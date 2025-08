Grabois vuelve a tensar la interna del peronismo y pone en duda su participación en Fuerza Patria

Juan Grabois tensa nuevamente la interna el peronismo y pone en duda su integración a Fuerza Patria a nivel nacional

Mañana por la noche se terminará el plazo para que los partidos políticos presenten sus alianzas nacionales, con las que competirán en las elecciones del 26 de octubre. Las diferentes tribus del peronismo que negociaron, dos semanas atrás, la inscripción de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, firmaron la alianza nacional ese mismo día. Todos menos uno: Juan Grabois.

El dirigente social, líder de Patria Grande, amenaza con no integrar la alianza nacional y armar una lista por afuera para las elecciones. A poco más de 24 horas de que se acabe el tiempo para anotar la alianza, Grabois pone en duda que su espacio integre la coalición que se armó el mes pasado y de la que él forma parte en el territorio bonaerense.

El esquema político de Grabois, donde se destacan dirigentes como Itaí Hagman y Ofelia Fernández, pide tener más definiciones sobre la “orientación política” que tendrá el espacio a nivel nacional. Consideran que hay que “endurecer” la postura pública frente al gobierno de Javier Milei y que explicitación de la identidad se expresa en la línea argumental pero también en la candidatura.

“Si la lista la encabeza Massa, vamos por afuera”, ponen como ejemplo en Patria Grande, donde aseguran que esa posición va más allá de la mala relación personal que existe entre el dirigente social y el líder del Frente Renovador (FR). El distanciamiento político es evidente. “Esas son el tipo de candidatura que no queremos”, advirtió a este medio un dirigente cercano a Grabois.

Juan Grabois y Máximo Kirchner compartieron un acto en Lomas de Zamora la semana pasada

Lo extraño es que todos cerraron un acuerdo en la provincia de Buenos Aires y ahora ese acuerdo no se está replicando con cierta naturalidad. El foco de tensión está puesto íntegramente sobre la figura del dirigente social. Nadie entiende con claridad por qué ahora está dispuesto a romper la unidad que se logró en la provincia, en forma traumática, el 20 de julio por la madrugada.

En el FR le bajan el tono a los reclamos de Grabois y ponen en suspenso la posibilidad de que Massa sea candidato. Es uno los nombres propios que da vueltas sobre las mesas peronistas. “Quiere subirse el precio y cobrar”, se quejaron en el massismo, donde hay un gran fastidio por la situación que se generó en torno a la indefinición de Grabois.

El ex ministro no ha tomado ninguna decisión aún. Incluso, tiempo atrás, promocionó la idea de que en los primeros lugares de la lista haya dirigentes con menos conocimiento nacional, como los intendentes Federico Achával (Pilar), Juan Andreotti (San Fernando) o Nicolás Mantegazza (San Vicente).

Desde el FR señalaron que la prioridad de Massa es la unidad del peronismo para frenar a Milei y descartaron opinar sobre versiones que privilegian lo personal por sobre la unidad. “No le damos entidad a quienes busquen romper la unidad”, sostuvieron.

Además, agregaron: “Massa no busca candidaturas. Ya tiene trabajo en el país en la Fundación Encuentro. Trabaja con equipos técnicos que generan diagnósticos y propuestas y dando clases en la Universidad de Rice sobre las oportunidades de Argentina”. Le esquivan al conflicto latente.

Grabois amenaza con presentar una lista aparte de la Fuerza Patria a nivel nacional (Adrian Escandar)

Desde el massismo informaron que el líder del FR ordenó a su tropa no contestar a Grabois para cuidar la unidad ante Milei. Entre los reclamos que Grabois mantiene a flote en estas horas está el de que haya nuevas caras en las listas. Principalmente en la de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Hay que renovar la representación política. No pueden ser los mismos de siempre en las listas”, explicaron en su entorno.

Uno de los nombres que giró durante los últimos meses es el de Ofelia Fernández, aunque quienes la frecuentan aseguran que ella no tiene intenciones de encabezar la lista nacional por CABA. “Para el peronismo, ir unidos a las elecciones nacionales de octubre no es lo mejor”, dijo un puñado de días atrás, cuando consideró también que no estaba dispuesta a militar a los candidatos de Fuerza Patria.

El propio Grabois aceptaría una eventual candidatura a legislador en la cabeza de la lista bonaerense. “Depende de los nombres que propongan y de acuerdo a cómo se armen las listas, la línea nos contiene y hay una renovación. O no nos contiene y nos empuja a armar otra lista”, indicaron a Infobae desde Patria Grande.

El dirigente social y su espacio no tienen en claro los ejes de campaña, los nombres que se barajan para encabezar las listas y los criterios con los que se armarán. Quieren saber eso ahora para saber si coincide con su postura. Hay varios reclamos

Cristina Kichner le pidió a Grabois bajar el nivel de conflictividad interna en el peronismo

En el espacio político desdramatizan el cierre de alianzas de mañana. Su partido puede no estar en la alianza Fuerza Patria, pero hay tiempo hasta el 16 de agosto para negociar las candidaturas y la construcción de identidad de las listas. Ese margen de acción posterga la ruptura del peronismo, pero va a generar un alto grado de tensión en el momento que se punteen los nombres de la nómina.

La semana pasada Grabois habló con Cristina Kirchner, quien le pidió bajar el nivel de confrontación interna con Massa, luego de que dijera que el ex candidato presidencial hegemonice el espacio peronista. En una entrevista con C5N a principios de la semana pasada, el dirigente social fue terminante y aseguró que va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires “sí o sí”. Por adentro o por afuera de Fuerza Patria.

En el cristinismo, el massismo y el kicillofismo se abrazaron a la tregua lograda en la negociación bonaerense y bajaron los decibeles de la conflictividad. En el kirchnerismo creen que Grabois solo quiere ganar nivel de exposición y tensar al máximo la negociación final. La calma de las últimas dos semanas se empezó a diluir. Las grietas internas afloran nuevamente.