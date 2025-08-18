El director del Colegio Interamericano de Defensa visitará la Argentina, en la antesala de una importante cumbre militar

El general Richard Heitkamp

A unas cuadras de la Casa Blanca, en el corazón de Washington D.C., se encuentra el histórico fuerte Lesley J. McNair, donde funciona, entre otras instituciones, el Colegio Interamericano de Defensa (IADC, por sus siglas en inglés), donde cientos de alumnos de todo el continente entrenan y se profesionalizan para volver a sus respectivos países con más herramientas y posibilidades de crecer en sus carreras.

A cientos de kilómetros de distancia, en Buenos Aires, se encuentra el director de esa entidad, el general de división Richard Heitkamp, un ex integrante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.

El experimentado militar llegó a la Argentina para reunirse con un grupo de funcionarios del Ministerio de Defensa, que encabeza Luis Petri, en la antesala de una importante cumbre internacional que este año se realizará en esta ciudad.

El enviado norteamericano mantendrá encuentros con la jefa de gabinete de esa cartera, Luciana Carrasco, y también con el secretario de Asuntos Internacionales, Juan Battaleme Martínez.

Por el momento, Petri no tiene previsto reunirse con el militar norteamericano

También mantendrá conversaciones con algunas figuras del mundo académico, como con el rector de la Universidad de la Defensa Nacional, Julio César Spota, y con autoridades de la Universidad del Salvador.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes de su entorno, el norteamericano presentará también su proyecto de establecer en Washington un “Día de la industria”, que congregue representantes de más de 15 países del hemisferio para exhibir capacidades tecnológicas vinculadas a la defensa, la ciberseguridad y la protección de recursos estratégicos.

La idea del general es que durante esa jornada también haya paneles con altos mandos militares, funcionarios y académicos y espacios para ampliar vínculos internacionales y explorar oportunidades de cooperación industrial y tecnológica.

Por esta razón, recorrerá las instalaciones de INVAP, la empresa argentina dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, reconocida en los ámbitos espacial, nuclear y de defensa.

En algunas de las actividades, que se prolongarán hasta el miércoles, el estadounidense estará acompañado por el presidente de la Fundación del mencionado Colegio, el argentino Ricardo Vanella.

La visita de Heitkamp se enmarca, además, en los preparativos de la próxima Conferencia de Defensa Sudamericana (SOUTHDEC), una cumbre organizada desde el 2009 por el Comando Sur de los Estados Unidos y en la que líderes militares de la región debaten sobre la seguridad global y los mecanismos de cooperación.

El Colegio Interamericano de Defensa es uno de los organismos que participa anualmente de este evento en su calidad de institución educativa, que funciona como un elemento de la Organización de Estados Americanos (OEA).

De hecho, cualquiera de los países que integran la OEA pueden postular a los altos mandos de sus Fuerzas Armadas a los cursos de posgrado que ofrece esa institución, acreditada para otorgar títulos de Maestría en Ciencias en Defensa y Seguridad Interamericana.

Desde su fundación, en octubre de 1962, un total de 3.169 estudiantes de 29 países diferentes se han graduado del colegio y más del 27% de ellos ha alcanzado rangos de oficiales generales/almirantes o su equivalente civil, e incluso muchos ocupan actualmente cargos de liderazgo.

El SOUTHDEC volverá a realizarse en la Argentina (Yalilé Loaiza/ Infobae).

En lo que respecta a Heitkamp, antes de estar al frente de esta institución, se desempeñó en los Estados Unidos como subjefe de Ingenieros y subcomandante General del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; como gerente nacional del Programa de Infraestructura de la Frontera Suroeste; como subdirector J5 (Hemisferio Occidental) del Estado Mayor Conjunto del Presidente, y como subdirector J5 del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica y del Comando Norte.

En la antesala del SOUTHDEC, el propio Petri mantuvo algunas reuniones con funcionarios americanos, como es el caso del embajador de Canadá en Buenos Aires, Stewart Wheeler, con quien se encontró el jueves pasado.

“Conversamos sobre los temas que abordaremos en la primera reunión bilateral de defensa entre ambos países: colaboración antártica, asistencia ante desastres y emergencias, cooperación en equipamiento y la participación argentina en el ejercicio militar Nanook 2026, en el Ártico, uno de los más importantes del mundo en climas extremos. Seguimos proyectándonos en la región y en el plano internacional para posicionar a la Argentina y fortalecer el trabajo, el entrenamiento, la modernización y el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas”, escribió el ministro.

En tanto, el jefe del Comando Sur norteamericano, Alvin Holsey, visitó a fines de abril la Argentina y fue recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, para luego viajar a Ushuaia, en Tierra del Fuego, con el objetivo de reforzar los lazos bilaterales en materia militar.

Por otra parte, para las próximas semanas se espera la llegada del gobernador del estado Georgia, el republicano Brian Kemp, que arribará junto a una comitiva de la Guardia Nacional, cuerpo que también asiste a la cumbre regional de defensa.