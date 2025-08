El PRO se encamina a un acuerdo con el Gobierno en Tucumán: habrá boleta violeta y simbología libertaria

Javier Milei y Mauricio Macri

En una maniobra que replica el modelo bonaerense impulsado por Mauricio Macri (e instrumentado por Cristian Ritondo), el PRO y La Libertad Avanza (LLA) anunciarán en los próximos días un acuerdo electoral en Tucumán para confluir en la misma boleta en las elecciones legislativas de octubre. La alianza, según confirmaron a Infobae ambas partes, adoptará la estética libertaria: color violeta, sin logos ni colores del PRO, y candidatos encabezados por el sello del presidente Javier Milei.

Desde el PRO, el que está a cargo de las negociaciones es el apoderado designado por el propio Macri, Alejandro Finnochiaro, exministro de Educación nacional durante la gestión Cambiemos, quien hace 15 días organizó un encuentro virtual para ratificar la decisión a los dirigentes locales como, entre otros, el concejal Benjamín Terraf y Alberto “Tito” Colombres Garmendia, vinculado al sector del campo.

El diputado y exministro nacional, Alejandro Finocchiaro

Tucumán representa un foco de debate estratégico. El PRO carece de fuerza territorial propia, y en 2023, llevó de candidato a gobernador al radical Roberto Sánchez, que logró el 35,09 % de los votos, quedando en segundo lugar detrás de Osvaldo Jaldo (Frente de Todos) que obtuvo el 58 %.

“En Tucumán no tenemos estructura. En las elecciones se eligen cuatro diputados. Si no vas en alianza con Milei, no entrás”, explicó un dirigente nacional a Infobae. Y amplió: “El radical Sánchez quiere repetir el esquema con los mismos de siempre, pero él reelige y quiere hacer su juego. Pero los nuestros no quieren volver a compartir boleta con Silvia Elías de Pérez ni con los que los maltrataron durante años. Prefieren negociar con La Libertad Avanza, aunque no se lleven la cabeza de lista”.

Además de Finocchiaro, en las conversaciones participa el ex senador Pablo Walter, un operador político de extensa trayectoria en el macrismo, hoy más cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En representación del gobierno nacional, el interlocutor es Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete, y titular de LLA a nivel provincial.

Desde La Libertad Avanza de Tucumán confirmaron a Infobae que “hubo muchos avances” para concretar la alianza y que solo falta la “oficialización”. “Finocchiaro y Pablo Walter tuvieron charlas con Lisandro Catalán y fueron positivas. El PRO no pesa mucho en Tucumán, es todo más por cordialidad y cohesión con lo que sucede en PBA”, agregaron.

Martín Menem, Karina Milei y Lisandro Catalán en una actividad partidaria de La Libertad Avanza el 15 de abril en Tucumán

Con relación a la orientación del nuevo frente, fueron terminantes: “El vehículo es LLA. Es innegociable. Por el peso del PRO, que acá que es casi nulo, tal vez le brinden el cuarto lugar, que sería una mujer. No hay nombres todavía".

Así, la boleta que se utilizará en octubre será de color violeta, con número, logos y diseño gráfico exclusivo de LLA. Casi una réplica del frente bonaerense que se anunció hace poco más de 10 días, y una línea de acción que la primera plana del PRO busca instrumentar en otros distritos, como en Entre Ríos, Córdoba (donde ayer se resolvió una nueva intervención) o CABA, a pesar de las diferencias entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con la poderosa secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En este sentido, uno de los dirigentes del PRO participó de las conversaciones e territorio bonaerense fue gráfico: “Creo que tiene que haber una unificación de la centroderecha en Argentina”.

Qué se elige en Tucumán

En las elecciones legislativas del 27 de octubre, Tucumán renovará 4 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Actualmente, tres de esos escaños pertenecen al peronismo (Elia Fernández, Agustín Fernández, Paula Omodeo) y uno a Juntos por el Cambio, la banca del mencionado Sánchez. No se renuevan bancas en el Senado este año.

El objetivo del armado PRO–LLA es disputar ese cuarto diputado y, en el mejor de los casos, desbancar al radicalismo o al oficialismo local, que llega a la elección con una fuerte estructura territorial bajo el liderazgo del gobernador Osvaldo Jaldo, de relación cordial con el presidente Milei, y la influencia del ahora senador Juan Manzur

Para el mileísmo, Tucumán representa una oportunidad de expansión en el norte del país, donde aún tiene escasa presencia institucional. Para el PRO, en cambio, es una apuesta defensiva: preservar algún nivel de representación en una provincia donde su estructura es débil y su liderazgo interno, fragmentado.