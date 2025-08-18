Política

Sergio “Tronco” Figliuolo, el periodista libertario que trabaja con Fantino, contó cómo se gestó su candidatura en PBA

El conductor reveló en su programa el trasfondo de su presencia en la nómina de La Libertad Avanza para la Cámara de Diputados. Los agradecimientos a Javier Milei, Karina y Manuel Adorni

Guardar
Sergio “Tronco” Figliuolo, el periodista libertario que trabaja con Fantino, contó cómo se gestó su candidatura en PBA

Una de las sorpresas de la lista de La Libertad Avanza para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires fue la inclusión de Sergio Figliuolo, más conocido como “Tronco”, uno de los conductores del canal de streaming Neura, que dirige el periodista Alejandro Fantino.

El conductor abrió este lunes su programa Sanduber y contó cómo se gestó su postulación, en la nómina que encabeza José Luis Espert. Allí, comparte espacio también con otros referentes mediáticos que en los últimos meses consolidaron su apoyo público al oficialismo libertario.

“El viernes a la noche me contactó Manuel Adorni, me hizo unas preguntas medio raras. Hablo con él cada tanto sobre videojuegos. Luego hablé con Karina Milei. El sábado al mediodía fui a firmar la declaración jurada. No podía decir nada", comenzó en su relato el conductor que aparece en el lugar número 11 de la lista libertaria.

Y continuó: “Hablé con los dos. No le podía decir nada a nadie. Mi papá, mi hermana y mis sobrinos se enteraron a las 9 de la noche del domingo. Mi familia no entendía nada, pensaban que era una joda. No podía decir nada hasta que no se haga oficial”.

Sergio “Tronco” Figliuolo será candidato
Sergio “Tronco” Figliuolo será candidato a dipuado en la provincia de Buenos Aires

“Tronco” terminó de construir su perfil público en torno a los contenidos de Neura, el canal de streaming fundado por Alejandro Fantino, en el que se desempeña como conductor y, según sus propias palabras, como accionista.

Su aparición más comentada en el último tiempo tuvo lugar cuando recibió en su estudio a Javier Milei, Karina Milei y sus perros, en el marco de un programa especial que recaudaba fondos para refugios de animales.

Durante esa visita, realizada a fines de junio, el presidente presentó en vivo a Conan, a quien presentó como el padre de sus otras cuatro mascotas. “Acá está Conan. ¿Viste que es de verdad? Son buenitos, pero son muy territoriales. Con humanos no, pero con otros perros sí”, comentó Milei en pleno estudio de Neura, según registró la transmisión.

Karina, por su parte, también asistió con su perro y anunció una donación conjunta de un millón de pesos con su hermano para las organizaciones beneficiadas.

En ese marco, según lo que comentaron en la mesa de su programa, “hay que sacar arriba del 30%” para que su nombre ingrese a la Cámara de Diputados, ya que antes tiene otros nombres de peso como Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Noemí Humenuk y Sebastián Pareja, armador libertario en territorio bonaerense. El nombre de Figliuolo aparece en el puesto 11, entre Giselle Castelnuovo y María Fernanda De Sensi.

La lista de candidatos de
La lista de candidatos de LLA

"Estoy contento, un tipo que está tan enojado con tantas cosas, es la mejor forma. Es ahora o nunca. Los que estén dispuestos a embarrarse, es el momento. Obviamente, te cambia la vida a mil, yo el 10 de diciembre le tengo que decir a Neura chau“, sostuvo en diálogo con el resto de la mesa.

En tanto, agregó: “Me parece que es un muy buen momento para meterse y embarrarse. Para apoyar las ideas del Presidente. Le agradezco muchísimo la confianza a Karina (Milei), a Javier (Milei) y le quiero mandar un abrazo a Manu (Adorni) que es un fenómeno. Me gustaría que hagamos un programa, pero de videojuegos. Gracias a todos los que bancaron”.

“Para bien y para mal, la mejor forma de romper es desde adentro. Siempre digo, hay que salir, hay que involucrarse. Me voy a preparar, no voy a ir así. Ya hoy me trajeron el reglamento del Congreso”, completó.

El periodista de Neura comparte
El periodista de Neura comparte boleta con otros candidatos de La Libertad Avanza como Karen Reichardt y Sebastián Pareja

A lo largo de los últimos meses, se lo ha visto compartir en redes sociales publicaciones en tono irónico contra dirigentes opositores.

