En el peronismo hay resistencia a usar el sello “Fuerza Patria” y crece una duda inquietante sobre Grabois y Cristina

El día que Cristina Kirchner se abrazó con Juan Grabois

El miércoles anterior al cierre de listas, Cristina Kirchner recibió a Juan Grabois en San José 1111, el departamento donde cumple su arresto domiciliario. Fue un encuentro secreto, autorizado por los jueces que la condenaron, y descubierto por azar. Infobae lo publicó después de confirmarlo con fuentes inobjetables. Nada se supo del contenido de esa charla, pero la dirigencia peronista -acostumbrada a las internas, pero más a las conspiraciones- empezó a releer esa reunión en clave electoral.

Más aún, después que el fin de semana, el propio Grabois confirmara en contacto con este medio que no descartaba competir con listas propias. En esas declaraciones exclusivas, respaldó que Ofelia Fernández estuviera dispuesta a competir por fuera de Fuerza Patria, un sello que los caciques del peronismo del interior todavía no hicieron propio.

El eje Grabois-Cristina y la conveniencia o no de usar la nomenclatura elegida para las elecciones de medio término de la provincia de Buenos Aires son los nuevos temas que sacuden la interna peronista. Se trata de novedades de primera magnitud, habida cuenta que en una semana, el 7 de agosto, vence el plazo para inscribir ante la Cámara Nacional Electoral las alianzas que competirán el 26 de octubre. Que 10 días después, el 17, es el deadline para presentar las listas. Y que en la Capital Federal, a priori, está garantizada la provisión eléctrica para evitar apagones inoportunos.

Grabois ingresando a la sede del PJ, cuando se empezaba a gestar la "lista de unidad" (foto Maximiliano Luna)

Antes de ambas fechas, el peronismo debería tener definido si va a competir con el nombre bonaerense. Fue el único consenso indoloro al que llegaron los intendentes que apoyan a Axel Kicillof; la herramienta político-electoral de Cristina Kirchner, La Cámpora; el Frente Renovador de Sergio Massa; y una docena y media de partidos y agrupaciones, de Grabois a Guillermo Moreno, de Martín Sabbatella al Partido Solidario de Carlos Heller.

El nombre Fuerza Patria fue la excepción a la regla de desacuerdos y desencuentros que se vivieron en el cierre de listas para diputados y senadores bonaerenses y concejales y consejeros escolares. Para apretar en una sola grilla de candidatos tantos nombres y apetencias se necesitaron dos cortes de luz y conatos de boxeo confirmados a Infobae por al menos dos de sus protagonistas.

¿Aceptarán el catamarqueño Raúl Jalil, el santiagueño Gerardo Zamora, el formoseño Gildo Insfrán, el pampeano Sergio Ziliotto o el riojano Ricardo Quintela, entre otros, someterse a la impronta tumultuosa bonaerense?

En los campamentos del axelismo, de La Cámpora y el massismo admitieron que todavía no hay acuerdos y que, de hecho, hay al menos tres gobernadores que tienen dudas. “Queda tiempo. No empiecen a agitar quilombos”, pidió con rústica diplomacia uno de los negociadores. “No habría que asombrarse si en alguna provincia no está el nombre Fuerza Patria”, deslizó otro.

Sería una anomalía venial, ante tantos pecados capitales.

La foto del PJ, reunido después del shock de la condena a Cristina Kirchner

El enigma que mortifica al PJ

Volviendo al caso Grabois, en el kirchnerismo guardan silencio y evitan las especulaciones. Pero en las filas del axelismo y en el massimo se tejen hipótesis y se multiplican las habladurías. ¿Es Grabois un ariete de Cristina Kirchner? ¿El líder del frente Patria Grande tiene un guiño de CFK para amenazar con una ruptura y debilitar la inestable unidad?

“Si el peronismo va partido a la elección nacional en la provincia de Buenos Aires y en la Capital, se le sirve en bandeja la victoria a Javier Milei. Sería suicida, salvo que Cristina crea que es imposible ganarle a La Libertad Avanza y que, divididos, se pueden conseguir más bancas que unidos”, teorizó otra fuente que estuvo trabajando en el cierre bonaerense y no participó de los amagos de boxeo.

Esa una idea que se ve confirmada por una encuesta que elaboró Rubikón Intel Argentina 48 horas antes del cierre de listas, y que le dio una ventaja de casi 10 puntos a LLA frente a Fuerza Patria en toda la provincia, más de 7% en la Primera Sección y empatados en la Tercera.

La especulación de una derrota previsible responde a lo que se escucha en fuentes que tienen acceso a San José 1111. “Habrá que hacer lo mejor para tener la mayor cantidad de diputados y senadores”, dijeron a este medio en el ultrakirchnerismo.

Un dato importante: en 20 años, el peronismo perdió todas y cada una de las elecciones de medio término.

Grabois, que esquiva los off the record y se le escucha en privado lo mismo que dice en público, declinó hacer declaraciones para esta nota. La consulta se realizó luego de las afirmaciones realizadas en una entrevista con C5N.

“No puedo aceptar dócilmente que el espacio peronista lo hegemonice Sergio Massa, alguien que le hizo daño a Bergoglio. Lo queremos disputar desde adentro, pero no podemos permitir que una persona que pertenece a la derecha del peronismo sea hoy el que hegemoniza la cosa, el que publica los spots”, afirmó.

Tras mencionar que en las encuestas él mide mejor que el último candidato a presidente que presentó el peronismo, Grabois afirmó: “¿Pensás que la rosca política me va a permitir encabezar una lista? Massa mide 8 puntos menos que yo”.

Y por eso, anticipó: "Voy a ser candidato en la provincia, sí o sí. ¿Sabés de quién depende si va a ser con lista propia o con la lista esta (de Fuerza Patria)? Depende de los genios de la política que manejan las cosas".

Flyer. Massa, CFK y Axel, en campaña por Fuerza Patria

La réplica provino del director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini, y uno de los alfiles de Massa en la discusión electoral. “¿Pensás ir por afuera para dividir el voto y que gane Milei? Quizás ese sea tu objetivo”, le recriminó desde su cuenta de X.

Más allá de ese cruce, en cercanías del gobernador Kicillof también miran con perplejidad la embestida de Grabois y su amenaza de ruptura. Y no descartan que responda a un intento de Cristina para volver a imponer condiciones en el cierre de lista. “Estuvo reunido con ella a solas. Lo mismo pasó cuando lo apoyó para que compita en las PASO del 2023. No me sorprendería nada″, conjeturó otra de las fuentes consultadas para esta nota. El juego está abierto.