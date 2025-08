Maximiliano Pullaro habló sobre el futuro de “Grito Federal”: “El próximo presidente va a salir de este espacio”

El gobernador de Santa Fe señaló que Grito Federal buscará presentar una nueva forma de gestión, enfocada en el crecimiento de la industria (A24)

Luego de que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se aliara con otros mandatarios provinciales bajo el sello de “Grito Federal”, afirmó que había altas posibilidades de que el futuro presidente pudiera ser uno de los integrantes de la liga federal. Aunque la misma fue creada para competir a nivel nacional en las elecciones legislativas, ratificó que el espacio nació como una nueva alternativa a las propuestas del oficialismo.

“El próximo presidente argentino va a salir de este espacio”, aseveró el dirigente al considerar que, si la unión de gobernadores demostraba ser “ordenada, metódica y clara”, podrían demostrar que existiría otra forma de gestionar el Estado. Sobre todo, a la hora de pensar en el desarrollo y crecimiento del campo y la industria, de acuerdo con sus declaraciones en una entrevista con Luis Novaresio al aire de A24.

Tras reconocer que su deseo sería seguir al frente de la gestión de Santa Fe, el jefe provincial evaluó: “Tenemos dirigentes muy despiertos, muy sensibles y trabajadores, Nacho Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Juan Schiaretti“. Asimismo, destacó que cualquiera de ellos ”pueden encarar este proceso político 2025-2027 y ser una alternativa sensata y racional“.

No obstante, negó que se tratara de una alianza cercana al kirchnerismo, tras las acusaciones realizadas por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. “A veces hay chicanas en la política, pero yo le gané al kirchnerismo en mi provincia y nunca estuve cerca del kirchnerismo”, respondió a la ex presidenta del PRO nacional.

Los cinco gobernadores que conformaron una alianza para competir en las elecciones de octubre

Al recordar el apoyo que le dio a la actual funcionaria durante la campaña presidencial de 2023, el mandatario aseguró que no se arrepentía de haber trabajado para impulsar su postulación. Y, respecto a su salida del partido y unión a La Libertad Avanza (LLA), analizó: “Entiendo que ella es así. Ahora se siente identificada con las ideas del Presidente y no juega a medias tintas. Es su característica, no habla mal de ella eso”.

Si bien reconoció que el actual Gobierno tuvo aciertos al mantener el equilibrio fiscal, bajar la inflación y las tasas de interés, Pullaro apuntó contra la falta de medidas destinadas a mejorar la economía y la vida de los argentinos. “Hay que tener una mirada más sensible de los temas que afectan a la gente”, consideró.

“Se hicieron cosas bien en este gobierno, por eso es que las provincias nos unimos en este momento para pensar algunas cosas distintas“, explicó el santafesino. Y repitió: “Hay que reconocer las cosas que están muy bien, pero indudablemente hay muchas cosas que no lo están”.

En este sentido, el dirigente radical criticó que “el gobierno de Milei es un gobierno que está encerrado en el AMBA”, y planteó que Grito Federal sería “una forma distinta de reconocer lo que hizo bien este modelo, pero mirar hacia adelante, que tiene que ver con el interior productivo, con el campo, la industria, el gas, y el petróleo“.

Pullaro consideró que no solo bastaría con mantener el equilibrio fiscal para hacer crecer el país

“Argentina tiene muchas posibilidades, pero hay que gestionarla bien, hay que hacerse cargo de los problemas, y hay que tener valentía de tomar decisiones a veces difíciles”, remarcó el jefe de Estado provincial al enfatizar que, sobre todas las cosas, era necesario tener “la convicción de que juntos vamos a salir adelante”.

De esta manera, indicó que la liga de gobernadores comparte la idea de que “se puede tener equilibrio fiscal con eficiencia, que genere más empleo y más crecimiento económico”. Una fusión que pretenderían lograr a través del desarrollo, en especial, de la estructura vial.

“Dentro de tres años es probable que la energía le dé la misma cantidad de dólares que hoy le da el campo”, proyectó Pullaro al advertir que el país debería estar preparado para hacerle frente al crecimiento de las industrias. Asimismo, señaló que serían necesarias obras públicas pensadas para que abaraten los costos de producción en el futuro cercano.

El gobernador sostuvo: “Hay que gestionar con eficiencia, que es hacerse cargo de todos los problemas. Siento que de muchos problemas, este Gobierno se ha desentendido“.

En línea con esto, denunció: “En mi provincia fallecieron 11 personas en siniestros viales, las rutas nacionales no tuvieron un solo centavo de gastos para ser reparadas, están en muy mal estado y la gente muere en esas rutas”. Para luego, cuestionar: “¿Qué país que se pretende desarrollar no tiene su infraestructura vial en buen estado?“.

Por esta razón, sostuvo que “hay que mirar al interior, que muchos gobiernos no han mirado”, para pensar en una Argentina a la que le “vaya mejor”. Y remarcó: “Ahora tenemos oportunidades, el mundo demanda alimentos, minerales y energía, entonces no desaprovechemos esa oportunidad”.