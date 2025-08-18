Sergio “Tronco” Figliuolo, el periodista libertario que trabaja con Fantino, contó cómo se gestó su candidatura en PBA

Una de las sorpresas de la lista de La Libertad Avanza para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires fue la inclusión de Sergio Figliuolo, más conocido como “Tronco”, uno de los conductores del canal de streaming Neura, que dirige el periodista Alejandro Fantino.

El conductor abrió este lunes su programa Sanduber y contó cómo se gestó su postulación, en la nómina que encabeza José Luis Espert. Allí, comparte espacio también con otros referentes mediáticos que en los últimos meses consolidaron su apoyo público al oficialismo libertario.

“El viernes a la noche me contactó Manuel Adorni, me hizo unas preguntas medio raras. Hablo con él cada tanto sobre videojuegos. Luego hablé con Karina Milei. El sábado al mediodía fui a firmar la declaración jurada. No podía decir nada", comenzó en su relato el conductor que aparece en el lugar número 11 de la lista libertaria.

Y continuó: “Hablé con los dos. No le podía decir nada a nadie. Mi papá, mi hermana y mis sobrinos se enteraron a las 9 de la noche del domingo. Mi familia no entendía nada, pensaban que era una joda. No podía decir nada hasta que no se haga oficial”.

Sergio “Tronco” Figliuolo será candidato a dipuado en la provincia de Buenos Aires

“Tronco” terminó de construir su perfil público en torno a los contenidos de Neura, el canal de streaming fundado por Alejandro Fantino, en el que se desempeña como conductor y, según sus propias palabras, como accionista.

Su aparición más comentada en el último tiempo tuvo lugar cuando recibió en su estudio a Javier Milei, Karina Milei y sus perros, en el marco de un programa especial que recaudaba fondos para refugios de animales.

Durante esa visita, realizada a fines de junio, el presidente presentó en vivo a Conan, a quien presentó como el padre de sus otras cuatro mascotas. “Acá está Conan. ¿Viste que es de verdad? Son buenitos, pero son muy territoriales. Con humanos no, pero con otros perros sí”, comentó Milei en pleno estudio de Neura, según registró la transmisión.

Karina, por su parte, también asistió con su perro y anunció una donación conjunta de un millón de pesos con su hermano para las organizaciones beneficiadas.

En ese marco, según lo que comentaron en la mesa de su programa, “hay que sacar arriba del 30%” para que su nombre ingrese a la Cámara de Diputados, ya que antes tiene otros nombres de peso como Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Noemí Humenuk y Sebastián Pareja, armador libertario en territorio bonaerense. El nombre de Figliuolo aparece en el puesto 11, entre Giselle Castelnuovo y María Fernanda De Sensi.

La lista de candidatos de LLA

"Estoy contento, un tipo que está tan enojado con tantas cosas, es la mejor forma. Es ahora o nunca. Los que estén dispuestos a embarrarse, es el momento. Obviamente, te cambia la vida a mil, yo el 10 de diciembre le tengo que decir a Neura chau“, sostuvo en diálogo con el resto de la mesa.

En tanto, agregó: “Me parece que es un muy buen momento para meterse y embarrarse. Para apoyar las ideas del Presidente. Le agradezco muchísimo la confianza a Karina (Milei), a Javier (Milei) y le quiero mandar un abrazo a Manu (Adorni) que es un fenómeno. Me gustaría que hagamos un programa, pero de videojuegos. Gracias a todos los que bancaron”.

“Para bien y para mal, la mejor forma de romper es desde adentro. Siempre digo, hay que salir, hay que involucrarse. Me voy a preparar, no voy a ir así. Ya hoy me trajeron el reglamento del Congreso”, completó.

El periodista de Neura comparte boleta con otros candidatos de La Libertad Avanza como Karen Reichardt y Sebastián Pareja

A lo largo de los últimos meses, se lo ha visto compartir en redes sociales publicaciones en tono irónico contra dirigentes opositores.

En su cuenta personal, Figliuolo se presenta como “Master of Neura” y como alguien que está “harto”, sin mayores precisiones. Tiene como ubicación declarada Groenlandia y cuenta con más de 116 mil seguidores. Sus intervenciones en redes han funcionado como extensión de su rol mediático y canalizaron parte del contenido que ahora parece trasladarse al plano electoral.