En su cuenta personal, Figliuolo se presenta como “Master of Neura” y como alguien que está “harto”, sin mayores precisiones. Tiene como ubicación declarada Groenlandia y cuenta con más de 116 mil seguidores. Sus intervenciones en redes han funcionado como extensión de su rol mediático y canalizaron parte del contenido que ahora parece trasladarse al plano electoral.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Provincia de Buenos AiresLa Libertad AvanzaSergio “Tronco” FigliuoloAlejandro FantinoNeuraúltimas noticias

Últimas Noticias

El sindicalismo logró más candidaturas a diputado de las que preveía y se prepara para dar batalla en el Congreso

Los 4 lugares en la lista bonaerense del PJ y otras que aportaría el interior permitirían que los gremialistas superen el retroceso actual de bancas. Las 62 Organizaciones, en la lista de Fernando Gray

El sindicalismo logró más candidaturas

Dónde voto en La Plata en las elecciones Buenos Aires 2025

Los habitantes de la ciudad ya pueden consultar el lugar donde emitirán su voto el 7 de septiembre, en una jornada que renovará bancas en la Legislatura

Dónde voto en La Plata

Fentanilo mortal: esta semana el juzgado recibirá pericias claves del Malbrán que determinarán el futuro de la causa vinculada a 96 muertes

Se espera que a partir del miércoles el juez Ernesto Kreplak evalúe los resultados de los “batch record” de la producción de las partidas del fentanilo contaminado de HLB Pharma

Fentanilo mortal: esta semana el

Milei presentará a sus candidatos a diputados nacionales en la Provincia de Buenos Aires: el trasfondo de la nueva foto en un distrito complejo para los libertarios

El mandatario encabezará un acto en Junín el martes, junto a los referentes políticos que eligió para competir en las elecciones de octubre. El detrás de escena de la disputa electoral en la Cuarta Sección. Caputo recibió en Casa Rosada a Ritondo, Santilli y Pareja para organizar el evento

Milei presentará a sus candidatos

Qué provincias renuevan senadores nacionales en las elecciones 2025

El próximo 26 de octubre, ocho distritos, incluida la Ciudad de Buenos Aires, elegirán nuevos representantes en la Cámara alta, marcando un recambio clave en el Senado

Qué provincias renuevan senadores nacionales
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Puede llevar hasta 10 años”:

“Puede llevar hasta 10 años”: cómo analizarán los hallazgos de la expedición submarina en Mar del Plata

El video de los roba bronce de Recoleta que quisieron llevarse una baranda de dos metros

Murió el quinto obrero que cayó de un montacargas en San Lorenzo

Eugenio Coter, un obispo italiano en la Amazonía boliviana: “La Iglesia debe ayudar a superar una visión economicista de la selva”

De las pasarelas al street style: los estampados de lunares protagonizan los looks de las celebridades

INFOBAE AMÉRICA
Eugenio Coter, un obispo italiano

Eugenio Coter, un obispo italiano en la Amazonía boliviana: “La Iglesia debe ayudar a superar una visión economicista de la selva”

Una carta para Melania y un traje: así cautivó Volodimir Zelensky a Donald Trump en la Casa Blanca

Hamas aceptó una propuesta de tregua en Gaza: Netanyahu dijo que los terroristas están bajo presión ante la inminente ofensiva

El Ejército de Ecuador quemó un campamento de minería ilegal en la Amazonía

Un sismo cerca del Cotopaxi obligó a reforzar el monitoreo de uno de los volcanes más peligrosos de Ecuador

TELESHOW
Valentina Zenere y Ana Garibaldi

Valentina Zenere y Ana Garibaldi de En el barro recordaron a Locomotora Oliveras: “Da pena que no se haya podido ver”

El motivo detrás de la ausencia de la China Suárez en la primera temporada de En el Barro: “Falta menos”

Valeria Aquino y Barby Silenzi, enfrentadas por la presencia en el cumpleaños de su hija Alma: “No fue invitada”

Quién es Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez que la acompaña siempre: su vínculo con Mauro Icardi

Silvina Escudero celebró los 15 años de su mascota Mulata con una gran fiesta: brillos, tul y globos rosas