Política

Murió un periodista y escritor que llegó a ser gobernador de Jujuy en la década del noventa

Carlos Ferraro tenía 72 años. Tuvo una carrera exitosa y su popularidad lo llevó a gobernar la provincia a fines del siglo XX

Guardar
Carlos Ferraro, exgobernador de Jujuy,
Carlos Ferraro, exgobernador de Jujuy, periodista y escritor, falleció a los 72 años tras una larga enfermedad

Carlos Alfonso Ferraro, exgobernador de Jujuy, periodista y escritor, falleció este martes a los 72 años, tras enfrentar una prolongada enfermedad. Reconocido por su labor en el periodismo, la literatura y la política, su muerte fue noticia en la provincia del norte argentino, ya que su recorrido profesional dejó huella en la vida institucional y cultural de la provincia. La familia informó que no habrá velatorio.

El actual gobernador Carlos Sadir expresó sus condolencias a través de redes sociales: “Lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Ferraro, destacado periodista, escritor y exgobernador de Jujuy, con quien he tenido el gusto de coincidir en diferentes momentos. Mis condolencias a su familia y seres queridos”.

Nacido el 21 de mayo de 1953 en San Salvador de Jujuy, Ferraro se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad Nacional de La Plata.

Desde joven se vinculó con los medios de comunicación, desempeñando cargos como jefe de Prensa en la Universidad Nacional de Jujuy, jefe de noticias en medios provinciales, jefe de Redacción en el diario Pautas, conductor de programas televisivos y director editor de El Tribuno de Jujuy. También presidió el Círculo de Prensa y fue Director Provincial de Prensa desde 1976.

El comunicado de Carlos Sadir,
El comunicado de Carlos Sadir, actual gobernador de Jujuy

Su carrera periodística incluyó la dirección de espacios televisivos de análisis político y difusión turística. En televisión, condujo el programa El Pulso de la Semana, ciclo que replicaba una columna de análisis político en El Tribuno. La última fue publicada el 11 de agosto de 2025, un día antes de su fallecimiento.

Su incursión en la política se dio en las elecciones de octubre de 1995, cuando integró la fórmula del Partido Justicialista junto al entonces senador nacional Guillermo Eugenio Snopek, como candidato a vicegobernador.

Tras la victoria, asumió el 10 de diciembre de ese año. El 24 de febrero de 1996, un accidente automovilístico provocó la muerte de Snopek, lo que llevó a Ferraro a asumir la gobernación.

Su mandato se desarrolló en medio de un clima social marcado por tensiones gremiales y divisiones internas en el partido gobernante. La fuerte presión del recordado Frente de Gremios Estatales fue decisivo en el desenlace de su paso por la casa de Gobierno. Finalmente, presentó su renuncia en noviembre de 1998. Se trató de una época atravesada por la desocupación y la pelea salarial de los trabajadores del Estado en la provincia. Jujuy en ese período llegó a tener 7 gobernadores en sólo cinco años.

Ferraro también se destacó como escritor. Integró los grupos literarios “La Probeta” y “Grupo Brote”, y publicó libros de cuentos y poesía que exploraron la identidad local y la vida regional. Entre sus obras figuran Azuledades (1979 y 1980, según distintas ediciones) y Don Cucha (1983 y 1990), reconocidos por su retrato de la cultura jujeña.

Su trabajo literario fue premiado con el primer premio en Poesía del NOA (1969, Catamarca) y con el primer premio en Poesía y Cuento del Certamen Provincial del Consejo de Ciencias Económicas en 1987. En periodismo, obtuvo el Premio “Artes y Letras” en 1987 y un Premio Especial en teatro en 1989.

Luego de dejar su cargo como gobernador regresó de lleno al periodismo, su primera vocación. Continuó al frente de sus programas y columnas, manteniendo una presencia activa en los medios hasta el final de su vida. En televisión, además de su labor política y de opinión, dedicó espacios a mostrar los paisajes y atractivos de la provincia, con un programa que llevó imágenes de Jujuy a todo el país.

Su legado combina la producción literaria, la gestión pública y una extensa labor periodística que lo mantuvo en contacto con la vida política, cultural y social de Jujuy durante décadas.

Temas Relacionados

Carlos FerraroJujuyGobierno de JujuyÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una encuesta reveló quiénes son los intendentes de GBA con mayor imagen positiva

El relevamiento realizado en agosto por CB Consultora Opinión posicionó a los jefes comunales de Malvinas Argentinas, Tres de Febrero y San Miguel como los más destacados entre los 24 municipios más poblados del área metropolitana

Una encuesta reveló quiénes son

La privatización de Trenes Argentinos avanza lentamente y el Gobierno analiza otra concesión clave que seduce a las cerealeras

El proceso para transferir la gestión de las líneas urbanas y regionales a manos privadas avanza lentamente debido a la falta de rentabilidad del negocio. Economía erogó más de $ 50.000 millones para mejorar su infraestructura. La licitación de los trenes de carga está mucho más avanzada

La privatización de Trenes Argentinos

El gobierno de Axel Kicillof ofreció 5% de aumento trimestral a los docentes bonaerenses

El incremento consiste en el pago de dos cuotas: 2,5% en agosto y otro 2,5% en octubre. La última eleva el salario inicial a $700.000. Los sindicatos nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) habían considerado “insuficiente” la propuesta anterior

El gobierno de Axel Kicillof

Elecciones Corrientes 2025: cuándo son y qué se vota

A través del Decreto 1056/25, se oficializaron las elecciones provinciales. Quiénes pueden participar de los comicios y cómo consultar el padrón

Elecciones Corrientes 2025: cuándo son

“El milagro argentino”: así calificó un importante emprendedor e inversionista tecnológico a la gestión de Javier Milei

Martín Varsavsky dio un fuerte respaldo al oficialismo. “Es el presidente que con mayor determinación ha liderado una recuperación económica en la historia Argentina reciente”, señaló

“El milagro argentino”: así calificó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Créditos UVA: la Justicia porteña

Créditos UVA: la Justicia porteña ordenó readecuar el contrato de un jubilado y desestimar la actualización por inflación

La Justicia concluyó que el robo a la camioneta de Rosatti fue un ataque direccionado al presidente de la Corte

Cuándo ver la alineación planetaria y la lluvia de estrellas Perseidas: dos eventos astronómicos en una misma noche para no perderse

Los demandantes por el cupón PBI que reclaman USD 1.500 millones advirtieron al FMI que la Argentina no negocia de buena fe

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio y Sergei Lavrov

Marco Rubio y Sergei Lavrov hablaron para preparar cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

El desafío de narrar el Holocausto: controversia en el Museo de Guerra de Londres por una definición “trivial”

Tres películas del nuevo cine argentino buscan potenciarse en el Festival de San Sebastián

El impacto de los incendios forestales en la salud respiratoria: por qué alertan sobre el aumento de ozono

El colapso del Imperio romano: ¿una historia de epidemias y clima extremo?

TELESHOW
La nueva etapa de Wanda

La nueva etapa de Wanda Nara: soltera, lejos de los escándalos mediáticos y con el regreso de un antiguo amigo

Los románticos mensajes de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por su primer aniversario: “¡Un año ha pasado!“

El mal momento de Chechu Bonelli después de la separación con Darío Cvitanich: ¿Ivana Figueiras como tercera en discordia?

La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas: quiénes encarnarán a la diva y la artista que se bajó

Juli Poggio habló del reencuentro de Daniela Celis y Thiago Medina luego de la polémica: “Fue lindo verlos así”