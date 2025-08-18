Quiénes serán los candidatos a diputados nacionales en Santa Fe en las elecciones 2025

Este domingo venció el plazo para presentar las nóminas de cara a las elecciones legislativas a nivel nacional del próximo 26 de octubre. Para estas elecciones se producirá un hito, ya que por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio.
¿Qué se vota el 26 de octubre en Santa Fe?
Con la oficialización de las listas, Santa Fe se prepara para definir a sus representantes en la Cámara de Diputados en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.
En esta ocasión, no habrá PASO y se renovarán 127, de las cuales 9 pertenecen a Santa Fe, de los 257 escaños totales del cuerpo legislativo.
El cierre del plazo para la presentación de candidaturas, ocurrido este domingo, dejó un escenario con 14 listas confirmadas, cada una compuesta por nueve titulares y cinco suplentes
Los candidatos por Santa Fe en las elecciones 2025, frente por frente
La Libertad Avanza
Los libertarios formalizaron su cabeza de lista a pocas horas del cierre. Si bien la opción principal era la de Romina Diez, a último momento fue la propia referente liberal quien confirmó a Agustín Pellegrini como cabeza de lista.
Fuerza Patria
En el justicialismo santafesino, la definición de la lista requirió intensas negociaciones que se extendieron hasta la noche del domingo. El resultado fue un acuerdo de unidad, excluyendo al sector del exgobernador Omar Perroti, que optó por no participar.
La concejala de Rosario Caren Tepp, referente de Ciudad Futura y secretaria del bloque Más para Santa Fe en la Convención Reformadora de la Constitución Provincial, quedó al frente de la lista única bajo la alianza Fuerza Patria.
El consenso interno ubicó en el segundo lugar al exministro de Defensa Agustín Rossi, seguido por Alejandrina Borgatta de La Cámpora, el exdiputado provincial Oscar Martínez y la concejala rosarina Fernanda Gigliani.
Provincias Unidas
Entre los espacios de mayor peso, Provincias Unidas presentó una nómina encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia. Este frente, que agrupa a nueve partidos —UCR, PRO, Partido Socialista, PDP, Elijo Creer, GEN, Hacemos, Partido Demócrata Cristiano y Partido Tercera Posición—, logró integrar representantes de todas esas fuerzas en su propuesta final.
Compromiso Federal
El actual diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz, lidera la lista de Compromiso Federal.
Frente Amplio por la Soberanía
El diputado provincial Carlos Del Frade encabeza la propuesta del Frente Amplio por la Soberanía.
Frente de Izquierda - Unidad
La Izquierda en unidad en Santa Fe va con Franco Casasola y Carla Deiana al frente de la lista de diputados nacionales.
Elecciones 2025: las listas de candidatos
La Libertad Avanza
- Agustin Pellegrini
- Yamile Tomassoni
- Juan Pablo Montenegro
- Valentina Ravera
- Germán Pugnaloni
- Ludmila Radolovich
- Matias Tomassi
- Silvia Nardin
- Fabricio Dellasanta
Fuerza Patria
- Caren Tepp
- Agustín Rossi
- Alejandrina Borgatta
- Oscar Martínez
- María Gigliani
- Pablo Corsalini
- Silvana Teisa
- Roque Ojeda
- Evelyn Roa
Provincias Unidas
- Gisela Scaglia (PRO)
- Pablo Farías (PS)
- Melina Giorgi (UCR)
- Rogelio Biazzi (Elijo Creer)
- Natalia Corona (PDP)
- Fabián Peralta (GEN)
- Nadia Doria (UNO)
- Jorge Paladini (Hacemos)
- Betina Florito (ERF)
Compromiso Federal
- Gabriel Chumpitaz
- María Latosinski
- Federico Cutruneo
- Claudia Giménez
- Daniel Hansen
- Micaela Ortíz
- Jorge Maya
- Carina Rambaudi
- Leandro Fontanetto
Partido Autonomista
- Raimar Ataide Da Costa
- Noelia Mirabella
- Marcelo Ventura
- Jésica Reyes
- Pedro Mariani
- Patricia Mattioli
- Walter Enriquez
- Rosana Tasca
- José De Cesaris
Defendamos Santa Fe
- José Lattuca
- María Montenegro
- Manuel Lafarga
- Floriana Marconi
- Néstor Maggi
- Pamela Cocco
- Alberto Mozzatti
- Francisca Paz
- Gustavo Asensio
Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad
- Franco Casasola
- Carla Deiana
- Adolfo Columbich
- María Fernanda Gutiérrez
- Nicolás Rapanelli
- Selena Grimalt
- Alejandro Parlante
- Verónica Bravo
- Facundo Fernández
Nuevas Ideas
- Ezequiel Torres
- Cristina Luciani
- Luciano Corti
- Andrea Mansilla
- Daniel Caramutti
- Jésica Navarro
- Martín Kemmerer
- Sandra Juárez
- Nicolás Spina
Movimiento Independiente Renovador
- Juan Carlos Blanco
- Silvia Attorresi
- Roberto Forchetti
- Claudia Ramírez
- Victor Hugo Gauna
- Liliana Sánchez
- Marcelo Folch
- María Alicia Alcocer
- Armando Mujica
Igualdad y Participación
- Agustina Donnet
- Damián Verzeñassi
- Ana Narvaiz
- Agustín González
- Romina Sotelo
- Marcelo Chavazza
- Alejandra Carrizo
- Horacio Ayala
- Carina Ortega
Partido Fe
- Pamela Perino
- Juan Flaherty
- Aldana Peirotti
- Héctor Cardozo
- Silvia Elías
- Norberto Paulón
- Milagros Gómez
- Nicolás Paiva
- Mabel Oviedo
Política Obrera
- Marilin Gómez
- Germán Lavini
- Alicia Escudero
- Gustavo Fenoy
- Stella Maris Giudice
- Christian Miguez
- Natalia Jaime
- Brian Murphy
- Silvia Leonor
Frente Amplio por la Soberanía
- Carlos Del Frade
- Gabriela Sosa
- Luciano Vigoni
- Vanesa Oddi
- Pablo Bosch
- Mercedes Meier
- Rubén Sala
- Mariana Meza
- Camilo Di Croche
Movimiento al Socialismo
- César Rojas
- Ayelén Velizán
- Iván Pilcic
- Marianela Ponce
- Esteban Luis Nine
- Constanza Bosio
- Gabriel Lorenzo Ripoll
- María Verónica Servín
- Mauro Nicolás Beas