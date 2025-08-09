Juan Grabois presiona a Cristina Kirchner por lugares en las listas y complica la unidad peronista para octubre

Juan Grabois busca que Cristina Kirchner le garantice lugares importantes en las listas de Fuerza Patria

La posibilidad de ruptura dentro del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires quedó latente tras la decisión de Juan Grabois de no inscribir su partido Patria Grande en el frente Fuerza Patria. El dirigente social condicionó la definición al esperar lo que definió como un “gesto” de Cristina Kirchner antes del cierre de listas, previsto para el domingo 17 de agosto, lo cual generó incertidumbre sobre el futuro de la coalición en los principales distritos electorales.

Tanto el Partido Justicialista como el Frente Renovador consolidaron el armado bonaerense de cara a las elecciones nacionales del 26 de agosto y, en la Ciudad, ampliaron su espacio al incorporar a sectores periféricos, como los encabezados por Abal Medina y Moreno, que en anteriores comicios porteños se habían presentado por fuera del frente principal.

El trasfondo de este conflicto radica en la exigencia de Patria Grande de renovar las nóminas legislativas y redefinir el perfil de los candidatos. Puntualmente, desde el espacio que lidera Grabois buscan lugares para garantizar que sus candidatos entren al Congreso a partir del 10 de diciembre. Básicamente, quiere quiere 2 diputados de 10 en la provincia de Buenos Aires y uno de tres en la Ciudad. Entre su círculo manifiesta que está dispuesto a demostrarle a la expresidenta que su espacio es más que La Cámpora.

La figura de Sergio Massa se ha convertido en el principal punto de fricción. En Patria Grande advierten que la eventual candidatura del líder del Frente Renovador (FR) sería motivo suficiente para romper con la coalición: “Si la lista la encabeza Massa, vamos por afuera”, le dijeron a Infobae. El distanciamiento entre Grabois y Massa trasciende lo personal y responde a una diferencia política de fondo. “Esas son el tipo de candidatura que no queremos”, remarcó un dirigente del espacio.

Juan Grabois y Máximo Kirchner, durante un acto días atrás en el que buscaron bajar tensiones

Mientras tanto, en el FR buscan minimizar el conflicto y mantienen en suspenso la postulación de Massa. Voceros del massismo, consultados por Infobae, atribuyeron la actitud de Grabois a una estrategia para “subirse el precio y cobrar”, y manifestaron su fastidio por la indefinición. Desde el entorno de Massa insisten en que la prioridad es la unidad del peronismo para enfrentar a Milei y rechazan las versiones que privilegian intereses personales. “No le damos entidad a quienes busquen romper la unidad”, afirmaron, y agregaron que Massa “no busca candidaturas. Ya tiene trabajo en el país en la Fundación Encuentro. Trabaja con equipos técnicos que generan diagnósticos y propuestas y dando clases en la Universidad de Rice sobre las oportunidades de Argentina”.

El acuerdo alcanzado en la provincia de Buenos Aires el 20 de julio, tras arduas negociaciones, parecía haber sellado la unidad, pero la situación actual revela que ese consenso no se trasladó con naturalidad al plano nacional. El foco de tensión recae sobre Grabois, cuya disposición a romper la unidad sorprende a los demás sectores, que no logran comprender las razones de este giro.

En paralelo, el propio Grabois no descarta encabezar la lista en la provincia, aunque condiciona su decisión a la composición final de las nóminas: “Depende de los nombres que propongan y de acuerdo a cómo se armen las listas, la línea nos contiene y hay una renovación. O no nos contiene y nos empuja a armar otra lista”, explicaron a Infobae desde Patria Grande. La falta de definiciones sobre los ejes de campaña, los nombres que liderarán las listas y los criterios de selección alimenta la incertidumbre en el espacio.

Más allá de que Patria Grande no firmó para integrar la alianza de Fuerza Patria, no significa que no integre ese espacio en los comicios de octubre. Es que el plazo para negociar candidaturas y definir la identidad de las listas se extiende hasta el 16 de agosto. Este margen posterga una ruptura formal, aunque anticipa un clima de alta tensión cuando llegue el momento de definir los nombres.

En las últimas semanas, Grabois mantuvo un diálogo con Cristina Kirchner, quien le pidió moderar la confrontación interna con Massa tras sus declaraciones sobre la hegemonía del ex candidato presidencial en el espacio peronista. En una entrevista con C5N, el dirigente social fue categórico al afirmar que será candidato en la provincia de Buenos Aires “sí o sí”, ya sea dentro o fuera de Fuerza Patria.

Mientras tanto, en el kirchnerismo, el massismo y el kicillofismo se aferran a la tregua lograda en la provincia y procuran evitar una escalada del conflicto. Sin embargo, la calma de las últimas dos semanas comenzó a disiparse y las diferencias internas vuelven a emerger.