Santiago Caputo volvió a participar de las reuniones políticas y en el Gobierno hablan del fin de la interna

La Casa Rosada era el escenario donde esta tarde se reunían los integrantes de la denominada Mesa Política, el ámbito donde se reúnen el círculo rojo del Gobierno a deliberar sobre asuntos clave de la gestión. La novedad es que en esta ocasión es que volvió a aparecer el asesor presidencial Santiago Caputo, ya que en los últimos dos encuentros no había estado producto de su distanciamiento con diferentes referentes del denominado karinismo.

Aunque su composición varía según la ocasión, el elenco estable de las reuniones de Mesa Política está compuesto por la secretaria general de la Presencia, Karina Milei; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán; y Santiago Caputo. Ellos son quienes delinean los lineamientos políticos de la administración de Javier Milei, que está más abocado a la política económica.

Fuentes inobjetables confirmaron que Caputo participó del encuentro de esta semana, que comenzó a las 16.30 horas en el primer piso de la Casa Rosada, presuponiéndose que en el despacho que tiene la hermana presidencial. Allí estaban todos los integrantes mencionados anteriormente, a excepción de Catalán.

El asesor había decidido no asistir a los últimos dos encuentros por decisión propia. El clima para reunirse -en particular por sus cortocircuitos con Lule Menem, alfil clave en el armado partidario de La Libertad Avanza- no era el propicio. Pero en la última semana se buscó aliviar el clima en el Gobierno. Los tira y afloja entre ambos sectores del Gobierno se dieron en el marco del cierre de candidaturas en la provincia de Buenos Aires. “Se escribió mucho sobre eso, pero eso queremos que quede atrás”, comenta un integrante clave del Gobierno.

La hermana presidencial habría mantenido un encuentro con el asesor presidencial la semana pasada en la que conversaron sobre los últimos episodios. En el karinismo consideran que las tareas del asesor presidencial para la estrategia política siguen siendo indispensables y que el Presidente lo considera como una pata clave del Gobierno. Pero hubo otra comunicación clave. Fue ayer, y Karina le pidió a Santiago “que se haga cargo” de la estrategia política para las elecciones bonaerense del 7 de septiembre.

Mañana podría haber otra reunión en Casa Rosada. También sería de alto voltaje. Se trata de la mesa de coordinación bonaerense, la cual se propone ser una mesa de trabajo para definir los lineamientos de la campaña, la cual abarca ocho Secciones Electorales (en las que se eligen diputados o senadores, según el caso) y 135 municipios. “Cuando tengamos claro que hicieron o pretendían hacer hasta ahora, la armaremos”, afirman en el entorno del asesor. Se prevé que asista, estando de la otra parte -estando como responsables clave- Lule y el armador libertario bonaerense, Sebastián Pareja.

Será el reencuentro entre ambos sectores después de que la agrupación caputista, Las Fuerzas del Cielo, acusara a Pareja y a los Menem de haberlos marginado de las listas en la Provincia. Karina Milei, la persona más importante del Gobierno después de su hermano, fue clara con un tuit la semana pasada, en la que indicó que había que apoyar a los armados elegidos por el partido. Desde el caputismo entendieron el mensaje y se limitaron a apoyar pese a las diferencias de criterios.

“Los únicos enemigos que nos importan ahora empiezan y terminan con K. A nosotros nunca nos constó que Santiago estuviera afuera de estas mesas”, dijeron cerca de la hermana presidencial, en relación al kirchnerismo. “No es menor que pidan eso [el llamado a integrar la mesa bonaerense]. Es una novedad”, afirmaban -con optimismo- desde el lado del asesor.

En ambos sectores del Gobierno apuntan a dejar atrás los resquemores de las últimas semanas y a reinstaurar la lógica de poder de los últimos meses, con Santiago Caputo a cargo de la responsabilidad política de la administración del Gobierno -aun sin tener firma-, y con Karina Milei sobre el poderío del armado nacional de La Libertad Avanza.

Con el nuevo movimiento hecho por la hermana presidencial, se dispone que Caputo pueda dar su interpretación sobre qué movimientos son los adecuados para el mes y medio que queda para que sean las elecciones bonaerenses. Aun así, se trata de una campaña que ya está avanzada, porque no es menor que los candidatos a los diferentes cargos provinciales ya hayan sido seleccionados. “La mitad del partido está jugado”, avisan.

La tabula rasa interna no es menor si se tiene en cuenta que en cuestión de días (19, para ser precisos) deben cerrarse los candidatos a diputados y senadores nacionales en todo el país. En el Gobierno son conscientes de esa circunstancia y la contextualizan con el acercamiento que hubo entre Karina y Santiago. “Hay una campaña hasta el 17 de agosto y otra después de esa fecha”. Es decir, ya prevén la necesidad de coordinar de una mejor manera, dado que en los últimos días tanto legisladores como gobernadores decían -en público y en privado- que la falta de una misma línea política hacía difícil la interlocución con el oficialismo. “En un sector nos dicen A y en otro nos quieren negociar B. Nos juegan a los padres separados”, se quejaba un gobernador la semana pasada.

Durante una entrevista concedida a radio Mitre desde el predio de la Sociedad Rural, en donde dio el discurso del acto central de la inauguración oficial de la muestra, Milei habló sobre los últimos episodios en el triángulo de hierro.

“Eso (por la interna) es una pelotudez del tamaño de una casa”, aseguró y fue más allá: “Es decir, son operaciones mediáticas. Esto es lo mismo de cuando dicen que yo estoy peleado con el ministro Toto Caputo. Yo tengo una relación simbiótica con Caputo, pero es literalmente simbiótica, no es que es más o menos. Y Santiago es como un hermano para mí, y para Kari también", subrayó. De alguna manera, eso fue interpretado por ambos sectores como el cerrojo definitivo para una interna que -al menos por ahora- nadie tiene incentivos de reactivar.