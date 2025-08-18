Política

Quiénes serán los candidatos a diputados nacionales en Santa Fe en las elecciones 2025

Los ciudadanos santafesinos ya conocen a sus candidatos en los comicios de octubre. De los 127 diputados nacionales que se renuevan, 9 perteneces a la provincia santafesina

Quiénes serán los candidatos a diputados nacionales en Santa Fe en las elecciones 2025

Este domingo venció el plazo para presentar las nóminas de cara a las elecciones legislativas a nivel nacional del próximo 26 de octubre. Para estas elecciones se producirá un hito, ya que por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio.

¿Qué se vota el 26 de octubre en Santa Fe?

Con la oficialización de las listas, Santa Fe se prepara para definir a sus representantes en la Cámara de Diputados en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

En esta ocasión, no habrá PASO y se renovarán 127, de las cuales 9 pertenecen a Santa Fe, de los 257 escaños totales del cuerpo legislativo.

El cierre del plazo para la presentación de candidaturas, ocurrido este domingo, dejó un escenario con 14 listas confirmadas, cada una compuesta por nueve titulares y cinco suplentes

Los candidatos por Santa Fe en las elecciones 2025, frente por frente

La Libertad Avanza

Los libertarios formalizaron su cabeza de lista a pocas horas del cierre. Si bien la opción principal era la de Romina Diez, a último momento fue la propia referente liberal quien confirmó a Agustín Pellegrini como cabeza de lista.

Romina Diez confirmó a Agustín Pellegrini como cabeza de lista de LLA en Santa Fe

Fuerza Patria

En el justicialismo santafesino, la definición de la lista requirió intensas negociaciones que se extendieron hasta la noche del domingo. El resultado fue un acuerdo de unidad, excluyendo al sector del exgobernador Omar Perroti, que optó por no participar.

La concejala de Rosario Caren Tepp, referente de Ciudad Futura y secretaria del bloque Más para Santa Fe en la Convención Reformadora de la Constitución Provincial, quedó al frente de la lista única bajo la alianza Fuerza Patria.

La concejala de Rosario Caren Tepp quedó al frente de la lista única bajo la alianza Fuerza Patria

El consenso interno ubicó en el segundo lugar al exministro de Defensa Agustín Rossi, seguido por Alejandrina Borgatta de La Cámpora, el exdiputado provincial Oscar Martínez y la concejala rosarina Fernanda Gigliani.

Provincias Unidas

Entre los espacios de mayor peso, Provincias Unidas presentó una nómina encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia. Este frente, que agrupa a nueve partidos —UCR, PRO, Partido Socialista, PDP, Elijo Creer, GEN, Hacemos, Partido Demócrata Cristiano y Partido Tercera Posición—, logró integrar representantes de todas esas fuerzas en su propuesta final.

Provincias Unidas presentó una nómina encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia

Compromiso Federal

El actual diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz, lidera la lista de Compromiso Federal.

Frente Amplio por la Soberanía

El diputado provincial Carlos Del Frade encabeza la propuesta del Frente Amplio por la Soberanía.

Frente de Izquierda - Unidad

La Izquierda en unidad en Santa Fe va con Franco Casasola y Carla Deiana al frente de la lista de diputados nacionales.

Elecciones 2025: las listas de candidatos

La Libertad Avanza

  • Agustin Pellegrini
  • Yamile Tomassoni
  • Juan Pablo Montenegro
  • Valentina Ravera
  • Germán Pugnaloni
  • Ludmila Radolovich
  • Matias Tomassi
  • Silvia Nardin
  • Fabricio Dellasanta

Fuerza Patria

  • Caren Tepp
  • Agustín Rossi
  • Alejandrina Borgatta
  • Oscar Martínez
  • María Gigliani
  • Pablo Corsalini
  • Silvana Teisa
  • Roque Ojeda
  • Evelyn Roa

Provincias Unidas

  • Gisela Scaglia (PRO)
  • Pablo Farías (PS)
  • Melina Giorgi (UCR)
  • Rogelio Biazzi (Elijo Creer)
  • Natalia Corona (PDP)
  • Fabián Peralta (GEN)
  • Nadia Doria (UNO)
  • Jorge Paladini (Hacemos)
  • Betina Florito (ERF)

Compromiso Federal

  • Gabriel Chumpitaz
  • María Latosinski
  • Federico Cutruneo
  • Claudia Giménez
  • Daniel Hansen
  • Micaela Ortíz
  • Jorge Maya
  • Carina Rambaudi
  • Leandro Fontanetto

Partido Autonomista

  • Raimar Ataide Da Costa
  • Noelia Mirabella
  • Marcelo Ventura
  • Jésica Reyes
  • Pedro Mariani
  • Patricia Mattioli
  • Walter Enriquez
  • Rosana Tasca
  • José De Cesaris

Defendamos Santa Fe

  • José Lattuca
  • María Montenegro
  • Manuel Lafarga
  • Floriana Marconi
  • Néstor Maggi
  • Pamela Cocco
  • Alberto Mozzatti
  • Francisca Paz
  • Gustavo Asensio

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

  • Franco Casasola
  • Carla Deiana
  • Adolfo Columbich
  • María Fernanda Gutiérrez
  • Nicolás Rapanelli
  • Selena Grimalt
  • Alejandro Parlante
  • Verónica Bravo
  • Facundo Fernández

Nuevas Ideas

  • Ezequiel Torres
  • Cristina Luciani
  • Luciano Corti
  • Andrea Mansilla
  • Daniel Caramutti
  • Jésica Navarro
  • Martín Kemmerer
  • Sandra Juárez
  • Nicolás Spina

Movimiento Independiente Renovador

  • Juan Carlos Blanco
  • Silvia Attorresi
  • Roberto Forchetti
  • Claudia Ramírez
  • Victor Hugo Gauna
  • Liliana Sánchez
  • Marcelo Folch
  • María Alicia Alcocer
  • Armando Mujica

Igualdad y Participación

  • Agustina Donnet
  • Damián Verzeñassi
  • Ana Narvaiz
  • Agustín González
  • Romina Sotelo
  • Marcelo Chavazza
  • Alejandra Carrizo
  • Horacio Ayala
  • Carina Ortega

Partido Fe

  • Pamela Perino
  • Juan Flaherty
  • Aldana Peirotti
  • Héctor Cardozo
  • Silvia Elías
  • Norberto Paulón
  • Milagros Gómez
  • Nicolás Paiva
  • Mabel Oviedo

Política Obrera

  • Marilin Gómez
  • Germán Lavini
  • Alicia Escudero
  • Gustavo Fenoy
  • Stella Maris Giudice
  • Christian Miguez
  • Natalia Jaime
  • Brian Murphy
  • Silvia Leonor

Frente Amplio por la Soberanía

  • Carlos Del Frade
  • Gabriela Sosa
  • Luciano Vigoni
  • Vanesa Oddi
  • Pablo Bosch
  • Mercedes Meier
  • Rubén Sala
  • Mariana Meza
  • Camilo Di Croche

Movimiento al Socialismo

  • César Rojas
  • Ayelén Velizán
  • Iván Pilcic
  • Marianela Ponce
  • Esteban Luis Nine
  • Constanza Bosio
  • Gabriel Lorenzo Ripoll
  • María Verónica Servín
  • Mauro Nicolás Beas
César Rojas es el candidato
César Rojas es el candidato del Movimiento al Socialismo a Diputado Nacional por la provincia de Santa Fe

