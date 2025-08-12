Política

ATN y Combustibles: los gobernadores mantienen la presión en el Congreso pese a rechazo del Gobierno

La oposición cuenta con las firmas para que avancen ambos proyectos. El oficialismo anticipa una nueva derrota. Las fechas para el veto que prometió Milei y las elecciones en Buenos Aires

David Cayón

Por David Cayón

Guardar

Los gobernadores están decididos a no ceder en los proyectos que establecen la transferencia directa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de una parte del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Pese al rechazo de la Casa Rosada, aseguran que mantienen lo acordado: “Seguimos todos y nadie se baja”, señalaron desde una provincia peronista.

“Nosotros y también ellos. El Gobierno canceló cualquier tipo de negociación, así que seguimos igual”, agregaron, en referencia a los líderes peronistas y a los que no pertenecen a ese partido.

Mañana, a las 10:30, se reabrirá la Comisión de Presupuesto para comenzar a debatir uno de los dos proyectos que impulsan la totalidad de los jefes de los estados provinciales y que tiene la oposición de la Casa Rosada.

“Lo más probable es que sea un trámite”, dijo un diputado de una provincia del centro del país respecto a lo que será la firma de los dictámenes.

En el oficialismo saben que van directo a una nueva derrota. Primero en la comisión y luego en el recinto. “Es muy difícil que suceda algo diferente. Vamos derecho al veto y a buscar los 87 que lo sostengan”, dijo un diputado libertario.

Pero en las últimas horas apareció una hendija por donde entró un poco de luz en un lugar de tinieblas, como viene siendo el Congreso de la Nación para el mundo libertario, que desde el pasado 1° de marzo solo ganó una votación y no para de encadenar derrotas. Hay un sector de legisladores que no responden directamente a los gobernadores -sea porque son de otra fuerza política o de otra línea del partido gobernante- que en el caso del proyecto de la eliminación de los fideicomisos del impuesto a los combustibles líquidos presenta diferencias.

José Luis Espert, presidente de
José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto

El domingo por la noche, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada señaló que no estaba de acuerdo con el formato del proyecto. La diputada bonaerense entiende que no es necesario retirar los fondos que tienen como destino el mantenimiento de las rutas de Vialidad Nacional y que pasen directamente a las provincias.

“Yo no estoy de acuerdo en sacarle los fondos a Vialidad Nacional, es una discusión que tenemos en el bloque”, señaló en el programa Debate 2025. “El proyecto de los gobernadores que reparte todo lo que recauda el ICL elimina Vialidad Nacional y yo creo que hay que protegerla y proteger a los trabajadores. Y eso fue lo que hicimos el miércoles cuando rechazamos el decreto delegado que disuelve Vialidad”, agregó.

En estos sectores entienden que una vez que los gobernadores reciban los fondos será imposible que vuelvan a Vialidad, pero también encuentran necesario el pedido de los jefes de los estados provinciales.

“Primero dictaminar, después avanzar en un temario que reúna la mayor cantidad de voluntades. Pero tenemos que movernos con la inteligencia de la última sesión para seguir ganando”, explicó un diputado de la oposición.

Tomando los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda la oposición tendría 29 firmas -sin contar a diputados de la UCR que se podrían sumar a pedido de sus gobernadores- sobre un total de 49 miembros. Esto le permitiría alcanzar el dictamen de mayoría para el proyecto de ley que modifica la ley 11672 Permanente de Presupuesto en lo concerniente al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional.

El otro proyecto que llega en revisión y que se tratará en un plenario con la Comisión de Energía y Petróleo por lo que habrá un total de 84 firmas disponibles -49 de Presupuesto y 35 de Energía- por lo que hay que la oposición tiene que sumar más de 42 firmas para tener el dictamen de mayoría. En esta comisión los bloques de la oposición más el que responde a los gobernadores -Innovación Federal- suman 21 firmas, lo que daría un total de 50 sin sumar a ningún diputado radical, del PRO, Liga Federal y LLA.

La idea de los bloques que durante la última sesión ganaron 12 votaciones -o le hicieron perder a los libertarios 12 votaciones- es de juntar temas que les otorguen masa crítica y volumen para ir el 20 de agosto al recinto.

