La comisión de Salud de Diputados confirmó que ya fue retirado todo el fentanilo contaminado: “Hoy no hay ninguna ampolla en terapia intensiva”

El diputado Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, aseguró esta mañana que “no hay antecedentes” en la Argentina de un caso como el del fentanilo contaminado, que hasta el momento causó 96 muertes.

En declaraciones a Infobae En Vivo, el legislador de Unión por la Patria (UxP) apuntó directamente contra la gestión del presidente Javier Milei: “La responsabilidad es toda de este Gobierno. La elaboración del fentanilo fue durante este Gobierno, las inspecciones que muestran irregularidades...”, opinó, aunque aceptó que, de haber culpables en gestiones anteriores, “deberán ser responsables también”.

Además, el legislador por Tucumán advirtió que “todo el lote contaminado que se logró distribuir ha sido retirado”, por lo que hoy no existen ampollas de fentanilo adulterado en “ninguna terapia intensiva”. “Si aparecen nuevos casos o sospechas, son de esta historia anterior”, remarcó, en declaraciones a Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Cecilia Boufflet y Carola Gil.

Consultado por los periodistas respecto a la posibilidad de que la Justicia frene el avance de la investigación, respondió: “Es una causa muy potente que tiene muchísimos damnificados. Tiene una gravedad tal que me parece que acá nadie va a dormir ninguna causa”.

En esa línea, calificó al caso como una “tragedia sanitaria” e “inusitada” en el país. “No merece (el país), de ninguna manera, que le pasen estas barbaridades que son, van a ser y deben ser noticia mundial en este momento”. Anteriormente, había advertido que fueron 40 mil las ampollas contaminadas que se administraron en distintos puntos del país.

De acuerdo con Yedlin, la Argentina tiene una industria farmacéutica “tremendamente potente y prestigiosa” que exporta medicamentos a toda Latinoamérica y Europa. Asimismo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es también “consultada” en la región.

“¿Qué pasó en este caso? Eso lo tenemos que averiguar y tenemos que quedarnos tranquilos los argentinos de que los medicamentos que consumimos nosotros están controlados", sostuvo.

La Cámara de Diputados pidió informes al gobierno nacional sobre el fentanilo contaminado

La alerta por contaminación no surgió de una inspección ordinaria, sino de la observación médica realizada en el Hospital Italiano de La Plata. Esta detección permitió que las autoridades sanitarias pudieran rastrear el problema hasta el origen y procedieran a la incautación de los lotes involucrados.

Al detectarse la situación, la ANMAT acudió al laboratorio fabricante, HLB Pharma, cuyas ampollas estaban contaminadas con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

En ese marco, la Comisión de Acción Social y Salud Pública consensuó este miércoles un dictamen único para solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional un informe urgente sobre el caso.

El pedido de informes contiene 25 preguntas de alto impacto, que abarcan desde la cantidad de afectados y fallecidos, hasta el sistema de trazabilidad, las acciones de la ANMAT y la composición societaria de los laboratorios involucrados: HLB Pharma Group SA, Laboratorios Ramallo SA y la Droguería Alfarma SRL.

Las 25 preguntas dirigidas al Poder Ejecutivo

1. Cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos vinculados al uso de fentanilo contaminado, con detalle por fecha de inicio de síntomas, jurisdicción, institución de salud y condición clínica (alta, en tratamiento, fallecidos).

2. Número total de fallecimientos confirmados, discriminados por edad, sexo, institución de salud y jurisdicción.

3. Cronología de la detección del brote: fecha de la primera notificación, emisión de alertas sanitarias, comunicaciones oficiales y protocolos activados por el Ministerio de Salud, ANMAT u otras jurisdicciones.

4. Identificación completa de los medicamentos y lotes contaminados, incluyendo los números de lote (31202, 31244, 31200 y otros bajo investigación), fechas de elaboración y vencimiento, laboratorio productor y fraccionador, cantidades producidas, distribuidas y recuperadas, provincias o instituciones receptoras, canales de distribución y droguerías involucradas.

5. Listado de lotes adicionales bajo investigación y resultados de análisis microbiológicos realizados.

6. Acciones adoptadas por ANMAT desde los primeros casos: inspecciones realizadas, clausuras, sanciones impuestas, retiros de productos, alertas sanitarias emitidas y modificaciones en los protocolos de control de calidad y trazabilidad.

7. Estado de habilitación de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. al momento de la producción y distribución de los lotes contaminados, y grado de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura.

8. Medidas implementadas para garantizar la recuperación efectiva de los lotes contaminados, porcentaje recuperado, stock remanente en circulación, y detalle de droguerías que distribuyeron e instituciones que recibieron los productos.

9. Descripción del sistema de trazabilidad de medicamentos controlados en vigor y explicación de las fallas detectadas, incluyendo por qué no se identificó la contaminación antes de la distribución masiva.

10. Listado completo de expedientes, inspecciones y sumarios iniciados por ANMAT contra HLB Pharma y Ramallo S.A. desde marzo de 2020, incluyendo fechas, motivos, hallazgos, medidas correctivas, sanciones y estado actual de las actuaciones.

11. Composición societaria, autoridades, apoderados y accionistas de HLB Pharma, Ramallo S.A. y la droguería Alfarma S.R.L., desde su constitución hasta la actualidad, indicando cambios societarios o transferencias.

12. Antecedentes de denuncias previas relacionadas con medicamentos elaborados por HLB Pharma y Ramallo S.A., difundidas por sociedades científicas, medios especializados u otras fuentes.

13. Contratos, licitaciones, compras o adjudicaciones obtenidas por HLB Pharma, Ramallo S.A. y Alfarma en los últimos seis años a nivel nacional, provincial o municipal, detallando montos, objeto, modalidad, fecha y si hubo investigaciones por sobreprecios.

14. Participación de la droguería Alfarma en la distribución de los lotes contaminados, y su vínculo contractual o societario con los laboratorios mencionados.

15. Solicitudes de autorización para importación, exportación, comercialización o uso de fentanilo, morfina u otros opioides, con fechas, volúmenes, origen y destino, así como irregularidades detectadas.

16. Investigaciones en curso sobre posibles desvíos de morfina, fentanilo u otros opioides hacia el mercado ilegal, especialmente considerando las “mermas” reportadas en los procesos de producción.

17. Actuaciones de la Dirección General de Aduanas relacionadas con ingreso o egreso de mercaderías de las empresas mencionadas desde marzo de 2020, incluyendo hallazgos, sanciones y procedimientos iniciados.

18. Detalles sobre el robo denunciado por HLB Pharma el 11 de mayo de 2025: documentación sustraída, intentos de destrucción de pruebas, medidas adoptadas y relevancia para la causa.

19. Medidas adoptadas para la atención integral de víctimas y sus familias, incluyendo asistencia médica, psicológica y legal.

20. Articulación interjurisdiccional entre Nación, provincias y municipios frente al brote, y mecanismos de alerta epidemiológica puestos en marcha.

21. Existencia de denuncias penales o querellas presentadas por el Estado Nacional, así como la participación de otros querellantes en la causa judicial.

22. Acciones legales iniciadas contra personas físicas o jurídicas responsables del proceso de elaboración, distribución y control de los lotes contaminados.

23. Reformas previstas en los sistemas de habilitación, inspección y control de laboratorios y droguerías, para prevenir hechos similares.

24. Medidas que el Ejecutivo considera necesarias para fortalecer los sistemas de farmacovigilancia, control de calidad y trazabilidad.

25. Cualquier otra información relevante que contribuya a esclarecer las circunstancias que posibilitaron esta grave crisis sanitaria.