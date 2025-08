Uno por uno, qué acuerdos electorales firmará La Libertad Avanza y cuáles siguen en duda

Javier y Karina Milei (REUTERS)

La situación de algunas provincias puede tener una ligera variación, pero en la conducción de La Libertad Avanza ya tienen definido, en mayor o menor medida, cómo pretende hacer sus acuerdos para las elecciones nacionales del 26 de octubre. Dado que cada provincia elige a sus respectivos representantes para el Congreso, el panorama en un distrito puede variar sustancialmente respecto a otro.

“El criterio es uno solo, y consiste en hacer acuerdos cuando estos nos permitan tener más legisladores. A veces siendo acuerdistas y a veces apuntando al purismo”, explica un importante referente del partido nacional de La Libertad Avanza a Infobae. Los presidentes provinciales pueden opinar al respecto sobre lo que consideran como mejor opción en sus distritos, pero la última decisión se toma en el despacho de la titular nacional, Karina Milei.

A modo de simplificación, el modus operandi de los estrategas libertarios tuvo variaciones en diversos distritos:

en algunos hizo acuerdos para aliarse con el oficialismo provincial

en otros acordó pactos para competir por separado (a sabiendas del gobernador) para maximizar la cantidad de legisladores de ambos bandos

eligió competir contra el jefe provincial de turno junto a otros partidos provinciales

y optó por ir solo con su sello

El panorama depende del distrito, pero los libertarios están confiados en que harán una buena elección y de que han consolidado un armado significativo. “El radicalismo está pulverizado en algunos distritos, el PRO también y el peronismo está intervenido en algunos lugares. Está bien que nosotros somos oficialismo, pero tenemos un armado sostenido en todas las provincias”, indicaba un referente del partido.

Karina Milei y sus armadores de La Libertad Avanza

Por disposición de la Cámara Nacional Electoral (CNE), el 7 de agosto es la fecha límite para que se definan las alianzas (conjuntos de partidos políticos) que competirán por cada uno de los cargos nacionales que se ponen en juego alrededor del país: 127 bancas para la Cámara de Diputados y 24 para el Senado.

Las alianzas con gobernadores

Hasta ahora, en la Casa Rosada admiten que hay tres acuerdos provinciales para presentarse junto a la fuerza del gobernador de turno.

Esto sucederá en Mendoza con la Unión Cívica Radical de Alfredo Cornejo. Este pacto implicó dejar afuera al PRO, que prefirió competir por afuera junto a otros espacios aliados. Este pacto restringido a dos espacios no se repetirá en Entre Ríos, en donde el armador nacional Eduardo “Lule” Menem convalidó el pedido de Rogelio Frigerio para que pueda incorporarse no solo el PRO, sino la coalición electoral por la cual llegó a la gobernación: eso sí, está en cada partido definir si quiere sumarse a sabiendas de que no recibirán un lugar en las listas.

En los dos casos se acordó que La Libertad Avanza encabece las listas, aunque en Entre Ríos se dejó la opción de que los hombres de Frigerio puedan liderar una, ya que ellos sí elegirán diputados y senadores. El presidente de LLA en ese distrito es Roque Fleitas, aunque también adquirió notoriedad la figura de Joaquín Benegas Lynch, hermano de Bertie, el diputado nacional. En Mendoza se da la particularidad de que el político mendocino de mayor vinculación con el oficialismo, el ministro de Defensa, Luis Petri, forma parte de la UCR, siendo un rara avis que -en teoría- podría integrar cualquiera de las dos partes. Desde el cornejismo no lo aceptan como propio.

El armado bonaerense en PBA

Ya es más conocido el caso del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, con quien La Libertad Avanza hizo un acuerdo electoral en mayo de este año para competir contra un peronismo provincial que sigue siendo bastante competitivo. La prioridad era aunar fuerzas para no perder el primer puesto y quedarse con dos senadores. En La Libertad Avanza piden encabezar, pero aún no se sabe quién puede ser ese referente. El presidente libertario en ese distrito, Alfredo “Capi” Rodríguez, está en un momento sensible en materia judicial.

Los dos distritos en duda

La última duda para estas elecciones va referida al armado de la provincia de San Juan. El gobernador Marcelo Orrego ha sido uno de los más hábiles en su vínculo con el Gobierno, habiéndole brindado su apoyo en votaciones clave en el Congreso, incluso cuando LLA ya tenía una relación desgastada con muchas provincias.

