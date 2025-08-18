Milei presentará a sus candidatos a diputados nacionales en la Provincia de Buenos Aires: el trasfondo de la nueva foto en un distrito complejo para los libertarios

Javier Milei habla durante un acto partidario (Fotos: AG La Plata)

El presidente Javier Milei presentará a sus principales candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, los cuales fueron oficializados ayer al filo del cierre de listas. Será en un acto en el municipio de Junín, que pertenece a la Cuarta Sección Electoral, donde La Libertad Avanza también disputa cargos a senadores provinciales.

Así dispuesto el evento, el máximo referente libertario va a terminar hablando de la política de la Provincia y el modelo de gestión que representa su antagonista, el gobernador Axel Kicillof; tal y como lo viene haciendo en sus últimas apariciones públicas, las cuales sirven tanto para las elecciones nacionales de octubre como para las bonaerenses de septiembre.

El acto se hará en el Teatro San Carlos, ubicado en la ciudad de Junín. Se prevé que el evento comience sobre el atardecer y que el Presidente hable a las 20 horas. Por ahora, el otro orador previsto para el evento es el primer candidato a diputado nacional, José Luis Espert; y no se descarta que también lo haga el tercer postulante, Diego Santilli.

José Luis Espert y Diego Santilli sonríen para la foto

De cualquier manera, estaba prevista la asistencia de los 20 primeros postulantes a diputados nacionales que fueron confirmados por el partido libertario. También irán la presidenta nacional de LLA, Karina Milei, y otras figuras como los armadores bonaerenses Sebastián Pareja (LLA) -que es quinto candidato- y Cristian Ritondo (PRO). A diferencia de la foto que se sacaron dos semanas atrás ambos partidos para lanzar la campaña provincial, no estará presente Patricia Bullrich, flamante candidata a senadora nacional, que está terminando de recuperarse de una reciente intervención programada hace días.

“Queremos que sea masivo”, explicó una fuente inobjetable del armado provincial. La misma sentencia se había aplicado para el caso del lanzamiento de la campaña en La Plata la semana pasada, en un acto en el que hubo cerca de 5.000 personas. El teatro juninense tiene un aforo aproximado de 1.800 butacas, y los organizadores prevén la asistencia de militantes de la Cuarta, pero también de la Segunda Sección.

El distrito electoral donde se enmarca Junín -la Cuarta Sección- es uno de los que más complejidad representa para el oficialismo. El desafío parece estar centralizado en las elecciones provinciales en vez de las nacionales. En octubre, los candidatos a diputados nacionales se elegirán sobre toda la suma del electorado provincial: el electorado de la Cuarta es de 550.000 personas sobre más de 13 millones de votantes totales.

Gonzalo Cabezas, armador y candidato a senador provincial de La Libertad Avanza por la Cuarta Sección Electoral

En cambio, en septiembre se eligen candidatos propios de esas secciones, por lo que La Libertad Avanza busca sacar la mayor tajada posible del menú de candidatos. Además, hay un componente simbólico muy fuerte en el día después de la elección: los estrategas libertarios consideran importante que en la foto posterior ese distrito aparezca pintado de violeta y que la Tercera (donde ya aseguran que perderán) sea la única que no contribuya. Una foto más violeta será más determinante que una imagen multicolor.

Su principal armador y candidato a senador provincial, Gonzalo Cabezas, tiene la particularidad de que no solo debe enfrentarse al peronismo kirchnerista de Fuerza Patria (que en ese distrito lo encabeza Diego Videla y Valeria Arata), sino que los contrincantes más fuertes son Somos Buenos Aires (alianza integrada por la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el GEN, Hacemos, entre otros), que tiene como primer postulante a Pablo Petrecca, el intendente de Junín.

“Hay un solo objetivo, le queremos hacer mella a Petrecca”, afirma un dirigente de La Libertad Avanza, donde afirman que “es muy difícil de medir” el estado de situación en ese distrito. “Hay cinco intendentes radicales, pero están en lugares muy poco poblados, salvo en Trenque Lauquen; la intendente de Nueve de Julio está con complicaciones propias y Petrecca es un caso aparte”, comenta otra persona que conoce muy bien la sección.

Pablo Petrecca (Agustín Brashich/Ticmas)

La Cuarta está constituida por los distritos de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen. Todas estas localidades representan el 4% del padrón bonaerense, pero se ponen en disputa siete bancas en el Senado provincial.

De cualquier manera, Milei hablará en un discurso que será retransmitido por los canales oficiales y buscará dar nuevos mensajes en clave electoral: habrá alusiones a Kicillof y menciones sobre el camino de la gestión actual en términos económicos. La Cuarta no se caracteriza por tener como su clivaje principal a la inseguridad (como sí sucede, por ejemplo, en la Tercera, el sur del Conurbano bonaerense). Hay preocupaciones de corte productivo y hasta impositivo, siendo este un sector con alta densidad de producciones agroindustriales.

Hacia el final del acto, Milei se sacará una foto con sus 20 primeros postulantes en la Provincia. Estos son: José Luis Espert, Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Noemí Humenuk, Sebastián Pareja, Johanna Sabrina Longo, Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro, Alejandro Finocchiaro, Giselle Castelnuovo, Sergio Daniel Figliuolo (Tronco), María Fernanda De Sensi, Miguel Schmuckler, María Luisa González Estevarena, Álvaro García, Andrea Vera, Joaquín Ojeda, Ana Tamagno, Carlos Pirovano y Martina León.