El principal sospechoso por el fentanilo mortal dijo que irá al Congreso si lo citan y afirma que es inocente

Ariel García Furfaro y Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria en abril de 2024. "Yo soy comerciante, yo vendo, compro, no hago política", dice

“Se dicen muchas cosas que asustan a la gente. Esto hay que dejarlo en manos de los especialistas que están investigando, médicos, peritos, y me parece que se dijeron muchas cosas que son falsas. El fentanilo de HLB Pharma no mató a nadie y lo vamos a demostrar. Si las ampollas están contaminadas, alguien lo hizo. Alguien puso las bacterias. Hubo muchos medicamentos que quedaron sin poder usarse y pusieron en riesgo al sistema de salud del país. Nosotros vendíamos en todo el país. No hay ningún color político al que no le hayamos vendido. Simplemente quiero que se investigue y que se sepa qué pasó; y si realmente las ampollas están contaminadas, descubrir cómo pudo llegar ahí adentro esas bacterias, si fue negligencia, si fue un atentado”. El que habla, el que rompe el silencio, es Ariel García Furfaro, el responsable de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, distribuidor y fabricante del fentanilo de uso clínico vinculado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, a la muerte de 96 pacientes de clínicas y hospitales.

Allanamiento en el laboratorio HLB Pharma

-La semana pasada el kirchnerismo evitó la formación de una comisión parlamentaria para que investigue el fentanilo contaminado y por añadidura a usted.

-Yo no tengo el poder para frenar una comisión del Congreso. Quiero ir mañana mismo a declarar. Me pongo a disposición de la diputada (del PRO) Silvana Giudici, que es la impulsora de la comisión investigadora. Ojalá que se arme, me siento y declaro durante tres días a quien le vendí mis medicamentos. Yo ganaba las licitaciones porque vendía barato. Las ampollas de fentanilo las presupuestaba a 300 pesos y el resto a 600, 700, 900 pesos. Yo rompí el mercado, por eso me quieren borrar. Si la diputada quiere voy y le cuento todo a ella en su despacho o donde diga. No tengo nada que ocultar, responde el empresario.

“Que quede claro, entonces, que el tratamiento del tema del fentanilo no le importa al kirchnerismo”, había denunciado Giudici tras el retiro del quórum en la Cámara de Diputados para formar una comisión parlamentaria que investigue a fondo las implicancias sanitarias y políticas de las más de 90 muertes ligadas al fentanilo de uso clínico contaminado.

El rechazo a la propuesta de la legisladora del PRO, adelantada de manera exclusiva por Infobae, dejó expuesta la protección del kirchnerismo y de al menos parte del peronismo hacia la cabeza visible de los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA. Sin embargo, ante la consulta de este medio, el abogado se muestra a favor de “contar todo lo que sepa”. Como en varios tramos del diálogo con Infobae, insistirá en que “hago negocios con todos sin importar el color, la política se la dejo a los que saben hacerla, yo soy un empresario que por este tema tengo más de 600 personas en la calle”.

García Furfaro contra Andrés Quinteros

“Desde el quinto día que salió a la luz pública este tema, yo apunto contra la persona que manejaba HLB Pharma en San Isidro y Laboratorios Ramallo, que era Andrés Quinteros, que era el CEO del grupo, era una persona a la que alguna vez le tuve confianza pero que ahora no hace más que querer perjudicarme”, acusa.

García Furfaro, tal como publicó este medio, ya denunció a su ex empleado ante el juez Kreplak a través de un escrito en el que sostuvo que: “Se trata de una persona que he conocido cuando él trabajaba en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, como secretario del entonces ministro Eduardo Di Rocco. En ese entonces, cuando yo estaba pasando por un momento difícil, me ayudó mucho, y lo consideré alguien de profunda confianza. Con posterioridad, fue diputado provincial, y mantuvimos siempre una relación de cercanía, hasta que me enteré que quiso sustraer 30 ampollas de morfina del laboratorio de Ramallo a través de una tercera persona. Ahí se terminó nuestra relación”.

Silvana Giudici, diputada del PRO, propone la creación de una comisión para investigar el fentanilo contaminado

El empresario también afirmó: “Siempre supuse que fuera posible que Quinteros intentara atacar al laboratorio, ya fuera a través de un sabotaje o de una campaña mediática de desprestigio”.

Según pudo certificar este medio, Quinteros aparece como apoderado del laboratorio, como responsable ante la ANMAT y otros organismos como el Instituto Nacional de Vitivinicultura, para la compra de, por ejemplo, alcohol metílico.

Tal como informo este medio el ex empleado de García Furfar lo denunció ante la justicia en noviembre 2024 por una supuesta “amenaza de muerte” , al ser consultado para esta nota sobre los hechos y el trámite del expediente, Quinteros se negó a responder. consultado, se negó a hablar

García Furfaro pide que Kreplak investigue si detrás de la contaminación del fentanilo está Quinteros. Una línea de pesquisa que, al menos por ahora, aparece sin fuerza en la causa. En cambio, sí se estableció que en los cultivos de sangre de pacientes fallecidos se encontraba el mismo tipo de bacterias que las encontradas en el fentanilo.

