El dueño de HLB Pharma quiso adquirir licencias para producir más medicamentos y se presentó como “el que mató a más de 90 personas”

Ariel García Furfaro intentó adquirir las licencias para producir más medicamentos

Este jueves, Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group S.A., laboratorio responsable del fentanilo contaminado que ya mató a 96 pacientes de clínicas y hospitales, se presentó ante la justicia comercial con el objetivo de obtener los certificados necesarios para producir otros medicamentos que antes eran elaborados por Nexo Pharmaceutical Group, empresa que se encuentra en quiebra. Lo hizo a pesar de la inhibición que le impuso la ANMAT para realizar ese tipo de actividades.

El empresario no solo se presentó en persona ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28, sino que además lo hizo -según le revelaron a Infobae- con una frase que termina de enmarcar la situación en un contexto de absoluta impunidad:

- ¿A qué laboratorio representa?

- Al que mató a más de 90 personas.

HLB Pharma había hecho su oferta en mayo, días después de que se publicara en el Boletín Oficial la Disposición 3158/2025, a través de la cual la ANMAT inhibió al laboratorio para producir medicamentos, así como también prohibió "el uso, distribución y comercialización en todo el territorio de la República Argentina de todos los productos registrados a nombre de la firma".

Eso mismo le respondió ANMAT al Juzgado el 2 de junio, cuando le consultó sobre la situación de la empresa. En esa respuesta, además, se aclaró que el 21 de mayo solicitó su baja quien ejercía como director técnico de HLB Pharma, por lo que la firma tampoco estaría en condiciones legales de producir.

Ariel García Furfaro se presentó como "el que mató a más de 90 personas"

La misma Disposición había establecido una inhibición similar para Laboratorios Ramallo S.A., firma de la cual también es propietario García Furfaro y de donde salió el fentanilo contaminado.

“Se dicen muchas cosas que asustan a la gente. Esto hay que dejarlo en manos de los especialistas que están investigando, médicos, peritos, y me parece que se dijeron muchas cosas que son falsas. El fentanilo de HLB Pharma no mató a nadie y lo vamos a demostrar. Si las ampollas están contaminadas, alguien lo hizo. Alguien puso las bacterias. Hubo muchos medicamentos que quedaron sin poder usarse y pusieron en riesgo al sistema de salud del país. Nosotros vendíamos en todo el país. No hay ningún color político al que no le hayamos vendido. Simplemente, quiero que se investigue y que se sepa qué pasó; y si realmente las ampollas están contaminadas, descubrir cómo pudieron llegar ahí adentro esas bacterias, si fue negligencia, si fue un atentado”, manifestó García Furfaro, quien le brindó esta semana a Infobae sus primeras declaraciones públicas.

Es el responsable de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, distribuidor y fabricante del fentanilo de uso clínico vinculado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, a la muerte de 96 pacientes de clínicas y hospitales.

Allanamiento en HLB Pharma

En sus declaraciones, el empresario expresó sus ganas de declarar ante una comisión parlamentaria y aseguró que lo quieren correr del negocio: “Yo ganaba las licitaciones porque vendía barato. Las ampollas de fentanilo las presupuestaba a 300 pesos y el resto a 600, 700, 900 pesos. Yo rompí el mercado, por eso me quieren borrar”.

García Furfaro pide que Kreplak investigue si detrás de la contaminación del fentanilo está Andrés Quinteros, quien fuera CEO de sus empresas y diputado provincial. Sin embargo, es una línea de pesquisa que, al menos por ahora, aparece sin fuerza en la causa. En cambio, sí se estableció que en los cultivos de sangre de pacientes fallecidos se encontraba el mismo tipo de bacterias que las encontradas en el fentanilo.

Según pudo certificar este medio, Quinteros aparece como apoderado del laboratorio, como responsable ante la ANMAT y otros organismos como el Instituto Nacional de Vitivinicultura, para la compra de, por ejemplo, alcohol metílico.

El ex empleado de García Furfaro lo denunció ante la justicia en noviembre 2024 por una supuesta “amenaza de muerte”.