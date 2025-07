Javier Milei en la Rural: un gesto al campo, el mensaje en clave electoral y la ausencia de Victoria Villarruel

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y Javier Milei con su Gabinete. Foto: Jaime Olivos

El presidente Javier Milei envió esta mañana un mensaje contundente al campo, con la confirmación de una reducción sensible y permanente de las retenciones, pero también aprovechó para ratificar el rumbo económico en el inicio de un tiempo electoral, y lanzar una nueva embestida contra la vicepresidente Victoria Villarruel, que decidió no asistir al evento.

Junto al Presidente, en la primera fila y con lugar destacado estuvieron el anfitrión y titular de la entidad madre del campo, Nicolás Pino, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la secretaria General, Karina Milei y, más alejado, Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño. Fue una escenografía decidida con criterio político y no exenta de tensiones.

“Hoy existen dos y solo dos modelos de país posibles: el modelo de la libertad y el de la servidumbre estatal, representada por el partido del Estado. Y esto no es una cuestión a medias: o se abrazan, o no se abrazan”, afirmó el presidente Milei. Y agregó: “Hoy más que nunca sigue vigente el adagio de Sarmiento: civilización o barbarie. La casta está afilando los cuchillos para volver a cortar su tajada. No los dejen sentarse de nuevo en la mesa bajo falsas promesas de civilidad”.

Eufórico. Milei saluda a los asistentes al acto de la Rural (fotos Jaime Olivos)

El presidente convocó a los presentes y a los que siguieron el acto: “Sentémonos nosotros a construir un nuevo siglo de oro argentino. El único patriotismo real, sostenible y duradero es el liberalismo, porque es el único que asegura el progreso, la fuerza y la independencia de las naciones y sus ciudadanos, además de ser la ideología que dio a luz a la República Argentina”.

“Estamos convencidos de que bajar la inflación es hacer Patria, bajar la pobreza es hacer Patria, bajar los impuestos es hacer Patria, bajar la inseguridad es hacer Patria, comerciar es hacer Patria, recuperar el respeto del mundo es hacer Patria, revalorizar nuestra moneda es hacer Patria, desendeudarse es hacer patria, y parafraseando el lema de esta institución centenaria: cultivar el suelo es hacer Patria”, consideró.

Y añadió: “Vamos hacia un cambio de paradigma donde los viejos vicios de la clase política queden enterrados, y donde pueda volver a florecer la Argentina que supimos ser en nuestra era dorada”.

Javier Milei anunció una baja en las retenciones a algunas exportaciones del campo

Tanto en el discurso de Nicolás Pino como en el de Milei no estuvo ajena Cristina Kirchner, quien está detenida con prisión domiciliaria en San José 1111. “El partido del Estado cree que ustedes deben subordinarse eternamente a subsidiar a las decrépitas industrias infantes de la casta. Ellos piensan que, como sector, no valen nada, que solo extraen una renta de un activo fijo. Recordemos la fijación que tenía la doblemente condenada y ahora presidiaria, al llamar yuyo al producto que había financiado toda su aventura colectivista", consideró.

Los anuncios económicos fueron lo más aplaudido por las tribunas, que el Gobierno mantuvo en estricta reserva y solo dejó trascender apenas algunos indicios. Fue una decisión que rápidamente recogió el apoyo de gobernadores aliados, como el entrerriano Rogelio Frigerio y el santafesino Maximiliano Pullaro. En las gradas, bajó un grito: “Libertad, Libertad”.

Es que esa medida de aliento al sector agropecuario tiene un impacto en los números de los productores, pero también sintoniza con varios de los gobernadores que estuvieron cerca de la Casa Rosada, pero se terminaron alejando por promesas demoradas y reclamos de fondos que no llegan.

La foto que no fue y un dardo envenenado

Con el casco puesto. Milei saluda desde las gradas del predio ferial de Palermo

El asunto de Victoria Villarruel es todo un capítulo aparte. Infobae anoche pudo confirmar que a la vicepresidente le habían habilitado desde Casa Rosada un código QR para ingresar al palco principal y en primera fila, donde le habían asignado un lugar, lejano al presidente. La titular del Senado esperó hasta esta mañana que le asignaran más lugares para sus colaboradores, pero eso no ocurrió. Y decidió ausentarse.

Desde el Gobierno advirtieron que los lugares eran escasos y que por eso solo se había autorizado a la vicepresidente, pero Villarruel interpretó esa decisión como un gesto hostil. No fue la única personalidad a la que no se vio en el palco: tampoco estuvieron los jefes de las Fuerzas Armadas, que habían sido convocados por las autoridades de la Sociedad Rural, pero fueron “bajados” a último momento.

Sin embargo, durante su discurso, Milei no se olvidó de su antigua compañera de fórmula. “Es increíble que los mismos viajes, curiosamente, son criticados por quienes gastan viajes tras viajes, pagados por los viáticos del Congreso, para fines personales, pasear o políticos... o rosca”, dijo el primer mandatario.

No fue casual la mención. La vicepresidente estuvo la semana pasada en las provincias de Catamarca, donde participó de la fiesta del poncho y se reunió con el gobernador Raúl Jalil, un aliado de la Casa Rosada. Y también visitó Santiago del Estero, para mantener un breve y protocolar encuentro con Gerardo Zamora, Ejecutivo local y abierto adversario del Gobierno.

Villarruel estuvo en Santiago del Estero y se reunió con el gobernador Zamora, un crítico del gobierno de Milei

El otro adversario que más aversión genera en el mundo libertario, Jorge Macri, estuvo presente y fue con su esposa, la periodista María Belén Ludueña. No hubo, como se había anunciado, saludo ni contacto con Milei. “En la Ciudad de Buenos Aires están casi siete de cada diez empresas exportadoras y además la Ciudad exime de Ingresos Brutos a la actividad. Somos asiento del grueso de las AgTech, que es la nueva tecnología aplicada al campo y a las biociencias. Por eso, nos pone muy contentos compartir un día como este y es un orgullo para mí”, afirmó, protocolar.

Se pudo ver entre los asistentes al evento que el mandatario porteño hizo varios intentos por saludar al presidente, pero fue ignorado rotundamente. Ni siquiera lo miró. Jorge Macri llevó el mate y dijo que estaba dispuesto a compartirlo. Pero, a diferencia del año pasado, no hubo caso.