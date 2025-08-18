Política

Milei presentará a sus candidatos a diputados nacionales en la Provincia de Buenos Aires: el trasfondo de la nueva foto en un distrito complejo para los libertarios

El mandatario encabezará un acto en Junín el martes, junto a los referentes políticos que eligió para competir en las elecciones de octubre. El detrás de escena de la disputa electoral en la Cuarta Sección

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Guardar
Javier Milei habla durante un
Javier Milei habla durante un acto partidario (Fotos: AG La Plata)

El presidente Javier Milei presentará a sus principales candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, los cuales fueron oficializados ayer al filo del cierre de listas. Será en un acto en el municipio de Junín, que pertenece a la Cuarta Sección Electoral, donde La Libertad Avanza también disputa cargos a senadores provinciales.

Así dispuesto el evento, el máximo referente libertario va a terminar hablando de la política de la Provincia y el modelo de gestión que representa su antagonista, el gobernador Axel Kicillof; tal y como lo viene haciendo en sus últimas apariciones públicas, las cuales sirven tanto para las elecciones nacionales de octubre como para las bonaerenses de septiembre.

El acto se hará en el Teatro San Carlos, ubicado en la ciudad de Junín. Se prevé que el evento comience sobre el atardecer y que el Presidente hable a las 20 horas. Por ahora, el otro orador previsto para el evento es el primer candidato a diputado nacional, José Luis Espert; y no se descarta que también lo haga el tercer postulante, Diego Santilli.

José Luis Espert y Diego
José Luis Espert y Diego Santilli sonríen para la foto

De cualquier manera, estaba prevista la asistencia de los 20 primeros postulantes a diputados nacionales que fueron confirmados por el partido libertario. También irán la presidenta nacional de LLA, Karina Milei, y otras figuras como los armadores bonaerenses Sebastián Pareja (LLA) -que es quinto candidato- y Cristian Ritondo (PRO). A diferencia de la foto que se sacaron dos semanas atrás ambos partidos para lanzar la campaña provincial, no estará presente Patricia Bullrich, flamante candidata a senadora nacional, que está terminando de recuperarse de una reciente intervención programada hace días.

“Queremos que sea masivo”, explicó una fuente inobjetable del armado provincial. La misma sentencia se había aplicado para el caso del lanzamiento de la campaña en La Plata la semana pasada, en un acto en el que hubo cerca de 5.000 personas. El teatro juninense tiene un aforo aproximado de 1.800 butacas, y los organizadores prevén la asistencia de militantes de la Cuarta, pero también de la Segunda Sección.

El distrito electoral donde se enmarca Junín -la Cuarta Sección- es uno de los que más complejidad representa para el oficialismo. El desafío parece estar centralizado en las elecciones provinciales en vez de las nacionales. En octubre, los candidatos a diputados nacionales se elegirán sobre toda la suma del electorado provincial: el electorado de la Cuarta es de 550.000 personas sobre más de 13 millones de votantes totales.

Gonzalo Cabezas, armador y candidato
Gonzalo Cabezas, armador y candidato a senador provincial de La Libertad Avanza por la Cuarta Sección Electoral

En cambio, en septiembre se eligen candidatos propios de esas secciones, por lo que La Libertad Avanza busca sacar la mayor tajada posible del menú de candidatos. Además, hay un componente simbólico muy fuerte en el día después de la elección: los estrategas libertarios consideran importante que en la foto posterior ese distrito aparezca pintado de violeta y que la Tercera (donde ya aseguran que perderán) sea la única que no contribuya. Una foto más violeta será más determinante que una imagen multicolor.

Su principal armador y candidato a senador provincial, Gonzalo Cabezas, tiene la particularidad de que no solo debe enfrentarse al peronismo kirchnerista de Fuerza Patria (que en ese distrito lo encabeza Diego Videla y Valeria Arata), sino que los contrincantes más fuertes son Somos Buenos Aires (alianza integrada por la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el GEN, Hacemos, entre otros), que tiene como primer postulante a Pablo Petrecca, el intendente de Junín.

“Hay un solo objetivo, le queremos hacer mella a Petrecca”, afirma un dirigente de La Libertad Avanza, donde afirman que “es muy difícil de medir” el estado de situación en ese distrito. “Hay cinco intendentes radicales, pero están en lugares muy poco poblados, salvo en Trenque Lauquen; la intendente de Nueve de Julio está con complicaciones propias y Petrecca es un caso aparte”, comenta otra persona que conoce muy bien la sección.

Pablo Petrecca (Agustín Brashich/Ticmas)
Pablo Petrecca (Agustín Brashich/Ticmas)

La Cuarta está constituida por los distritos de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen. Todas estas localidades representan el 4% del padrón bonaerense, pero se ponen en disputa siete bancas en el Senado provincial.

