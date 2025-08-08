Política

Los gremios docentes rechazaron una oferta salarial del gobierno de Kicillof y exigieron un aumento superior

Los funcionarios bonaerenses ofrecieron un incremento del 3,2% en dos tramos, que equivale a una mejora de 10 mil pesos. Todo el espectro sindical reclama una nueva propuesta salarial

Por Ricardo Carpena

Axel Kicillof, en un acto en una escuela técnica bonaerense

En medio de las tensiones políticas por las elecciones provinciales del 7 de septiembre, el gobierno de Axel Kicillof sufrió un revés esta tarde que provino desde el sindicalismo: los gremios docentes bonaerenses rechazaron el aumento del 3,2% que ofreció para agosto y octubre y reclamaron que mejore los porcentajes.

En una reunión de la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, que deliberó de manera virtual, los funcionarios presentaron la propuesta de incremento luego de que hace dos días, en un encuentro presencial realizado en La Plata, anticiparon que la administración provincial atraviesa “dificultades financieras por medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional".

Según la Federación de Unidad Docente Bonaerense (integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA), se les explicó que la deuda nacional con la provincia es ahora de $12 billones, dado que hay continuidad en el recorte de fondos y, en muchos casos, su eliminación”.

Roberto Baradel, líder de SUTEBA

En esa oportunidad, el FUDB planteó “la necesidad de fortalecer el poder adquisitivo del salario docente estableciendo un incremento salarial para el mes de agosto, dado que se está cobrando en esta semana el incremento del mes de julio para que, de este modo, se le dé continuidad a la recuperación salarial”.

En esa reunión no se hizo ninguna oferta salarial y se pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes, en que se concretó la propuesta que equivale a un aumento de $10 mil para el sueldo del preceptor que recién empieza, que se iría a $576.061, y lo mismo para el maestro de grado, que con la mejora se elevaría a $680.928, aumentos fue considerados “paupérrimos” por parte de la Unión Docentes Argentinos (UDA) de Buenos Aires.

Este sindicato, que lidera Edith Contreras y a nivel nacional dirige Sergio Romero, se declaró en estado de alerta y advirtió: “El aumento es insuficiente y exigimos que el Gobierno convoque nuevamente a paritarias y formule una propuesta superadora”.

UDA rechazó el aumento salarial ofrecido por el gobierno de Axel Kicillof

La dirigente consideró que “no hay manera de poner a consideración de los docentes una propuesta tan alejada de la realidad” y pidió a las autoridades provinciales “abocarse a mejorar el salario docente antes de invertir tantas horas a la campaña política”.

En términos similares reaccionó SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires), que conduce Roberto Baradel: planteó que la mejora salarial es “insuficiente” y reclamó una nueva propuesta para recomponer los sueldos del sector, con la certeza de que “hay espacio y voluntad política” de Kicillof, según señalaron fuentes del sindicato.

Ahora, la pelota pasó nuevamente al gobierno de Kicillof, que ofreció un aumento del 3,2% en dos tramos a los estatales de la provincia y que también afrontó un rechazo los mismos términos que los docentes.

Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación bonaerense

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) consideraron “claramente insuficiente” la oferta salarial y exigieron una nueva propuesta, superadora de la anterior.

En el caso de FEGEPPBA, difundió un comunicado en el que señaló que el aumento ofrecido “no contempla la pérdida de poder adquisitivo acumulada ni la compleja situación económica de los trabajadores estatales”, por lo que reclamó que se incluya septiembre en la recomposición salarial y presentó un paquete de pedidos que incluye, entre otros puntos, un aumento excepcional de viáticos acorde al contexto inflacionario, la recategorización automática de una categoría para todo el personal, la inclusión de los jubilados en todos los incrementos salariales y el pase a planta permanente de trabajadores en situación de precariedad laboral.

