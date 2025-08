Los planes de María Eugenia Vidal: marginada por el acuerdo del PRO y LLA en CABA y con la banca de diputada que vence en diciembre

La diputada nacional y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal (Jaime Olivos)

El acuerdo electoral del PRO con La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires marginó a María Eugenia Vidal. La exgobernadora bonaerense había generado en el partido que hoy preside Mauricio Macri las mayores expectativas de proyección entre 2015 y 2017, cuando el mapa de la Argentina se pintaba de amarillo. La época dorada del macrismo: gobernaba al mismo tiempo la Casa Rosada, la provincia de Buenos Aires y CABA, y los estrategas que visitaban la quinta de Olivos comenzaban a hablar de reelección y de sucesión. De ese momento, a hoy, pasaron cosas. Muchas cosas.

Vidal fue la jefa de campaña de las elecciones porteñas desdobladas, que se realizaron en mayo, y que llevó a Silvia Lospennato como primera candidata para la legislatura. Por numerosos motivos, el resultado para el PRO fue un abrumador tercer lugar, detrás de La Libertad Avanza y el peronismo, la peor performance del partido en su historia, en su lugar de origen. Y las críticas libertarias en todo ese proceso generaron heridas que no cierran.

Es por ello que les había anticipado, tanto a Mauricio como a Jorge Macri que no iba a participar de la campaña ni a ser candidata (su mandato como diputada nacional vence en diciembre de este año) en un frente conjunto del PRO y LLA. Según le confirmó a su entorno, y supo Infobae, considera que “con las dos marcas es suficiente para ganar”, y que prefiere concentrarse en su trabajo social al frente de una fundación, como docente universitaria y en su rol como presidenta de Pensar.

Vidal dejará su banca como diputada nacional en diciembre de este año: no dejará el PRO

“¿Qué le vamos a decir a la gente si vamos con LLA? Porque en la provincia es para ganarle al kirchnerismo, un argumento que se agota en esta elección. En nuestro caso, ¿qué hay que evitar? No lo sé. El PRO tiene una identidad que preservar, y eso va más allá de un resultado electoral”, analizó Vidal junto a sus asesores en la previa de la confirmación. Y fue más gráfica: “No me voy de la política, no me voy a ningún lado, pero no negocio lo que pienso”.

La diputada, en línea con la posición del PRO, acompañó la mayoría de las medidas impulsadas por el gobierno nacional, sobre todo el inicio de la gestión, pero en los últimos meses comenzó a marcar diferencias sobre el rumbo de Javier Milei, sobre todo en temas como discapacidad y jubilaciones, y también en materia de economía. Ahora deberá marcar una postura con relación a los vetos del Presidente.

Es más, en el último informe presentado por la Fundación Pensar, que lleva el nombre “Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, no ahorró en cuestionamientos a ciertos aspectos de la política económica que lleva adelante Luis “Toto” Caputo: “No es sorpresa que el desempleo haya subido al 7,9% en el primer trimestre de 2025, ni que la tasa de informalidad haya vuelto a aumentar hasta alcanzar el 42%, o que el consumo masivo siga a la baja. El programa económico del gobierno, que apoyamos en el Congreso porque era necesario, tiene costos. El salario real cayó 6% en términos reales y 12,6% si consideramos lo que le queda a una persona después de pagar sus gastos fijos”.

Todo era risas en el PRO cuando se lanzó la campaña en mayo: Mauricio y Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato y el resto de los candidatos locales

"Todos somos un poco más pobres. Y algunos quedaron peor parados. Los jubilados, por ejemplo, cuyo ingreso acumula una caída de 4,7% desde diciembre de 2023, momento en que ya estaban deprimidos. Y aunque se duplicó en términos reales el monto de la Asignación Universal por Hijos, los más pobres también vieron sus ingresos caer. Una conocida máxima reza que el líder no es el que está siempre adelante, sino el que va atrás del último. En este contexto, en que con un enorme esfuerzo de todos los argentinos logramos poner orden en la economía y estabilizar una situación que parecía imposible, es importante encontrar la manera de que nadie se quede en el camino. Y eso no se resuelve ni con magia ni con equilibrios espontáneos: se resuelve con gestión, llevando el presupuesto al Congreso para discutir prioridades de gasto y cómo se financian con seriedad", completó.