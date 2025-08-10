Política

El juez que investiga las muertes por fentanilo contaminado actualizó a 76 la cifra de víctimas fatales confirmadas

Ernesto Kreplak advirtió que podría incrementarse el número en los próximos días y aclaró que no circulan los lotes identificados

Guardar
Ernesto Kreplak actualizó la cifra
Ernesto Kreplak actualizó la cifra de víctimas fatales por fentanilo contaminado

La investigación por las muertes en clínicas y hospitales de todo el país a causa de dos lotes de fentanilo contaminado suma víctimas fatales confirmadas a medida que avanza: el juez federal a cargo de la causa, Ernesto Kreplak, actualizó este domingo a 76 la cifra de personas que murieron por las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

A partir de versiones que circularon especialmente en redes sociales, donde se decía que había fentanilo contaminado circulando por centros de salud de todo el país, Kreplak llevó tranquilidad y aclaró que, según la investigación, existen todavía 30 mil ampollas en poder de hospitales que nunca se aplicaron tras el descubrimiento del caso y el alerta sanitaria pero que “ya no circulan”, de modo que pidió “bajar un poco la espuma”.

En una entrevista con Radio con vos admitió que la cantidad de personas que murieron como consecuencia de la administración de fentanilo infectado con estas bacterias ultrarresistentes probablemente se incremente en la medida que avancen con la investigación. “Esto no llegó al techo, lamentablemente con el correr de los días puede incrementarse el número de víctimas”, avisó el juez.

Dos días atrás, Infobae publicó una entrevista con Kreplak en la que el magistrado detalló el complejo entramado de investigación que demanda el caso, dado que el fentanilo increíblemente no tiene trazabilidad en Argentina y que muchos hospitales y clínicas trabajan las historias clínicas de sus pacientes de manera precaria, sin sistematizar y en modo analógico, es decir, en papel.

Uno de los allanamientos que
Uno de los allanamientos que ordenó el juez por el caso del fentanilo contaminado

“La investigación se compone de dos universos. Por una parte, las víctimas que los hospitales voluntariamente deciden informar. El sistema es un sistema voluntario donde el Estado no tiene la información suficiente para controlarlo de ninguna manera. Esta es la realidad con la que nosotros nos encontramos. No era información que tuviésemos disponible con anterioridad. La vamos obteniendo a partir de las medidas probatorias que se van llevando adelante. O sea que el hospital que quiere, que cree que tiene un caso que entra dentro de los criterios de casos que están en el reporte del Ministerio de Salud, lo denuncia y si no lo hace el Ministerio de Salud, ni ningún otro organismo público, tiene la capacidad de decirle ‘usted no lo hizo, usted no informó’ la supuesta muerte de un paciente asociado al fentanilo contaminado. Frente a eso, nosotros hicimos un trabajo de hormiga y rapidísimo por lo que implica ese trabajo. En menos de tres meses lo tenemos prácticamente terminado para saber quiénes son los hospitales que deberían con alta probabilidad, haber denunciado o estar denunciando casos que ingresan en este universo", explicó.

Por el caso hay 24 personas sospechosas cuyos bienes ya fueron embargados pero su identidad se mantiene en reserva. El Juzgado Federal N°3 de La Plata allanó los laboratorios Ramallo y HLB Pharma al inicio de la investigación y a partir de ahí supo cuáles eran las droguerías a las cuales les habían vendido, que también se allanaron.

Manifestantes se concentran en las
Manifestantes se concentran en las inmediaciones del Hospital Italiano para reclamar justicia por las personas fallecidas luego de haber recibido fentanilo contaminado mientras estaban hospitalizadas, en La Plata, Argentina, el jueves 31 de julio de 2025. (AP Foto/Gustavo Garello)

“Revisamos los remitos manualmente. Uno por uno. Pudimos obtener cuáles eran los hospitales a los cuales se les había vendido fentanilo de HLB Pharma de los lotes que se demostró estaban contaminados. Estamos hablando de casi 200 hospitales en todo el país. Fuimos a los 200 hospitales uno por uno y les preguntamos si efectivamente, tal como surgía de los remitos, ellos tenían determinada cantidad de ampollas de fentanilo del lote 31202, que es fundamentalmente el lote en cuestión. El otro lote, que también está contaminado, prácticamente no se vendió y se ha recuperado en su totalidad. Estamos hablando de un total de 154.000 ampollas aproximadamente, las cuales más o menos dos tercios sí circularon. Se distribuyeron en los hospitales de todo el país y en una medida importante, llegaron a aplicarse", detalló Kreplak.

