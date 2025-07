Martín Tetaz: “El veto a los jubilados es una oportunidad para que el Presidente sea razonable

El diputado nacional Martín Tetaz planteó que el eventual veto presidencial al aumento del 7% para jubilaciones representa una instancia clave para evaluar la actitud del Gobierno frente a los sectores más postergados.

Durante una entrevista en Infobae en Vivo, el economista y dirigente político insistió en que esa corrección en los haberes mínimos no implica un costo fiscal importante y que, por el contrario, su aprobación sería una señal de sensatez.

“Si Milei veta razonablemente las dos leyes, va a tener un rechazo de la gente”, afirmó el legislador, al referirse a la iniciativa aprobada en el Congreso que contempla un incremento en las jubilaciones.

En esa línea, advirtió que el oficialismo busca instalar un escenario de confusión en torno al financiamiento del sistema previsional: "Desde el Gobierno quieren generar una confusión grande con de dónde sale la plata”. “La recaudación también aumenta con la inflación, entonces no tienen ningún argumento ni discusión de herencia posible, pueden hacerlo”, agregó.

Tetaz sostuvo que, pese a lo limitado del aumento, considera importante que los jubilados accedan a ese ingreso adicional. “Son 20 mil pesos, no les soluciona nada a los jubilados, pero ya que no es nada, prefiero que lo tengan”, puntualizó. A su entender, el veto podría permitir al Poder Ejecutivo separar los aspectos controvertidos del proyecto original de aquellos que, como el ajuste del 7%, tienen consenso transversal: “El Gobierno tiene un problema porque hay un paquete en el veto que mezcla cosas razonables con las cosas que generaron el problema. Si el Gobierno tuviera la posibilidad de distinguir, hasta les serviría discursivamente”.

Consultado sobre la sustentabilidad del sistema previsional, Tetaz fue categórico al cuestionar el diseño heredado. Afirmó que el modelo actual arrastra distorsiones provocadas por decisiones de gobiernos anteriores. “El kirchnerismo eligió jubilar un montón de gente que no había trabajado, no había aportado, entonces toda esa gente hace que se paguen jubilaciones miseria”, remarcó.

En ese sentido, defendió el esquema de jubilación proporcional impulsado en el marco de la Ley Bases, que apunta a establecer una relación directa entre los años de aportes y el monto de la jubilación. “Nosotros lo propusimos cambiar con la jubilación proporcional, que dice que hay que pagarle más al que aportó más”, indicó. Según Tetaz, la cobertura actual —que alcanza al 98% de los adultos mayores— es insostenible con haberes dignos: “No hay ningún país en el mundo que cubra el 98% de los adultos mayores y que pague buenas jubilaciones”.

Más allá del debate previsional, Tetaz también delineó su estrategia política en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dejó definiciones sobre el rumbo que busca para su espacio. “CABA tiene una realidad muy distinta al conurbano. Es el peor distrito de las dos posiciones que hoy dirigen al país, tanto para LLA como para el kirchnerismo”, sostuvo. Según sus cálculos, con un 25% de los votos lograrían obtener el segundo senador nacional por el distrito: “Con 25% tendremos el segundo senador en CABA, esa es la meta de mínima”.

El diputado remarcó que el veto presidencial es una oportunidad para que el oficialismo actúe con racionalidad

En clave electoral, subrayó que el espacio que integra se propone como una alternativa a los polos predominantes, bajo una consigna clara: convocar a todos los que no se identifiquen con los extremos. “Queremos construir un espacio que sea la diagonal de la sensatez”, afirmó. En ese marco, manifestó que no tiene aspiraciones personales por encima del proyecto colectivo: “Yo voy a poner el hombro donde lo tenga que poner, no me importa si soy el último de la lista”.

También se refirió a las dinámicas internas de la oposición. Aunque reconoció que no mantiene diálogo con Jorge Macri, destacó sus vínculos “del PRO más fuertes son María Eugenia Vidal y Mauricio Macri”.

Al ser consultado sobre la atomización del radicalismo, relativizó la crítica al indicar que la fragmentación ha alcanzado a todas las fuerzas. “La fragmentación política pasó en todos los bloques. Todos salieron perjudicados, algunos más que otros. La realidad política cambió en el país y el polo atractor, como fue alguna vez el kirchnerismo, hoy es La Libertad Avanza”.

Consciente del impacto de los movimientos políticos y del desgaste de las estructuras tradicionales, Tetaz insistió en que el momento requiere reconstruir desde un punto de equilibrio. “El camino de los extremos es un camino equivocado, por eso hay que trazar la diagonal razonable de todos los que no estamos de acuerdo y que siempre hemos mantenido la posición con el paso del tiempo”, concluyó.

