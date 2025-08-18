Quiénes serán los candidatos a diputados nacionales en Santa Fe en las elecciones 2025

Este domingo venció el plazo para presentar las nóminas de cara a las elecciones legislativas a nivel nacional del próximo 26 de octubre. Para estas elecciones se producirá un hito, ya que por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio.

¿Qué se vota el 26 de octubre en Santa Fe?

Con la oficialización de las listas, Santa Fe se prepara para definir a sus representantes en la Cámara de Diputados en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

En esta ocasión, no habrá PASO y se renovarán 127, de las cuales 9 pertenecen a Santa Fe, de los 257 escaños totales del cuerpo legislativo.

El cierre del plazo para la presentación de candidaturas, ocurrido este domingo, dejó un escenario con 14 listas confirmadas, cada una compuesta por nueve titulares y cinco suplentes

Los candidatos por Santa Fe en las elecciones 2025, frente por frente

La Libertad Avanza

Los libertarios formalizaron su cabeza de lista a pocas horas del cierre. Si bien la opción principal era la de Romina Diez, a último momento fue la propia referente liberal quien confirmó a Agustín Pellegrini como cabeza de lista.

Fuerza Patria

En el justicialismo santafesino, la definición de la lista requirió intensas negociaciones que se extendieron hasta la noche del domingo. El resultado fue un acuerdo de unidad, excluyendo al sector del exgobernador Omar Perroti, que optó por no participar.

La concejala de Rosario Caren Tepp, referente de Ciudad Futura y secretaria del bloque Más para Santa Fe en la Convención Reformadora de la Constitución Provincial, quedó al frente de la lista única bajo la alianza Fuerza Patria.

El consenso interno ubicó en el segundo lugar al exministro de Defensa Agustín Rossi, seguido por Alejandrina Borgatta de La Cámpora, el exdiputado provincial Oscar Martínez y la concejala rosarina Fernanda Gigliani.

Provincias Unidas

Entre los espacios de mayor peso, Provincias Unidas presentó una nómina encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia. Este frente, que agrupa a nueve partidos —UCR, PRO, Partido Socialista, PDP, Elijo Creer, GEN, Hacemos, Partido Demócrata Cristiano y Partido Tercera Posición—, logró integrar representantes de todas esas fuerzas en su propuesta final.

Compromiso Federal

El actual diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz, lidera la lista de Compromiso Federal.

Frente Amplio por la Soberanía

El diputado provincial Carlos Del Frade encabeza la propuesta del Frente Amplio por la Soberanía.

Frente de Izquierda - Unidad

La Izquierda en unidad en Santa Fe va con Franco Casasola y Carla Deiana al frente de la lista de diputados nacionales.

Elecciones 2025: las listas de candidatos

La Libertad Avanza

Agustin Pellegrini

Yamile Tomassoni

Juan Pablo Montenegro

Valentina Ravera

Germán Pugnaloni

Ludmila Radolovich

Matias Tomassi

Silvia Nardin

Fabricio Dellasanta

Fuerza Patria

Caren Tepp

Agustín Rossi

Alejandrina Borgatta

Oscar Martínez

María Gigliani

Pablo Corsalini

Silvana Teisa

Roque Ojeda

Evelyn Roa

Provincias Unidas

Gisela Scaglia (PRO)

Pablo Farías (PS)

Melina Giorgi (UCR)

Rogelio Biazzi (Elijo Creer)

Natalia Corona (PDP)

Fabián Peralta (GEN)

Nadia Doria (UNO)

Jorge Paladini (Hacemos)

Betina Florito (ERF)

Compromiso Federal

Gabriel Chumpitaz

María Latosinski

Federico Cutruneo

Claudia Giménez

Daniel Hansen

Micaela Ortíz

Jorge Maya

Carina Rambaudi

Leandro Fontanetto

Partido Autonomista

Raimar Ataide Da Costa

Noelia Mirabella

Marcelo Ventura

Jésica Reyes

Pedro Mariani

Patricia Mattioli

Walter Enriquez

Rosana Tasca

José De Cesaris

Defendamos Santa Fe

José Lattuca

María Montenegro

Manuel Lafarga

Floriana Marconi

Néstor Maggi

Pamela Cocco

Alberto Mozzatti

Francisca Paz

Gustavo Asensio

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

Franco Casasola

Carla Deiana

Adolfo Columbich

María Fernanda Gutiérrez

Nicolás Rapanelli

Selena Grimalt

Alejandro Parlante

Verónica Bravo

Facundo Fernández

Nuevas Ideas

Ezequiel Torres

Cristina Luciani

Luciano Corti

Andrea Mansilla

Daniel Caramutti

Jésica Navarro

Martín Kemmerer

Sandra Juárez

Nicolás Spina

Movimiento Independiente Renovador

Juan Carlos Blanco

Silvia Attorresi

Roberto Forchetti

Claudia Ramírez

Victor Hugo Gauna

Liliana Sánchez

Marcelo Folch

María Alicia Alcocer

Armando Mujica

Igualdad y Participación

Agustina Donnet

Damián Verzeñassi

Ana Narvaiz

Agustín González

Romina Sotelo

Marcelo Chavazza

Alejandra Carrizo

Horacio Ayala

Carina Ortega

Partido Fe

Pamela Perino

Juan Flaherty

Aldana Peirotti

Héctor Cardozo

Silvia Elías

Norberto Paulón

Milagros Gómez

Nicolás Paiva

Mabel Oviedo

Política Obrera

Marilin Gómez

Germán Lavini

Alicia Escudero

Gustavo Fenoy

Stella Maris Giudice

Christian Miguez

Natalia Jaime

Brian Murphy

Silvia Leonor

Frente Amplio por la Soberanía

Carlos Del Frade

Gabriela Sosa

Luciano Vigoni

Vanesa Oddi

Pablo Bosch

Mercedes Meier

Rubén Sala

Mariana Meza

Camilo Di Croche

Movimiento al Socialismo

César Rojas

Ayelén Velizán

Iván Pilcic

Marianela Ponce

Esteban Luis Nine

Constanza Bosio

Gabriel Lorenzo Ripoll

María Verónica Servín

Mauro Nicolás Beas

