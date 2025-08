Con inauguraciones y una fuerte crítica a Milei, Kicillof llevó la campaña al interior bonaerense

El gobernador entregó patrulleros

“Este 7 de septiembre tenemos la oportunidad de ponerle un freno a Milei y volver a priorizar la agenda de la producción y el trabajo”, afirmó Axel Kicillof durante la inauguración de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en Junín, en un acto que evidenció la tensión entre la administración provincial y el Gobierno nacional. La frase, pronunciada en el cierre de la jornada, sintetizó el tono de la campaña electoral de Fuerza Patria hacia las elecciones del 7 de septiembre y 26 de octubre próximo en la provincia de Buenos Aires.

Kicillof llegó a Junín para inaugurar un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el barrio San Cayetano, una obra que demandó una inversión de $1.607 millones y que, según el propio gobernador, beneficiará a más de 80.000 vecinos y vecinas. El nuevo establecimiento cuenta con cuatro consultorios de atención general, uno odontológico, uno ginecológico, vacunatorio, dispensario de medicamentos, office de enfermería, depósito y un salón de usos múltiples. La inauguración se realizó con la presencia de los ministros de Salud, Nicolás Kreplak, y de Seguridad, Javier Alonso, junto al intendente local, Pablo Petrecca.

Junín es la ciudad cabecera de la Cuarta sección electoral, que este año elegirá siete lugares para el Senado bonaerense y en el que el peronismo arriesgará tres bancas. El resultado electoral de Junín será clave para la distribución de banca. En la contienda Fuerza Patria-La Libertad Avanza, asoma un factor externo en la Cuarta. El intendente de Junín decidió correrse del acuerdo del PRO con los libertarios y se sumó a la opción Somos: será el primer candidato a senadores por la Cuarta.

Kicillof con el intendente de Junín, Pablo Petrecca, recorren el nuevo CAPS

“El ajuste y la ausencia del Gobierno nacional hicieron que la demanda de atención médica en el hospital provincial de Junín creciera un 65%: es donde más aumentó en toda la provincia y es responsabilidad de Javier Milei”, sostuvo el gobernador. Además, remarcó que “el Presidente dice que todo lo debe resolver el mercado, pero cuando a nuestros mayores les sacan los remedios o las familias ya no pueden pagar la prepaga, van al hospital público a buscar soluciones”.

Como había contado Infobae, Junín es una de las cinco ciudades donde se pone el ojo en el tramo electoral por fuera de la Primera y Tercera sección electoral. Consciente de la condición del peso electoral, Kicillof planteó en una ronda de prensa con medios locales, que contó con una particular situación. Cuando el gobernador emepezó a cuestionar las gestiones de Mauricio Macri en Nación y María Eugenia Vidal en Provincia, el intendente -que proviene del PRO- se retiró de la misma.

“Lo quiero decir porque sé que acá hay votantes de Milei; ¿Quién va a hacer los hospitales, quién va a hacer las escuelas? Acá está la UNOBA, Milei paró todas las obras de las universidades y nosotros las vamos a continuar porque creemos que todos los pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires, de la Cuarta sección y de Junín tienen derecho de ir a la universidad".

“Piensen bien estas elecciones porque yo entiendo que algunos dicen ‘bueno yo soy antiperonista, a mí no me gusta tal cosa’, pero qué pasa si se impone el modelo de Milei. No tengan dudas que si Milei gana estas elecciones el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, va a avanzar como una topadora", advirtió.

También estuvo el ministro de Salud, Nicolás Kreplak

El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Salud, y su par de Seguridad, Javier Alonso, ya que también se entregaron patrulleros y motos para la policía bonaerense. “Esto genera un contrapunto evidente, ya que mientras vemos un Gobierno nacional que parece ir en contra del derecho a la salud, tenemos un Gobernador que redobla los esfuerzos para garantizarlo, sin importar el color político de las autoridades de cada distrito”, expresó Kreplak.

La entrega de nuevos patrulleros destinados a reforzar la seguridad en el distrito estuvo a cargo del mandatario y Alonso. Según informó el gobierno provincial, desde el inicio de la gestión de Kicillof, Junín recibió 23 nuevos móviles policiales. “Estos patrulleros son la demostración de lo que buscamos en materia de seguridad: no venimos a dar discusiones teóricas, venimos a traer los recursos y a invertir en lo que necesitan los bonaerenses para vivir más tranquilos”, dijo Kicillof que además de Junín también llevó la campaña al distrito de Chacabuco.

“Es muy importante para nosotros estar hoy inaugurando un centro de salud de primer nivel, cercano a la comunidad, y recibiendo también nuevos vehículos para reforzar el patrullaje y la prevención del delito en la ciudad: la salud y la seguridad son las mayores demandas de los vecinos y vecinas de Junín”, sostuvo Petrecca que competirá contra la opción de Fuerza Patria que lleva a Diego Videla -presidente del concejo deliberante de Pehuajó— como primer candidato a senador provincial y La Libertad Avanza, cuyo candidato es Gonzalo Cabezas, un referente libertario de la sección que responde al armador, Sebastián Pareja.

En el tramo final del acto, Kicillof volvió a cuestionar la política de obras públicas del Gobierno nacional. “Aquí en Junín, como en toda la provincia, hay muchas obras paralizadas por un Gobierno nacional que no hace ni deja hacer: si Milei no piensa invertir en el bienestar de nuestro pueblo, exigimos que nos transfieran las obras para poder finalizarlas”.

De las distintas actividades también participaron el resto de los candidatos a senadores por Fuerza Patria en la Cuarta sección: Valeria Arata, Germán Lago, Julieta Garello; además de los intendentes de Carlos Casares, Daniel Stadnik; de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris y la Jefa de Asesores de ministros, Cristina Álvarez Rodríguez.