A partir de esta labor el juez y su equipo reconstruyeron que aproximadamente 42.000 ampollas se aplicaron en todo el país. “O sea, hay un número que se recuperó aproximadamente 64.000. De esas 154.000. Quedan 90.000 que están identificadas y unas 48.000 están en stock en los distintos hospitales”, agregó y aclaró que “más allá de la alerta que dio la ANMAT de prohibición de uso, hablamos con los directores de cada hospital para que esas ampollas no se apliquen a ningún paciente porque están contaminadas, y en segundo lugar que las conserven porque es un elemento de prueba que puede resultar relevante".

Temas Relacionados

fentanilo contaminadovíctimas fatalesErnesto KreplakÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Libertad Avanza diseña un acto masivo de Milei en La Plata para lanzar la campaña en la Provincia

Aunque no está oficializado, el partido prepara una convocatoria en el club Atenas con la presencia del Presidente y la cúpula ministerial. Intento de instalar la elección en medio de la apatía electoral

La Libertad Avanza diseña un

Elecciones en PBA: el mapa de las 63 fuerzas políticas que compiten en las ocho secciones electorales y los 135 municipios

Es el número de partidos y frentes oficializados hasta ahora por la Junta Electoral Bonaerense. Infobae relevó los que se presentan en toda la Provincia y los que lo hacen solo a nivel vecinal

Elecciones en PBA: el mapa

Martín Llaryora cuestionó el ajuste del Gobierno y aseguró: “Si hay paz social, es gracias a los intendentes y gobernadores”

El gobernador de Córdoba defendió el frente Provincias Unidas y buscó polarizar con la gestión de Javier Milei. “Nosotros le podemos dar clase de gestión al Gobierno”, agregó

Martín Llaryora cuestionó el ajuste

Nuevo pronunciamiento crítico de la Iglesia: “El mercado, por sí solo, no garantiza la inclusión social”

La Pastoral Social señaló “las profundas polarizaciones que nos separan y la priorización de intereses sectoriales sobre el bien común”. Hubo fuerte presencia política, pero sin representantes libertarios

Nuevo pronunciamiento crítico de la

Fue campeón del mundo con Independiente, jugó en la Selección y ahora será candidato: “La gente necesita trabajo y la están carneando”

Carlos “El Loco” Enrique integrará la lista de Somos Buenos Aires en Lanús, su tierra natal. Aunque se define como peronista, compartirá la lista con un radical bajo el lema “Ni La Cámpora ni Milei”. “No estudié en Harvard, pero hablo con el corazón”, asegura el exfutbolista

Fue campeón del mundo con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Subastarán prendas históricas de Whitney

Subastarán prendas históricas de Whitney Houston que muestran su huella en el mundo fashion

El optimismo del “Doctor Catástrofe”: según Roubini, EEUU está a las puertas de un salto de productividad y prosperidad

Sobre ruedas: los patentamientos de motos crecieron casi 34% interanual en julio

“Te desgasta el corazón”: la tristeza de los papás de Uma Aguilera tras un revés de la justicia

Ushuaia celebró los 30 años de la “bajada de las antorchas”: decenas de esquiadores tiñeron el paisaje del Cerro Martial

INFOBAE AMÉRICA
Nueva masacre en Ecuador: ocho

Nueva masacre en Ecuador: ocho muertos en un ataque a tiros frente a una discoteca en Santa Lucía

El régimen de Irán anunció que recibirá a un enviado del OIEA pero descartó inspecciones a sus plantas nucleares

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Turquía: al menos un muerto y 29 heridos

Al legado de Roy Lichtenstein no le quedaron ni los muebles

Revelan imágenes inéditas de la perturbadora colección de arte de Jeffrey Epstein

TELESHOW
Zaira Nara sorprendió con el

Zaira Nara sorprendió con el lanzamiento de su nuevo emprendimiento: “Concreté mi sueño”

El periodista Matías Vázquez contó su experiencia con el sexo tántrico en “Almorzando con Juana”

Juana Viale deslumbró con un look masculino que atrapó las miradas en la mesa del domingo

La Joaqui celebró el cumpleaños de su hija Shaina con temática marina y de sirenas: las fotos de un festejo inolvidable

El emotivo posteo de Darío Barassi por el cumpleaños de su hija Inés María: “Morocha de mi vida”