En el armado nacional habían especulado con la posibilidad de hacer una alianza allí, pero en la conducción provincial, a cargo de José Peluc, afirmaban que todavía no había noticias de que se hubiera avanzado en algo de ese estilo. Los últimos sondeos marcaban que La Libertad Avanza podría estar orillando un segundo puesto. Si van separados podrían quedarse con todos los puestos a diputados que están en disputa. Por ahora, el partido violeta iría solo y ni siquiera tomando a otros partidos provinciales como ADN.

La duda recae sobre qué pasará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el pacto con el PRO. Altísimas fuentes partidarias de La Libertad Avanza afirmaban que habrá consenso. “El acuerdo terminará pasando”, afirmó un libertario.

Si va separado, el PRO cree que saldrá tercero, por lo que de todas maneras no tendrá senadores propios. En las negociaciones plasman esto, pero piden que al menos se les consideren dos lugares entrables para la Cámara de Diputados. Los libertarios aceptan les ofrecieron el quinto y el sexto lugar, lo que hace muy probable que los amarillos acepten.

El gobernador que bajó su lista y los acuerdos de competencia controlada

Tal y como lo había adelantado meses atrás Infobae, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, terminó bajando su lista como una devolución de gentilezas con la Casa Rosada, que hizo lo mismo en las elecciones provinciales de mayo para que el puntano pueda tener unas elecciones arrolladoras. Y así fue, ya que ganó con el 47% de los votos. “La elección nacional de octubre está fuertemente nacionalizada, algo que no tiene relación con un frente de carácter provincial”, dijo días atrás.

Claudio Poggi

En Neuquén y en Río Negro está prácticamente establecido que La Libertad Avanza competirá por afuera sin mayores alianzas para poder obtener al menos un senador y compartir una cierta connivencia a los que sean elector por la fuerza del gobernador. Ambas provincias tienen partidos provinciales consolidados (Comunidad, en el caso de Rolando Figueroa; y Juntos Somos Río Negro, de Alberto Weretilneck) y un peronismo que parece no tener la misma competitividad que sus dos máximos rivales.

Las alianzas circunstanciales con partidos opositores

El caso más conocido de pactos para competir con el gobernador de turno es la provincia de Buenos Aires, una alianza que consta solamente de La Libertad Avanza y el PRO. Esto se va a mantener para octubre y se prevé que los amarillos tengan un 25% de los puestos entrables para la Cámara de Diputados.

Aunque todavía no se tienen definiciones concretas, quienes conocen de los entretelones del armado libertario en Córdoba dan a entender que podría haber un acuerdo con la Unión Cívica Radical y/o el PRO, a quienes les piden no negarse a las reformas laboral y tributaria que se prevén tratar en el Congreso después del recambio legislativo.

Para las elecciones a gobernador de Corrientes que se celebrarán el 31 de agosto, La Libertad Avanza se presentó bajo una alianza formada por cinco partidos. Eli-Encuentro Liberal, Fe, Federal, La Libertad Avanza y Unidos por Corrientes. Esta podría repetirse para octubre, aunque no confirman que así sea.

En Santiago del Estero no se descartaba un acuerdo electoral con el PRO y la UCR a los fines de poder disputar el segundo puesto y obtener un senador. Una tarea para nada fácil, ya que el peronismo suele desdoblarse y tener una segunda fuerza símil-oficialista que performa bien. En Tucumán no se descarta aliarse con el PRO y en Tierra del Fuego tampoco, donde también se conversa con la UCR y ya se incluyó en su alianza a Republicanos Unidos y al Partido Libertario.

La competencia en solitario

La Libertad Avanza irá con su propio partido encabezando boleta en Jujuy, La Pampa, La Rioja, Salta, Santa Cruz y Santa Fe. En la gran mayoría se apuesta al escenario de tercios y a que la polarización del discurso electoral nacional (signado por la disyuntiva “cambio o continuidad”) permita licuar a las terceras fuerzas. Los responsables de los armados de Catamarca, Chubut, Formosa y Misiones no respondieron la consulta de este medio, pero no se iba a hacer una alianza con el gobernador de turno, ni tampoco era determinante el acuerdo con un partido opositor.