El Gobierno homologó la paritaria de la UOM, aunque una parte clave del acuerdo quedó sin convalidación oficial

Abel Furlán, Julio Cordero y Luis Caputo

Finalmente, la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, homologó la última paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), aunque no convalidó las sumas fijas pactadas que incluyen un porcentaje de cuota solidaria que va al sindicato para financiar su obra social.

La resolución, firmada este lunes por Cordero, destrabó un conflicto con el gremio que lidera Abel Furlán ante la decisión del Ministerio de Economía de no avalar el acuerdo salarial alcanzado a principios de junio porque superaba la pauta oficial y no fue rubricado por la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), que agrupa a las pymes del sector.

La homologación se desbloqueó con una fórmula similar a la que permitió convalidar la paritaria del Sindicato de Camioneros: Furlán se comprometió a permitir que las pymes metalúrgicas con problemas económicos puedan pagar en cuotas las sumas fijas incluidas en el acuerdo.

Abel Furlán habla durante la marcha de la UOM ante Trabajo

El 4 de junio pasado, el gremio metalúrgico firmó un aumento del 7,6% para el período abril-agosto, en cinco tramos (3,3%, 1,2%, 1,1%, 1% y 1%), además de 5 sumas fijas no remunerativas de $30 mil para abril y $25 mil para cada uno de los meses restantes.

De las últimas negociaciones para tratar de que se homologue el aumento de la UOM, el jueves pasado, participaron la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa; Furlán y el titular de CAMIMA, José Luis Ammaturo.

Economía objetaba no sólo que el aumento del 3,3% de abril era superior a la pauta del 1% mensual sino también que las sumas fijas contemplaban un porcentaje de cuota solidaria para financiar la obra social de la UOM, que está con serios problemas financieros: según lo firmado, en esos pagos de $30 mil y de $25 mil hay un aporte del empleado del 3% y una contribución de las empresas del 6%, en ambos casos sobre el valor no remunerativo.

Julio Cordero y Claudia Testa, subsecretaria de Trabajo

“Esa parte del convenio no se homologó porque los aportes y contribuciones no pueden aplicarse a las sumas no remunerativas”, dijo una fuente oficial a Infobae.

Cuando la paritaria fue firmada por cinco cámaras del sector, CAMIMA se negó a hacerlo porque, según advirtió, “hace peligrar en forma real y cierta la economía de las pymes ante la recesión del sector, poniendo además en situación de peligro las fuentes de trabajo”.

Las otras cámaras que rubricaron la paritaria son la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines (CAIAMA), la Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar de la República Argentina (FEDEHOGAR) y la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC).

El presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA), José Luis Ammaturo

La UOM marchó el 22 de julio ante la Secretaría de Trabajo para exigir la homologación del convenio salarial, pero no pudo reunirse con Cordero porque el funcionario no estaba allí y fue atendido por la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, a quien le hizo sus airados reclamos.

Ante sus manifestantes, Furlán acusó a Cordero de aplicar una estrategia diseñada por Techint para no avalar la paritaria y dijo que pediría una audiencia con el secretario de Trabajo para la semana siguiente, tras lo cual advirtió que si no se solucionaba su pedido iniciarían paros.

Cordero no quería recibirlo, como anticipó Infobae, pero recibió un llamado de un alto jefe de la CGT para pedirle que atendiera a Furlán. Así se gestó el encuentro decisivo del jueves pasado en la Secretaría de Trabajo, sin Cordero y encabezado por Testa, con el líder de la UOM y el titular de CAMIMA, donde finalmente se llegó a un acuerdo, aunque no se extendió a todo el convenio porque las sumas fijas quedaron afuera de la homologación.