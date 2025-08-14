José Luis Espert será el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

El presidente bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, confirmó que el legislador nacional José Luis Espert será quien encabece la boleta libertaria a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones de octubre. Se trata de una decisión que ya estaba prácticamente descontada y configura, a su vez, un pedido explícito de Javier Milei.

“José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”, ratificó esta mañana el armador bonaerense en diálogo con Radio Mitre. El diputado nacional es una de las figuras que aparecerán este jueves en el acto inaugural de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, y se espera que tenga apariciones junto a los candidatos provinciales que disputarán cargos en los comicios del 7 de septiembre.

La candidatura de Espert ya estaba prácticamente asegurada desde que el año pasado, cuando Milei decía en público que era su cabeza de lista en la Provincia, territorio donde busca expandirse con el objetivo de ser el sucesor de Axel Kicillof en la gobernación bonaerense. Pero, sobre todas las cosas, el diputado tiene la particularidad de tener un alto nivel de conocimiento y un discurso que penetra en el electorado tanto por el clivaje de la inseguridad -utilizando seguidamente el término “cárcel o bala”- como por el económico, dada su cercanía ideológica con el Presidente.

Argentina's President Javier Milei gestures while lawmaker Jose Luis Espert reacts on stage as he presents his new book "Capitalism, Socialism and the Neoclassical Trap", at the Luna Park stadium, in Buenos Aires, Argentina, May 22, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

“Hoy es el candidato que mejor mide, sin lugar a dudas”, destacaba días atrás un operador del Gobierno. Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de electorado (aglomera más del 37% del padrón) y renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados, por lo que los comicios en ese distrito se configuran como decisivos al momento de dar mensajes hacia los mercados, tanto por el nivel de adhesión que se consiga en términos de votantes como para imaginar la configuración futura del Congreso, que deberá tratar las reformas de segunda generación que quiere impulsar Milei el año próximo.

Pareja no dio mayores detalles de cómo estará configurada la lista nacional, aunque dejó desprender que los diputados nacionales del PRO, Diego Santilli y Alejandro Finocchiaro, seguramente sean de la partida. Al ser consultado sobre su propia candidatura -algo que prácticamente parece un hecho-, el armador se limitó a decir que “eso depende de la voluntad de Karina Milei y del equipo en general”. “Estoy muy contento de la oportunidad que tengo y soy un agradecido. Si me toca ser candidato lo seré”, agregó.

La configuración preliminar de la lista de La Libertad Avanza comprende a Espert en primer puesto, a Santilli en el tercero, a Pareja en el quinto y a Finocchiaro en el séptimo o noveno lugar. El interrogante redunda en qué pueda llegar a pasar con el cupo femenino.

La denominada Mesa Política del gobierno (que comprende a Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Lisandro Catalán, Martín y Eduardo “Lule” Menem) se reunió en la Casa Rosada este martes. Se trató de un encuentro extensísimo en donde el cierre de candidaturas terminó siendo el asunto principal de la conversación. A diferencia de lo que suele hacer en el resto de los distritos, Milei solicitó que el segundo puesto quede reservado para una outsider con buena tracción en redes. Hay quienes dicen que hay que mirar con atención a qué dirigentes irán al acto de esta tarde en La Plata para darse cuenta por donde podría venir la mano.

Sí está confirmado que la actual diputada nacional del PRO, Florencia De Sensi tendrá un puesto entrable en la lista libertaria. Junto a Santilli y Finocchiaro, la legisladora completa el cupo de tres candidatos amarillos en territorio bonaerense que pactaron Pareja y el armador macrista Cristian Ritondo, como parte del acuerdo electoral entre ambos partidos.

Además de Espert, la única diputada nacional que deberá renovar su banca por los libertarios es Carolina Píparo. Ambos habían competido cuatro años atrás bajo el frente Avanza Libertad, una suerte de armado propio que había confeccionado el economista durante el período que estuvo distanciado con Milei. A pesar de haberse corrido al comienzo de la gestión libertaria (Milei la había confirmado en ANSES y días después se lo sacó), la diputada ha mantenido un alineamiento total en el último tiempo y debería esperarse que tenga la posibilidad de renovar.

Son pocos los nombres que se conocen si se toma dimensión que el oficialismo prevé ganar más de 10 bancas en estos comicios.

La negociación para terminar de colocar a los últimos alfiles será más simple que la que se evidenció en el cierre de listas bonaerenses del mes pasado. Mientras que el PRO fue condecorado con el 25% de los puestos entrables, a La Libertad Avanza le queda la incógnita de ver cómo termina de configurar su propio 75%. En el parejismo están convencidos de que deberían poder poner a una mayoría de su propio espacio y ceder en ocasiones puntuales.

Se espera que un lugar esté reservado para Las Fuerzas del Cielo, la agrupación militante que está vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo. Sería una suerte de gesto de paz, al igual que la que vienen llevando a cabo los influencers digitales al haber mermado sus críticas sobre el armado provincial que tiene Pareja. También podría preverse un lugar para la estructura partidaria que responde a Patricia Bullrich.

Todo parece indicar que se quiere avanzar en la misma correlación de fuerzas que se hizo durante el cierre de listas bonaerenses. “Nos parece que es el reparto justo y una recompensa adecuada para cada sector”, decía una fuente inobjetable semanas atrás. Aun así, el ser una elección más determinante (pensando en el Congreso de los próximos dos años), la depuración final de candidatos estará sometida a un control mucho más escrupuloso.