrese a la Cámara de Diputados, ya que antes tiene otros nombres de peso como Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Noemí Humenuk y Sebastián Pareja, armador libertario en territorio bonaerense. El nombre de Figliuolo aparece en el puesto 11, entre Giselle Castelnuovo y María Fernanda De Sensi.

“Estoy contento, un tipo que está tan enojado con tantas cosas, es la mejor forma. Es ahora o nunca. Los que estén dispuestos a embarrarse, es el momento. Obviamente, te cambia la vida a mil, yo el 10 de diciembre le tengo que decir chau a Neura“, sostuvo en diálogo con el resto de la mesa.

En tanto, agregó: “Me parece que es un muy buen momento para meterse y embarrarse. Para apoyar las ideas del Presidente. Le agradezco muchísimo la confianza a Karina (Milei), a Javier (Milei) y le quiero mandar un abrazo a Manu (Adorni) que es un fenómeno. Me gustaría que hagamos un programa, pero de videojuegos. Gracias a todos los que bancaron”.