A Ariel García se lo vincula con el kirchnerismo. Hay varias razones. Viajó a Moscú —al igual que Quinteros— junto a la delegación del expresidente Alberto Fernández para distribuir la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V. También se lo vio junto a la expresidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria.

Los involucrados en la causa

Sobre el tema, sostiene: “Con respecto al kirchnerismo, nunca estuve afiliado a ningún partido. Lo que pasa es que, bueno, me sacaron la foto esa, la foto Sebastián Nanini, a quien lo relacionan con el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y arman un relato del kirchnerismo, pero yo tengo amigos de Libertad Avanza un montón, del PRO un montón, radicales, tengo amigos de todos, de todos lados. Yo soy comerciante, yo vendo, compro, no hago política. Le vendí a todas las provincias, a todos los municipios de todos los partidos políticos, colores. Hago negocios, no me meto en cuestiones de política”, declara.

Sobre la foto con CFK, afirmó: “Fui al Instituto Patria con un amigo. Estaba con mi hijo. Lo acompañé, me saqué una foto. La foto se la mandé a Quinteros, que sí milita en el peronismo, le dije ‘mirá la foto con tu jefa’ y ahora la difunde él para perjudicarme”.

Sobre las reuniones en Moscú por la vacuna rusa dice: “Yo jamás me junté con Alberto (Fernández) el político, el que mantenía las reuniones en Rusia por la vacuna rusa contra el COVID-19 era Andrés Quinteros, no yo”.

En diálogo con Infobae, García Furfaro también deslindó cualquier tipo de sospechas sobre “desvío” de fentanilo hacia el comercio ilegal de drogas. “En el juzgado del doctor Kreplak están todas las pruebas de la destrucción de los cinco kilos de fentanilo que quedaron sin utilizar y que habíamos comprado en 2021. El juez tiene todo. Es una locura que mis hijos lean en los medios que soy narcotraficante. Es una locura. Tengo todos los papeles en regla”, afirmó.

Ernesto Kreplak (NA)

García Furfaro, uno de los 24 sospechosos por el juez Kreplak por estar relacionado con el fentanilo mortal, con pedido de inhibición de bienes y pedido de prohibición de salir del país, le explicó a este medio: “Me encantaría que el juez investigue ahí el posible sabotaje. Quiero que las familias de la gente que fallecieron sepan que estoy, que me gustaría juntarme con ellos. Yo voy a estar. En cuanto nos enteramos de los primeros casos del Hospital Italiano nos inhibimos. Paramos la producción. El 9 de mayo ya se empezó a hablar de las muertes asociadas al fentanilo sin ningún tipo de informe. Creo que fue muy apresurado. Hay que dejar investigar. Creo que la Justicia está haciendo las cosas como corresponde. No hay que meterle tanto pánico a la gente”, opinó.

También sostuvo que sus laboratorios fabricaron “más de mil millones de ampollas. Nunca tuvimos una Klebsiella. Nunca tuvimos un problema en una ampolla. Si hubiésemos tenido una Klebsiella, se hubiese destruido todo. Eso no hubiese salido a la venta. Es algo muy, muy raro, esta situación. Prueba de ello es que los dos lotes anteriores y dos lotes posteriores en la campaña (de producción de fentanilo) no tienen nada. Es muy raro. Hay que descubrir qué pasó”.

Ariel García Furfaro dice que no quiere que el “tema se politice porque yo no tengo nada que ver con la política y no quiero perjudicar a gente de la política que no me conoce y que no tiene nada que ver con esto”.

Por último, García Furfaro se hace cargo de ser el dueño de los laboratorios y reconoce que puso en la dirección de la empresa a su madre, Nilda Furfaro, y su abuela Olga Luisa Arena porque transitaba una separación y decidió nombrar a personas de su confianza en cargos directivos claves como la presidencia de la sociedad.

“Mis laboratorios son de los más inspeccionados por la ANMAT, que es la autoridad sanitaria”, repite una y otra vez y afirma que para él y los especialistas que consultó: “La Klebsiella multirresistente es imposible que esté en el laboratorio. Eso ocurre si la pusieron, si la plantaron; por eso esperamos las pericias como nadie”.

El empresario también se defiende sobre la presentación de documentación falsa para la habilitación del laboratorio HLB Pharma en la Municipalidad de San Isidro.

Material de HLB Pharma para destrucción por "desvío de calidad", según la ANMAT

“Hoy presenté un escrito ante el fiscal Guillermo Marijuán en el que le explico que, en 2023, ya hacía muchísimos años que el laboratorio (HLB Pharma Group SA) se encontraba habilitado por la Municipalidad (de San Isidro). Quinteros estaba a cargo de esos trámites y para perjudicarme presentó un certificado falso. Ya presenté las pruebas de la habilitación. Quieren hacerle daño al laboratorio y su capacidad para operar. Deseo repetir este punto: el laboratorio estaba debidamente habilitado y nada hubiera costado remitir la documentación real y auténtica en lugar de presentar documentación apócrifa”, sostuvo García Furfaro, la principal cara visible de los laboratorios ligados al fentanilo mortal.