Tras la publicación del video de un rehén, Israel acusó a Hamas de usar “la guerra psicológica”

El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, calificó de “impactantes” las imágenes difundidas este sábado por las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamas, en las que se ve al rehén israelí Evyatar David, de 24 años, cavando lo que él mismo describe como su propia tumba en un túnel de Gaza. El joven, visiblemente debilitado y con aspecto de desnutrición severa, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque al festival de música Nova, cerca de la frontera con el enclave palestino.

“Hamas no les da de comer a las personas. Hamas roba toda la ayuda humanitaria, venden a precios increíbles el material que llega. Hacen uso de esta guerra psicológica”, describió el diplomático en diálogo con Radio Mitre. Según el embajador, Israel está haciendo “todo lo posible para tener tranquilidad y que todos los rehenes vuelvan a sus casas”, aunque señaló que el principal obstáculo es el accionar de la organización armada palestina: “El problema de todo es Hamas, y el rol de Israel es que esto no siga así”.

En el video divulgado por las milicias palestinas, David se encuentra en un túnel de un metro de ancho y afirma: “Lo que estoy cavando es mi propia tumba”. Luego, expresa: “El tiempo se agota”, y se desploma junto a una pala tras pedir una tregua que le permita regresar con su familia. El mensaje final de los captores advierte: “Sólo un acuerdo de alto el fuego puede traerles de vuelta con vida”.

El rehén muestra también un calendario donde registra lo que consume diariamente: lentejas y frijoles en pequeñas cantidades, intercalando entre uno y tres días sin alimento. En otro fragmento del video, sostiene una lata de legumbres y dice: “Esta es para dos días, para mantenerme con vida”. Luego se dirige directamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien le reclama: “Siento que he sido abandonado. Como primer ministro de mi Gobierno tienes que cuidar de mí y de los otros prisioneros”. También expresó su desilusión: “Todo lo que he aprendido y con lo que he crecido es una mentira”.

Eyal Sela, el embajador de Israel en Argentina

Consultado sobre la situación alimentaria en la Franja de Gaza, Eyal Sela denunció que Hamas obstaculiza la entrega de asistencia: “Hay un proceso en los últimos días con los camiones que llegaron, pero Hamas no deja llegar [la ayuda] a las personas que la necesitan”. Según el embajador, las condiciones extremas en las que se encuentran los secuestrados —algunos pesan menos de 30 kilos, según indicó— son resultado directo del accionar de la organización armada.

Sela también mencionó que medios alemanes publicaron fotos tomadas por un reportero palestino en las que se observa la situación de los rehenes. Aunque no dio más detalles, señaló que estas imágenes refuerzan las denuncias sobre el estado de salud de las personas cautivas.

Evyatar David, de 24 años, apareció en un video difundido por Hamas cavando lo que él mismo describió como su propia tumba

Las declaraciones del embajador coinciden con la publicación de otro video difundido por la Yihad Islámica Palestina el jueves por la noche. En esa grabación se muestra a Rom Braslavski, un rehén israelí de 21 años, que también presenta signos de desnutrición. Braslavski suplica a las autoridades israelíes que permitan la entrada de alimentos a Gaza.

Exrehenes liberados en intercambios anteriores han relatado condiciones similares: falta de comida, maltrato físico y psicológico, y grabaciones forzadas utilizadas como herramientas de presión política. Aunque estos testimonios indican que los videos podrían estar guionados por las milicias, coinciden en que reflejan de manera real el deterioro físico y mental al que son sometidas las personas cautivas.

Desde el inicio del conflicto, organismos internacionales y agencias humanitarias han denunciado la dificultad para hacer llegar la ayuda a la población civil en Gaza. La Organización de las Naciones Unidas ha alertado sobre niveles extremos de inseguridad alimentaria en la zona, agravados por los bloqueos y las restricciones al paso de camiones con suministros.