De cualquier manera, Milei hablará en un discurso que será retransmitido por los canales oficiales y buscará dar nuevos mensajes en clave electoral: habrá alusiones a Kicillof y menciones sobre el camino de la gestión actual en términos económicos. La Cuarta no se caracteriza por tener como su clivaje principal a la inseguridad (como sí sucede, por ejemplo, en la Tercera, el sur del Conurbano bonaerense). Hay preocupaciones de corte productivo y hasta impositivo, siendo este un sector con alta densidad de producciones agroindustriales.

Hacia el final del acto, Milei se sacará una foto con sus 20 primeros postulantes en la Provincia. Estos son: José Luis Espert, Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Noemí Humenuk, Sebastián Pareja, Johanna Sabrina Longo, Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro, Alejandro Finocchiaro, Giselle Castelnuovo, Sergio Daniel Figliuolo (Tronco), María Fernanda De Sensi, Miguel Schmuckler, María Luisa González Estevarena, Álvaro García, Andrea Vera, Joaquín Ojeda, Ana Tamagno, Carlos Pirovano y Martina León.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones Provincia 2025Elecciones 2025 ArgentinaLa Libertad AvanzaJavier MileiCuarta SecciónJunínPablo Petrecca

Últimas Noticias

Un sanatorio de Entre Ríos ya había alertado sobre la contaminación del fentanilo en agosto de 2023

La infectóloga Florencia Prieto recordó en Infobae en Vivo cómo las autoridades sanitarias en aquel momento desestimaron su hallazgo. Actualmente, la Justicia investiga casi 100 muertes por una contaminación similar

Un sanatorio de Entre Ríos

El jefe de Comando Sur de los Estados Unidos volverá a visitar la Argentina

El almirante de la Marina de los EEUU, Alvin Holsey, viajará a Buenos Aires esta semana. La agenda incluirá reuniones clave con autoridades de Defensa y una conferencia regional de seguridad

El jefe de Comando Sur

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados para estas elecciones

Los principales partidos estuvieron anotando sus postulantes para las elecciones nacionales 2025 hasta último momento. En esta nota, todos los nombres

Cierre de listas: uno por

Jorge Taiana le respondió a José Luis Espert: “Es un hombre que se dedica a insultar y tuvo sus reversiones con el tráfico de sustancias ilícitas”

El candidato de Fuerza Patria fustigó las políticas del gobierno nacional, destacó la articulación del peronismo bonaerense y advirtió sobre la necesidad de fortalecer el Congreso frente a la falta de consensos y la crisis de representatividad

Jorge Taiana le respondió a

Daiana Fernández Molero afirmó que “la claridad económica hoy está en La Libertad Avanza” y cuestionó la falta de rumbo propio del PRO

La diputada participó la semana pasada de una cena con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos

Daiana Fernández Molero afirmó que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un sanatorio de Entre Ríos

Un sanatorio de Entre Ríos ya había alertado sobre la contaminación del fentanilo en agosto de 2023

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados para estas elecciones

Quién era el hombre que fue asesinado por Gastón Zárate, el “perejil” del caso Dalmasso

Una turista italiana fue atacada con un ladrillazo camino al Aeropuerto de Ezeiza: fue internada y perdió el vuelo

Mercados: caen las acciones y mejoran los bonos antes de una licitación de deuda clave para aspirar pesos

INFOBAE AMÉRICA
EN VIVO: Donald Trump recibe

EN VIVO: Donald Trump recibe a Volodimir Zelensky y a líderes europeos en la Casa Blanca

Era ateo y lo sobrenatural le parecía absurdo, pero lo que vio cuidando moribundos cambió para siempre su visión de la fe y del más allá

Detienen a dos falsificadores de obras de Carlos Cruz-Diez, exponente del arte cinético y óptico

Nuevos estudios advierten sobre el rol del entorno familiar en la prevención de la diabetes

Eduardo Sacheri: “No hay ficción sobre Malvinas, ¿por qué esta incomodidad y silencio?“

TELESHOW
Dolor en la televisión: murió

Dolor en la televisión: murió Jorge Maestro, el histórico guionista de los grandes éxitos de la pantalla argentina

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez: “Ella me pidió tomarse un tiempo para pensar”

La felicidad de Carolina Baldini al enterarse que también será abuela de su hijo Giovanni Simeone: “¿Esto es real?"

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto festejaron juntos el cumpleaños de su hija Giovanna: música, glitter y Bandana

Pampita y Martín Pepa reconciliados: las fotos del reencuentro en Estados Unidos