El caso Bondarenko escala en la campaña PBA y Kicillof busca mostrar gestión en seguridad

El caso de los más de 20 efectivos apartados de la policía bonaerense por presunta conspiración contra la institución policial y con vinculación al primer candidato a diputado provincial de La Libertada Avanza en la Tercera sección electoral, Maximiliano Bondarenko, abrió un escenario de disputa entre el gobierno nacional y la administración bonaerense que en las últimas escaló. En este contexto, en el marco de la campaña electoral hacia las elecciones del 7 de septiembre, la gestión de Axel Kicillof apuesta a mostrar la inversión en equipamiento; mientras que desde LLA buscarán seguir poniendo en agenda la situación tomada contra los 24 integrantes de la fuerza.

Este jueves hubo un nuevo capítulo al respecto. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, volvió a cruzar al gobernador bonaerense. Cuando el caso salió a la luz, la funcionaria del gobierno nacional actuó con rapidez y se mostró junto al candidato libertario en la Tercera sección electoral.

La figura de Bondarenko tomó notoriedad tras el cierre de listas. El candidato, ex policía con asiento en Florencio Varela, ya había tenido un recorrido político al ser concejal en el distrito; momento en el que pidió licencia como efectivo. Este año, tras 27 años de servicio, pidió el retiro voluntario. Su irrupción en la cabeza de la nómina se le atribuye a una decisión de Karina Milei y ejecutada por el armador libertario, Sebastián Pareja, responsable de las listas seccionales.

Bullrich con el ex policía y actual candidato de LLA por la Tercera sección electoral, Maximiliano Bondarenko

La inseguridad en el conurbano volverá la discusión de campaña. Lo reconocen en el gobierno provincial. También fue uno de los argumentos que esgrimían desde el kirchnerismo para rechazar el desdoblamiento electoral dispuesto por Kicillof. La hipótesis era que el foco no estaría sobre la gestión de Milei, sino que se plebiscitaría el gobierno de Kicillof. En La Plata, le bajan el tono a esa línea.

Sin embargo, reconocen que la seguridad es uno de los tópicos a desandar en la discusión electoral, como así también la inversión en salud y en educación.

“El inútil de Kicillof inventó una conspiración para perseguir a 24 policías. Los suspendió, afectando su trabajo, sus vidas y las de sus familias por puro chiquitaje político. La Justicia la tiró abajo. Reincorpórelos y déjese de joder. La provincia de Buenos Aires necesita seguridad, policías y mucho laburo. ¡Basta de estar del lado de los delincuentes!“, plasmó en sus redes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sin embargo, la causa sigue abierta, además del expediente vigente de Asuntos Internos.

En palabras del ministro de Seguridad provincial, Javier Alosno, en el gobierno provincial plantean que “la causa contra los policías cesanteados sigue firme, con más pruebas e indicios cada día”. Además, el funcionario de Kicillof también le pidió a Bullrich: “Por favor, no insultemos, no exageremos y no mienta”.

La defensa de la figura de Bondarenko no se limita solo a la figura de la ministra de Seguridad. Legisladores de La Libertad Avanza también cruzaron al gobernador. En los detalles que dio Alonso, uno de ellos fue que los policías apartados de la fuerza elaboraban informes a legisladores y concejales de La Libertad Avanza y que lo hacían desde dependencias policiales.

Este viernes Kicillof realizará una recorrida de camapaña por la Cuarta sección electoral. Estará en General Pinto y Chacabuco. Allí hará entrega de patrulleros. Lo mismo hizo el miércoles pasado desde Pilar, en la Primera sección electoral; una de las regiones que Fuerza Patria mira con más atención.

Allí, junto al intendente peronista, Federico Achával y Alonso, inauguró la nueva base operativa de la Fuerza Barrial de Aproximación. “El 7 de septiembre lo que tenemos que decidir es a dónde queremos que se destinen los recursos: si a la timba financiera o a nuevos patrulleros, escuelas y hospitales”, dijo Kicillof.

En el gobierno provincial siguen poniendo sobre la mesa la eliminación del Fondo de Seguridad que aplicó Milei en su primer tramo de la presidencia. A cálculos actuales, Kicillof sostiene que la deuda alcanza 750 mil millones de pesos. “Esos fondos son para seguir haciendo las inversiones que se necesitan, que venían atrasadas con un gobierno que hoy es aliado de él —Milei— que fue el de Mauricio Macri; porque el PRO hoy es aliado en la Provincia, Ritondo es aliado y fue el último ministro de seguridad que tuvimos acá. Bueno, ¿cómo vamos a hacer sin recursos? ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, acá está. A los hechos me remito. Hemos hecho una readecuación de partida para poner 170.000 millones de pesos para que los intendentes puedan fortalecer la seguridad en sus municipios", planteó Kicillof tras la inauguración en la base UTOI en Pilar.

Hacía referencia al Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, anunciado en la apertura de sesiones de este año. Se trata de un plan que implica una inversión de $170.000 millones “para fortalecer la seguridad en los 135 distritos”. Además, contempla la triplicación de los fondos destinados a las policías comunales en aquellos distritos que no superan los 70.000 habitantes e incluye la adquisición de vehículos policiales, inversiones en infraestructura, dotación de equipamiento y cobertura de diversos gastos para los municipios que cuentan con poblaciones superiores a ese umbral.