Si la Cámara de Diputados aprueba los proyectos de los gobernadores se lo gira al Ejecutivo para que lo promulgue o lo vete. El plazo de 10 días hábiles que es el margen que tiene la Presidencia de la Nación para vetarlo empieza a correr desde el momento que ingresa al Ejecutivo y no desde su aprobación.

Temas Relacionados

Congreso de la NaciónGobernadoresMileiUnión por la PatriaBuenos AiresArgentinaPresupuestoVialidad NacionalCámara de DiputadosCasa Rosada

Últimas Noticias

“El milagro argentino”: así calificó un importante emprendedor e inversionista tecnológico a la gestión de Javier Milei

Martín Varsavsky dio un fuerte respaldo al oficialismo. “Es el presidente que con mayor determinación ha liderado una recuperación económica en la historia Argentina reciente”, señaló

“El milagro argentino”: así calificó

Los errores en el pago de los haberes previsionales y cómo reclamar: “Todas las jubilaciones están mal calculadas”

La abogada previsional, Melania Vedovatti, estimó que el 80% de los jubilados pueden realizar un juicio de reajuste de haberes, al explicar que la fórmula utilizada por la ANSES perjudica a los beneficiarios. Detalló el proceso para reclamar un aumento de “entre 40 a 300 por ciento”

Los errores en el pago

Madres de Plaza de Mayo y Adolfo Pérez Esquivel reclamaron contra la dictadura de Maduro por la desaparición de una activista

La Línea Fundadora de la histórica asociación en defensa de los DDHH publicó un comunicado exigiendo por la “inmediata aparición sana y salva” de Martha Lía Grajales como así también “la puesta bajo la justicia penal constitucional de los responsables”. También se pronunció el CELS y parte de la izquierda

Madres de Plaza de Mayo

Javier Milei recibirá en Casa Rosada al presidente de Ecuador Daniel Noboa

La cumbre se dará el jueves de la semana próxima. Ambos mandatarios son aliados regionales y ya coincidieron en tres oportunidades desde que asumieron en 2023

Javier Milei recibirá en Casa

El peronismo bonaerense mira las encuestas y aguarda una reunión entre Kicillof y CFK para definir candidaturas

Persisten las dudas sobre quién encabezará la boleta de Fuerza Patria en la elección para diputados nacionales de octubre. Máximo Kirchner analiza el escenario y el PJ mira con inquietud los sondeos de dos secciones electorales claves para el resultado de los comicios provinciales de septiembre

El peronismo bonaerense mira las
ÚLTIMAS NOTICIAS
“El milagro argentino”: así calificó

“El milagro argentino”: así calificó un importante emprendedor e inversionista tecnológico a la gestión de Javier Milei

Vence mañana el Impuesto Inmobiliario Urbano de ARBA: cómo pagar con descuento la cuarta cuota

Los errores en el pago de los haberes previsionales y cómo reclamar: “Todas las jubilaciones están mal calculadas”

Detectan un brote de una infección alimentaria y la vinculan a un queso criollo

Los productos de alta gama que intentaba contrabandear la azafata de Aerolíneas Argentinas detenida en Ezeiza

INFOBAE AMÉRICA
Los Macocos celebran 40 años

Los Macocos celebran 40 años de humor y contracultura con un libro y una muestra sobre su historia

Próxima Asamblea Legislativa de Bolivia: encuestas anticipan minoría de la izquierda y fragmentación

Un estudio revela que el biocarbón a partir de desechos humanos podría resolver la escasez mundial de fertilizantes

El deterioro silencioso de la fertilidad masculina: por qué la calidad del esperma está en caída

Estados Unidos excluyó a España de una ruta marítima estratégica

TELESHOW
Wanda Nara mostró el comienzo

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”

El cantante de Ke Personajes se animó a cantar una canción de Evanescence y conmovió a todos

Las fuertes indirectas del exnovio de Tamara Báez luego de confirmarse la reconciliación con L-Gante

La felicidad de Marta Fort por cumplir un sueño que esperó muchos años: “Se viene una nueva etapa”