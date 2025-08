“La gente no llega a fin de mes”, aseguró Margarita Barrientos ante el aumento de la demanda en los comedores

Margarita Barrientos habló sobre el hambre en el país

La dirigente social Margarita Barrientos, fundadora de Los Piletones, se refirió a la demanda en los comedores y aseguró que “la gente no llega a fin de mes”. Sus declaraciones surgen luego de que el presidente Javier Milei afirmara que, de ser cierto esto, la calle “debería estar llena de cadáveres”.

“La gente concurre a los comedores, hace cola en los hospitales, las farmacias, para conseguir medicamentos. La gente no llega a fin de mes, lo digo yo porque lo vivimos diariamente“, sostuvo Barrientos, al ser consultada respecto a las afirmaciones del Ejecutivo.

En ese sentido, explicó que la fundación alimenta alrededor de 9 mil personas todos los días, entre el comedor de Santiago del Estero y el de Los Piletones, ubicado en Ciudad de Buenos Aires (CABA). “Algunas veces son más o menos, pero se mantiene un número muy estable”, detalló, en declaraciones a Radio FM 107.03.

La fundación alimenta a 9 mil personas por día (Gustavo Gavotti)

“Si no aumentan los sueldos, ¿cómo va a llegar a fin de mes? Un abuelo no llega ni siquiera a una semana. Hay que conocer la realidad para analizar que la gente no llega, menos con los sueldos que tienen", agregó.

Según la dirigente, en estos momentos existen “muchos problemas” en los comedores, inclusive en los de su organización, por la falta de alimentos: “No llega todavía el subsidio, dicen que a partir del 18 de este mes vamos a tener noticias”.

Los dichos de Barrientos se dieron después del fuerte mensaje de Milei en la cena de la Fundación Faro, en donde criticó a la oposición por cuestionar el veto a las jubilaciones y a la ley de discapacidad y apuntó puntualmente contra el kirchnerismo, recordando que hizo lo mismo en 2010.

“Los que hoy tanto reclaman por las jubilaciones son los mismos que en su momento vetaron y decían que era una ley de quiebra del Estado. Y dejaron jubilaciones de 80 dólares, hoy arriba de 320 dólares, o sea, se multiplicaron por cuatro. O había salarios de 300 dólares, cuando hoy son de 1100 dólares. Y ahora vienen a decir que no se llega a fin de mes. Si la frase fuera cierta uno tendría que caminar por la calle y debería estar llena de cadáveres. Es un insulto para quienes hacen un gran esfuerzo para seguir adelante por la vía honesta, algo que los kukas y el periodismo no saben”, dijo el Presidente durante su discurso.

"Ahora vienen a decir que no se llega a fin de mes. Si la frase fuera cierta uno tendría que caminar por la calle y debería estar llena de cadáveres", aseguró el Ejecutivo.

Entonces, el mandatario aprovechó para hacer un repaso de su gestión económica y destacó el rumbo del Gobierno y del ministro Luis Caputo, presente y aplaudido en el evento: “Estábamos peor que en la previa del ”Rodrigazo", peor que la hiperinflación de Alfonsín, con peores indicadores sociales que en 2001. Cuando se hizo una interpretación forzada de mi discurso en Davos, había un discurso que decía alivio económico, este año la inflación será menor al 100%. Qué paradoja. Los que destruyeron y se consumieron el capital empobreciendo a la gente fueron ellos".

Y agregó: “Es más fácil destruir que construir. El esfuerzo tiene que ser sostenido en el tiempo. No debemos conformarnos con logros que son pasos intermedios en nuestro largo camino. Resulta imposible reconstruir en un año y medio lo que se viene destruyendo desde hace un siglo, y es demencial que otros nos exijan esa velocidad. Por eso a veces uno tiene esta reacción a quienes se dedican a destruir o ignoran las restricciones, los problemas que se juegan cuando uno está en el poder real”.

“Estamos haciendo lo humanamente posible para que el sueño de la Argentina grande sea posible. Es un trabajo enorme y a veces no hay un orden de magnitudes de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia”, completó.